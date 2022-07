MVP o producto mínimo viable es la primera y más simple versión del producto para el público objetivo. La idea es probar la funcionalidad y evaluar el rendimiento de su concepto de producto. Sobre la base de la retroalimentación, se crea la comprensión general del valor y la disposición de las personas a pagar por el producto, lo que brinda el plan para un mayor desarrollo.

MVP sin código

Hay 3 beneficios principales de crear un MVP sin código:

1. Independencia

Esto significa renunciar a los ingenieros técnicos al crear el primer producto. Cualquiera que conozca la tarea puede crear un proyecto piloto.

2. Rapidez

Dado que las plataformas sin código eliminan la necesidad de escribir código, esto ahorra tiempo dedicado al desarrollo.

3. Prueba

Con la ayuda de plataformas sin código, puede crear y publicar rápidamente una versión piloto de un producto. Si el MVP falla, puede crear y publicar un nuevo proyecto el mismo día y a la misma velocidad.

¿Por qué la ausencia de código suele ser solo para MVP?

El producto siempre debió desarrollarse más después de MVP, pero la mayoría de las plataformas sin código, desafortunadamente, aún no pueden ayudar con esto debido a varios aspectos:

1. Opciones limitadas

Las soluciones sin código son simples, todas las funciones están limitadas a las configuraciones y plantillas propuestas en la plataforma. Es simplemente imposible desarrollar un producto único debido a la selección limitada de temas, funciones y configuraciones.

2. Vinculación a la plataforma sin código

La creación de un MVP en una plataforma específica elimina automáticamente la capacidad del desarrollador para crear un proyecto individualmente o transferirlo a otra plataforma. El producto siempre estará limitado en funcionalidad, trabajo e integraciones solo dentro de la plataforma. Además, para retener a los usuarios, la mayoría de las plataformas no generan código fuente o lo hacen tan confuso que sea casi imposible modificar el proyecto fuera de la plataforma.

3. Seguridad

Un producto construido sin código siempre será parte de la plataforma. El creador no tiene control total sobre el proyecto, acceso completo al código fuente y al conjunto de datos. Cualquier violación o problema en la plataforma puede afectar las funciones y también la existencia futura del proyecto.

¿Cómo lo hacemos en Appmaster.io?

Appmaster.io no es la primera plataforma sin código, pero se creó teniendo en cuenta todos los errores y deficiencias de las soluciones existentes. La plataforma no se basa en plantillas y no restringe al usuario a solo funciones predefinidas. Los usuarios pueden implementar realmente cualquier funcionalidad, gracias al editor de procesos de negocios, donde cualquier capacidad puede implementarse usando bloques visuales simples. Por supuesto, la plataforma brinda la capacidad de crear rápidamente aplicaciones móviles nativas y web con la capacidad de cambiar la apariencia y la funcionalidad después de la publicación, así como una gran cantidad de funcionalidad adicional para mantener las aplicaciones durante su uso.





Tan pronto como el usuario ha creado los procesos comerciales y diseñado la interfaz, la plataforma escribe el código fuente de toda la aplicación (¡sí! ¡Exactamente el código fuente!), Luego lo recopila y lo carga en su servidor; esto está lejos de ser un MVP , sino un producto completo. # nbsp;





¿Quieres saber más? Bienvenido a AppMaster.io .