MVP veya Minimum Uygulanabilir Ürün, hedef kitle için ürünün ilk ve en basit versiyonudur. Buradaki fikir, ürün konseptinizin işlevselliğini test etmek ve performansını değerlendirmektir. Geri bildirime dayalı olarak, değerin genel anlayışı ve insanların ürün için ödeme yapma istekliliği oluşturulur ve bu da daha fazla geliştirme planı verir.

Kodsuz MVP

Kodsuz bir MVP oluşturmanın 3 ana avantajı vardır:

1. Bağımsızlık

Bu, ilk ürünü oluştururken teknik mühendislerden vazgeçmek anlamına gelir. Ödevi anlayan herkes bir pilot proje oluşturabilir.

2. Hızlılık

Kodsuz platformlar kod yazma ihtiyacını ortadan kaldırdığından, geliştirme için harcanan zamandan tasarruf sağlar.

3. Test

Kodsuz platformların yardımıyla, bir ürünün pilot sürümünü hızlı bir şekilde oluşturabilir ve yayınlayabilirsiniz. MVP başarısız olursa, aynı gün ve aynı hızda yeni bir proje oluşturabilir ve yayınlayabilirsiniz.

Kodsuz neden genellikle yalnızca MVP içindir?

Ürünün MVP'den sonra her zaman daha da geliştirilmesi gerekiyordu, ancak kodsuz platformların çoğu, ne yazık ki, çeşitli yönlerden dolayı bu konuda henüz yardımcı olamıyor:

1. Sınırlı seçenekler

Kodsuz çözümler basittir, tüm işlevler platformda önerilen ayarlar ve şablonlarla sınırlıdır. Sınırlı tema, işlev ve ayar seçeneği nedeniyle benzersiz bir ürün geliştirmek imkansızdır.

2. Kodsuz platforma bağlanma

Belirli bir platformda bir MVP oluşturmak, geliştiricinin bireysel olarak bir proje oluşturma veya başka bir platforma aktarma yeteneğini otomatik olarak ortadan kaldırır. Ürün her zaman işlevsellik, çalışma ve entegrasyonlar açısından yalnızca platform içinde sınırlı olacaktır. Ayrıca, kullanıcıları elde tutmak için çoğu platform kaynak kodu oluşturmaz veya projeyi platformun dışında değiştirmek neredeyse imkansız olacak kadar kafa karıştırıcı hale getirmez.

3. Güvenlik

Kodsuz bir ürün her zaman platformun bir parçası olacaktır. Yaratıcının proje üzerinde tam kontrolü, kaynak koduna ve veri kümesine tam erişimi yoktur. Platformdaki herhangi bir ihlal veya sorun, projenin işlevlerini ve daha sonraki varlığını da etkileyebilir.

Appmaster.io'da nasıl yaparız?

Appmaster.io, kod içermeyen ilk platform değildir, ancak mevcut çözümlerin tüm hataları ve eksiklikleri dikkate alınarak oluşturulmuştur. Platform, şablonlara dayalı değildir ve kullanıcıyı yalnızca önceden tanımlanmış işlevlerle kısıtlamaz. Kullanıcılar, basit görsel bloklar kullanılarak herhangi bir yeteneğin uygulanabildiği iş süreci düzenleyicisi sayesinde herhangi bir işlevi gerçekten uygulayabilir. Tabii ki platform, yayınlandıktan sonra görünüm ve işlevselliği değiştirme yeteneği ile web ve yerel mobil uygulamaları hızlı bir şekilde oluşturma yeteneğinin yanı sıra kullanımları sırasında uygulamaları korumak için çok sayıda ek işlevsellik sağlar.





Kullanıcı iş süreçlerini oluşturup arayüzü tasarladığı anda, platform tüm uygulamanın kaynak kodunu yazar (evet! tam olarak kaynak kodu!), ardından toplar ve sunucunuza yükler - bu bir MVP olmaktan çok uzaktır. , ancak tam teşekküllü bir ürün.#nbsp;





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