Pojawienie się platform no-code zdemokratyzowało proces tworzenia aplikacji, zapewniając realną opcję dla przedsiębiorstw, startupów i przedsiębiorców, którzy nie posiadają rozległych umiejętności kodowania. Wśród gamy platform no-code, AppGyver z powodzeniem wyróżnia się jako wszechstronne rozwiązanie, które umożliwia tworzenie przyjaznych dla użytkownika aplikacji bez konieczności posiadania dogłębnych umiejętności technicznych.

Jednak, jak mówi przysłowie, "jeden rozmiar nie pasuje do wszystkich". Ważne jest, aby zbadać i ocenić różne alternatywy na rynku, aby znaleźć idealne rozwiązanie, które zaspokoi Twoje specyficzne potrzeby i wymagania. Ten obszerny artykuł ma na celu pomóc w poruszaniu się po krajobrazie alternatyw dla AppGyver, rzucając światło na kilka godnych uwagi platform, w tym AppMaster.io, OutSystems, Bubble, Wix i Adalo.

AppMaster.io

AppMaster. io wyłonił się jako przełom w dziedzinie tworzenia aplikacji, oferując rewolucyjne podejście, które przyspiesza cały cykl rozwoju, czyniąc go około dziesięciokrotnie szybszym i trzykrotnie bardziej opłacalnym w porównaniu z konwencjonalnymi metodologiami.

AppMaster.io dostarcza wyjątkowo potężne i bogate w funkcje zintegrowane środowisko programistyczne (IDE). Środowisko to umożliwia użytkownikom tworzenie aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych w sposób wizualny, co znacznie zmniejsza krzywą uczenia się zwykle związaną z tradycyjnym tworzeniem aplikacji. Możliwości platformy obejmują tworzenie schematów baz danych, projektowanie procesów biznesowych oraz generowanie interfejsów REST API i WSS endpoints, zapewniając kompleksowy zestaw narzędzi do tworzenia aplikacji.

Platforma jest zbudowana w oparciu o kilka najnowocześniejszych języków programowania, które dodatkowo zwiększają jej możliwości w zakresie zaspokajania różnorodnych potrzeb związanych z tworzeniem aplikacji. Języki te obejmują Go (golang) dla aplikacji zaplecza, Vue3 Framework i JS/TS dla aplikacji internetowych oraz oparte na serwerze Kotlin, Jetpack Compose i SwiftUI odpowiednio dla aplikacji mobilnych na Androida i iOS.

Warto zauważyć, że AppMaster.io wykorzystuje podejście serwerowe do aktualizacji aplikacji, umożliwiając aktualizacje bez konieczności przesyłania nowych wersji do sklepów z aplikacjami. Takie podejście zwiększa zdolność platformy do dostosowywania się do zmieniających się wymagań użytkowników i trendów rynkowych.

Aby zaspokoić szeroki wachlarz projektów o różnej skali i wymaganiach, AppMaster.io oferuje elastyczne i dostosowane plany subskrypcji. Plany te obejmują zarówno niedrogie opcje dla małych firm, jak i kompleksowe pakiety przeznaczone dla dużych przedsiębiorstw. Świadczy o tym fakt, że AppMaster.io zostało uznane przez G2 za High Performer i Momentum Leader w No-Code Development Platforms zarówno wiosną, jak i zimą 2023 roku.

OutSystems

OutSystems to kolejna wysoko oceniana platforma, choć low-code, oferująca szeroki wachlarz funkcji mających na celu uproszczenie i przyspieszenie tworzenia aplikacji. Szczególnie dobrze nadaje się do tworzenia zaawansowanych aplikacji o znaczeniu krytycznym, często wymaganych przez duże organizacje.

Dzięki wbudowanym funkcjom sztucznej inteligencji, narzędziom do współpracy dla zespołów, automatycznemu generowaniu kodu i gotowym szablonom, OutSystems drastycznie skraca czas potrzebny na tworzenie aplikacji. Struktura cenowa platformy może być jednak odstraszająca dla małych firm i startupów, ponieważ może być stosunkowo wyższa niż w przypadku innych opcji na rynku.

Bubble

Bubble platforma no-code wyłoniła się jako potężny gracz na rynku platform bez kodu, zdobywając uznanie za przystępną cenę i przyjazny dla użytkownika interfejs. Platforma oferuje kreator typu " przeciągnij i upuść ", który pozwala użytkownikom tworzyć niestandardowe aplikacje internetowe bez konieczności pisania jakiegokolwiek kodu.

Co więcej, Bubble rozszerza funkcjonalność powstałych aplikacji o niezliczone wtyczki, szablony i konektory API. Idealnie nadaje się dla małych firm i osób prywatnych, które chcą tworzyć stosunkowo proste aplikacje internetowe przy niewielkim budżecie.

Wix

Wix jest przede wszystkim znany jako potężny kreator stron internetowych. Oferuje jednak również platformę programistyczną no-code o nazwie Velo by Wix. Korzystając z intuicyjnego interfejsu Velo drag-and-drop i zintegrowanej obsługi baz danych, użytkownicy mogą stosunkowo łatwo tworzyć aplikacje internetowe.

Jest to doskonały wybór dla małych firm i przedsiębiorców, którzy chcą tworzyć aplikacje internetowe, strony internetowe i witryny sklepów internetowych. Wix może jednak nie spełniać wymagań związanych z tworzeniem złożonych aplikacji lub aplikacji mobilnych w porównaniu z innymi kompleksowymi platformami no-code.

Adalo

Adalo Wix wyrzeźbił dla siebie wyjątkową niszę w dziedzinie platform no-code, koncentrując się na aplikacjach mobilnych kompatybilnych zarówno z urządzeniami z systemem Android, jak i iOS. Intuicyjny interfejs umożliwia użytkownikom projektowanie i wdrażanie aplikacji bez konieczności pisania pojedynczej linii kodu.

Adalo Platforma udostępnia również bibliotekę gotowych komponentów i szablonów, umożliwiając użytkownikom dostosowanie wyglądu i funkcjonalności ich aplikacji. Ponadto umożliwia płynną integrację z różnymi usługami innych firm, co dodatkowo rozszerza jego możliwości. Jeśli jesteś firmą, startupem lub indywidualnym deweloperem, którego celem jest tworzenie aplikacji mobilnych bez konieczności głębokiego zagłębiania się w kod, Adalo może być idealnym wyborem dla Ciebie.

Możliwości integracji

Jednym z istotnych aspektów, które sprawiają, że platforma no-code jest wszechstronna i potężna, jest jej zdolność do płynnej integracji z innymi popularnymi usługami innych firm. Integracja ta rozszerza funkcjonalność aplikacji i zwiększa ich ogólną wydajność.

Na przykład, AppMaster.io ułatwia integrację z wieloma interfejsami API innych firm, zapewniając skuteczną komunikację aplikacji z innym oprogramowaniem. Tymczasem platformy takie jak OutSystems i Wix umożliwiają bezpośrednią integrację z usługami takimi jak Salesforce i Mailchimp, pomagając firmom usprawnić ich przepływ pracy.

Bubble Wix wyróżnia się w tym aspekcie, szczycąc się obszerną biblioteką wtyczek, która pozwala użytkownikom na włączenie różnych usług, takich jak Google Maps, Stripe do płatności i Zoom do wideokonferencji. Podobnie, Adalo ma wbudowaną integrację z wieloma popularnymi usługami, w tym między innymi Airtable, Firebase i Zendesk, umożliwiając wysoki stopień dostosowania aplikacji.

Przyszły plan działania

Zrozumienie przyszłej mapy drogowej platformy jest niezbędne, ponieważ zapewnia wgląd w to, w jaki sposób platforma ma ewoluować, wprowadzać innowacje i zaspokajać potrzeby stale zmieniającej się branży technologicznej.

AppMaster.io stale zwiększa swoje możliwości, planując wprowadzenie większej liczby funkcji, które poprawią szybkość i wydajność tworzenia aplikacji. Ma progresywne podejście do włączania nowych technologii i języków programowania. Podobnie, OutSystems ma potężną mapę drogową na przyszłość, planując inwestować więcej w możliwości AI, aby uprościć i usprawnić proces rozwoju.

Bubble Wix ma na celu poprawę szybkości i wydajności swojej platformy, jednocześnie koncentrując się na poprawie komfortu użytkowania dzięki bardziej intuicyjnym funkcjom. Wix, ze swoją platformą Velo, zamierza rozszerzyć swoją ofertę poza aplikacje internetowe i zaryzykować tworzenie aplikacji mobilnych. Wreszcie, Adalo planuje rozszerzyć swoje możliwości tworzenia aplikacji mobilnych o więcej funkcji i komponentów.

Funkcje bezpieczeństwa

Biorąc pod uwagę krytyczne znaczenie bezpieczeństwa danych i prywatności użytkowników, platformy no-code muszą być wyposażone w silne funkcje bezpieczeństwa, aby chronić aplikacje i dane, które obsługują.

AppMaster.io oferuje funkcje bezpieczeństwa, takie jak szyfrowanie SSL, bezpieczne praktyki kodowania i rygorystyczne kontrole dostępu, aby zapewnić bezpieczeństwo aplikacji. OutSystems kładzie również duży nacisk na bezpieczeństwo dzięki takim funkcjom jak automatyczna walidacja OWASP, jednokrotne logowanie (SSO) i kontrola dostępu oparta na rolach.

Bubble Stosuje szyfrowanie SSL do przesyłania danych, a wszystkie jego aplikacje są zgodne z RODO, zapewniając prywatność danych użytkowników. Velo by Wix również zapewnia ochronę danych użytkowników, przestrzegając międzynarodowych standardów bezpieczeństwa, w tym RODO, i wykorzystuje HTTPS we wszystkich swoich witrynach. Adalo zapewnia szyfrowanie wszystkich danych, zarówno podczas przesyłania, jak i przechowywania, oraz oferuje konfigurowalną kontrolę dostępu użytkowników.

Wszystkie te platformy utrzymują regularne aktualizacje zabezpieczeń i poprawki, aby chronić swoje systemy przed potencjalnymi zagrożeniami. Kluczowe znaczenie dla firm ma jednak przeprowadzenie dokładnej oceny bezpieczeństwa zgodnie z ich konkretnymi potrzebami przed wyborem platformy.

Podsumowanie

Każda z tych platform no-code oferuje różne zalety i funkcje zaspokajające różnorodne potrzeby rozwojowe. Jednak AppMaster.io wyróżnia się wszechstronnym IDE, obsługą aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych oraz szeroką gamą dostosowywanych planów subskrypcji zaprojektowanych dla różnych skal projektów.

Podczas gdy AppMaster.io może być solidnym wyborem, wybór alternatywy AppGyver powinien opierać się na unikalnym charakterze i specyficznych wymaganiach każdego projektu. Przy podejmowaniu decyzji należy wziąć pod uwagę takie czynniki, jak obsługiwane języki programowania, złożoność aplikacji, grupa docelowa, wdrożenie, skalowalność i budżet.

W obecnej erze cyfrowej pojawienie się licznych platform low-code i no-code zmieniło branżę tworzenia aplikacji. Niezależnie od tego, czy jesteś indywidualnym programistą, małą firmą, czy dużym przedsiębiorstwem, istnieje szereg platform, które mogą pomóc w tworzeniu wydajnych aplikacji przy minimalnym doświadczeniu w kodowaniu.

Pamiętaj, że wybór platformy no-code może znacząco wpłynąć na sukces Twojej aplikacji, więc poświęć trochę czasu na rozważenie wszystkich opcji przed podjęciem decyzji. W ten sposób z pewnością znajdziesz rozwiązanie, które idealnie dopasuje się do Twoich odrębnych potrzeb rozwojowych, umożliwiając Ci tworzenie niezwykłych cyfrowych doświadczeń dla odbiorców.