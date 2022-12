MVP o Minimum Viable Product è la prima e più semplice versione del prodotto per il pubblico di destinazione. L'idea è quella di testare la funzionalità e valutare le prestazioni del vostro concetto di prodotto. Sulla base del feedback, viene creata una comprensione generale del valore e della disponibilità a pagare per il prodotto, che fornisce il piano per un ulteriore sviluppo.

MVP senza codice

I vantaggi principali della creazione di un MVP senza codice sono 3:

1. Indipendenza

Significa rinunciare agli ingegneri tecnici durante la creazione del primo prodotto. Chiunque abbia una conoscenza dell'incarico può creare un progetto pilota.

2. Rapidità

Poiché le piattaforme no-code eliminano la necessità di scrivere codice, si risparmia tempo nello sviluppo.

3. Test

Con l'aiuto delle piattaforme no-code, è possibile creare e pubblicare rapidamente una versione pilota di un prodotto. Se l'MVP fallisce, è possibile creare e pubblicare un nuovo progetto nello stesso giorno e alla stessa velocità.

Perché il no-code è solitamente riservato agli MVP?

Il prodotto deve sempre essere sviluppato ulteriormente dopo l'MVP, ma la maggior parte delle piattaforme no-code, purtroppo, non è ancora in grado di aiutare in questo senso a causa di diversi aspetti:

1. Opzioni limitate

Le soluzioni no-code sono semplici, tutte le funzioni sono limitate alle impostazioni e ai modelli proposti dalla piattaforma. È semplicemente impossibile sviluppare un prodotto unico a causa della scelta limitata di temi, funzioni e impostazioni.

2. Legame con la piattaforma no-code

La creazione di un MVP su una piattaforma specifica toglie automaticamente allo sviluppatore la possibilità di creare un progetto individuale o di trasferirlo su un'altra piattaforma. Il prodotto sarà sempre limitato in termini di funzionalità, lavoro e integrazioni solo all'interno della piattaforma. Inoltre, per fidelizzare gli utenti, la maggior parte delle piattaforme non genera codice sorgente o lo rende così confuso da rendere quasi impossibile modificare il progetto al di fuori della piattaforma.

3. Sicurezza

Un prodotto costruito su no-code farà sempre parte della piattaforma. Il creatore non ha il controllo completo del progetto, né l'accesso completo al codice sorgente e al set di dati. Eventuali violazioni o problemi sulla piattaforma possono influire sulle funzioni e sull'ulteriore esistenza del progetto.

Come si fa in Appmaster.io?

Appmaster.io non è la prima piattaforma no-code, ma è stata creata tenendo conto di tutti gli errori e le carenze delle soluzioni esistenti. La piattaforma non si basa su modelli e non limita l'utente alle sole funzioni predefinite. Gli utenti possono davvero implementare qualsiasi funzionalità, grazie all'editor dei processi aziendali, dove è possibile implementare qualsiasi capacità utilizzando semplici blocchi visivi. Naturalmente, la piattaforma offre la possibilità di creare rapidamente applicazioni web e mobile native, con la possibilità di modificarne l'aspetto e le funzionalità dopo la pubblicazione, oltre a un'enorme quantità di funzionalità aggiuntive per mantenere le applicazioni durante il loro utilizzo.





Non appena l'utente ha creato i processi aziendali e progettato l'interfaccia, la piattaforma scrive il codice sorgente dell'intera applicazione (sì! proprio il codice sorgente!), quindi lo raccoglie e lo carica sul vostro server: non si tratta affatto di un MVP, ma di un prodotto a tutti gli effetti.#nbsp;





Volete saperne di più? Benvenuti su AppMaster.io.