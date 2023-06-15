أدى ظهور الأنظمة الأساسية بدون رمز إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على عملية تطوير التطبيقات ، مما وفر خيارًا قابلاً للتطبيق للمؤسسات والشركات الناشئة ورجال الأعمال على حد سواء الذين يفتقرون إلى مهارات الترميز الواسعة. من بين سلسلة الأنظمة الأساسية no-code ، نجحت AppGyver في تمييز نفسها على أنها حل شامل يسمح بتطوير تطبيقات سهلة الاستخدام دون الحاجة إلى براعة تقنية متعمقة.

ومع ذلك ، كما يقول المثل ، "حجم واحد لا يناسب الجميع". من الأهمية بمكان استكشاف وتقييم البدائل المختلفة في السوق للعثور على الحل المثالي الذي يلبي احتياجاتك ومتطلباتك الخاصة. تهدف هذه المقالة الشاملة إلى مساعدتك في اجتياز المناظر الطبيعية لبدائل AppGyver ، وتسليط الضوء على العديد من المنصات البارزة بما في ذلك AppMaster.io و OutSystems و Bubble و Wix و Adalo.

AppMaster .io

برز AppMaster.io كمغير للعبة في مجال تطوير التطبيقات ، حيث يقدم نهجًا ثوريًا يسرع دورة حياة التطوير بأكملها ، مما يجعله أسرع بنحو عشر مرات وثلاث مرات فعال من حيث التكلفة مقارنة بالمنهجيات التقليدية.

يوفر AppMaster.io بيئة تطوير متكاملة قوية وغنية بالميزات (IDE) بشكل استثنائي. تمكّن هذه البيئة المستخدمين من إنشاء تطبيقات الويب والجوّال والخلفية بشكل مرئي ، مما يقلل بشكل كبير من منحنى التعلم المرتبط عادةً بتطوير التطبيقات التقليدية. تمتد قدرات النظام الأساسي إلى إنشاء مخطط قاعدة البيانات ، وتصميم العمليات التجارية ، وإنشاء REST API endpoints WSS ، مما يوفر مجموعة شاملة من الأدوات لتطوير التطبيقات.

تم بناء النظام الأساسي على العديد من لغات البرمجة المتطورة ، والتي تعزز قدرتها على تلبية احتياجات تطوير التطبيقات المتنوعة. تتضمن هذه اللغات Go (golang) لتطبيقات الواجهة الخلفية ، و Vue3 Framework و JS / TS لتطبيقات الويب ، و Kotlin التي تعتمد على الخادم ، Jetpack Compose ، و SwiftUI لتطبيقات Android و iOS على التوالي.

والجدير بالذكر أن AppMaster.io يستخدم نهجًا يعتمد على الخادم لتحديثات التطبيق ، مما يتيح إجراء التحديثات دون الحاجة إلى إرسال إصدارات جديدة إلى متاجر التطبيقات. يعزز هذا النهج قدرة النظام الأساسي على التكيف مع متطلبات المستخدم المتطورة واتجاهات السوق.

لتلبية مجموعة واسعة من المشاريع بمقاييس ومتطلبات مختلفة ، يقدم AppMaster.io خطط اشتراك مرنة ومخصصة. تتراوح هذه الخطط من الخيارات الصديقة للميزانية للشركات الصغيرة إلى الحزم الشاملة المصممة للمؤسسات الكبيرة. شهادة على قدرتها ، تم الاعتراف بـ AppMaster.io من قبل G2 كأفضل أداء وقائد زخم في منصات تطوير No-Code في كل من ربيع وشتاء 2023.

أنظمة خارجية

OutSystems هي منصة أخرى عالية التصنيف ، وإن كانت low-code ، تقدم مجموعة واسعة من الميزات التي تهدف إلى تبسيط وتسريع تطوير التطبيقات. وهي مناسبة بشكل خاص لتصميم تطبيقات معقدة وحاسمة للمهام غالبًا ما تتطلبها المؤسسات الكبيرة.

من خلال إمكانات الذكاء الاصطناعي المدمجة ، والأدوات التعاونية للفرق ، وإنشاء الكود التلقائي ، والقوالب المعدة مسبقًا ، تقلل OutSystems بشكل كبير من الوقت المطلوب لتطوير التطبيقات. ومع ذلك ، يمكن أن يكون هيكل التسعير الخاص بالمنصة رادعًا للشركات الصغيرة والشركات الناشئة ، حيث قد يكون أعلى نسبيًا من الخيارات الأخرى في السوق.

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Bubble

برزت Bubble كلاعب هائل في سوق المنصات الخالية من التعليمات البرمجية ، وحصلت على جوائز بسبب قدرتها على تحمل التكاليف وواجهة سهلة الاستخدام. يوفر النظام الأساسي أداة إنشاء السحب والإفلات ، والتي تتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات ويب مخصصة دون الحاجة إلى كتابة أي رمز.

علاوة على ذلك ، تعمل Bubble على توسيع وظائف التطبيقات الناتجة بعدد لا يحصى من المكونات الإضافية والقوالب وموصلات API . إنه مناسب بشكل مثالي للشركات الصغيرة والأفراد الذين يتطلعون إلى إنشاء تطبيقات بسيطة نسبيًا على شبكة الإنترنت بميزانية صغيرة.

Wix

تشتهر Wix بشكل أساسي بكونها منشئ مواقع قوي. ومع ذلك ، فإنه يوفر أيضًا نظامًا أساسيًا لتطوير no-code يسمى Velo by Wix. باستخدام واجهة drag-and-drop البديهية ودعم قاعدة البيانات المتكاملة من Velo ، يمكن للمستخدمين إنشاء تطبيقات الويب بسهولة نسبية.

إنه اختيار ممتاز للشركات الصغيرة ورجال الأعمال الذين يسعون إلى إنشاء تطبيقات قائمة على الويب ومواقع ويب وواجهات متاجر عبر الإنترنت. ومع ذلك ، قد لا يفي Wix بمتطلبات تطوير التطبيقات المعقدة أو تطبيقات الأجهزة المحمولة مقارنةً بالأنظمة الأساسية الشاملة الأخرى no-code.

Adalo

ابتكر Adalo مكانة فريدة لنفسه في مجال النظام الأساسي no-code مع التركيز على تطبيقات الأجهزة المحمولة المتوافقة مع كل من أجهزة Android و iOS. تعمل واجهته البديهية على تمكين المستخدمين من تصميم التطبيقات ونشرها دون الحاجة إلى كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.

يوفر Adalo أيضًا مكتبة من المكونات والقوالب المعدة مسبقًا ، مما يسمح للمستخدمين بتخصيص مظهر ووظائف تطبيقاتهم. علاوة على ذلك ، فإنه يتيح التكامل السلس مع مجموعة متنوعة من خدمات الجهات الخارجية ، مما يوسع قدراته بشكل أكبر. إذا كنت شركة أو شركة ناشئة أو مطورًا فرديًا يهدف إلى إنشاء تطبيقات للهاتف المحمول دون التعمق في الكود ، فقد يكون Adalo هو الخيار الأمثل لك.

قدرات التكامل

تتمثل إحدى الجوانب المهمة التي تجعل النظام الأساسي no-code متعدد الاستخدامات وقويًا في قدرته على الاندماج بسلاسة مع خدمات الطرف الثالث الشائعة الأخرى. يعمل هذا التكامل على توسيع وظائف التطبيقات وتحسين أدائها العام.

على سبيل المثال ، يسهّل AppMaster.io التكامل السهل مع العديد من واجهات برمجة التطبيقات التابعة لجهات خارجية ، مما يضمن اتصال تطبيقك بفاعلية مع البرامج الأخرى. وفي الوقت نفسه ، تسمح المنصات مثل OutSystems و Wix بالتكامل المباشر مع خدمات مثل Salesforce و Mailchimp ، مما يساعد الشركات على تبسيط سير العمل.

تبرز Bubble في هذا الجانب ، حيث تفتخر بمكتبة واسعة من المكونات الإضافية التي تتيح للمستخدمين دمج مجموعة متنوعة من الخدمات مثل خرائط Google و Stripe للمدفوعات و Zoom لمؤتمرات الفيديو. وبالمثل ، Adalo لديه تكامل مدمج مع العديد من الخدمات الشائعة ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ، Airtable و Firebase و Zendesk ، مما يتيح درجة عالية من التخصيص للتطبيقات.

خارطة طريق المستقبل

يعد فهم خارطة الطريق المستقبلية للمنصة أمرًا ضروريًا لأنه يوفر نظرة ثاقبة حول كيفية هدف المنصة للتطور والابتكار وتلبية صناعة التكنولوجيا المتغيرة باستمرار.

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يعمل AppMaster.io باستمرار على تحسين قدراته ، مع خطط لتقديم المزيد من الميزات التي تعمل على تحسين سرعة تطوير التطبيق وكفاءته. لديهم نظرة تقدمية نحو دمج التقنيات الناشئة ولغات البرمجة. وبالمثل ، تمتلك OutSystems خارطة طريق مستقبلية قوية ، وتخطط لاستثمار المزيد في قدرات الذكاء الاصطناعي لتبسيط عملية التطوير وتعزيزها.

تهدف Bubble إلى تحسين سرعة نظامها الأساسي وأدائها مع التركيز أيضًا على تحسين تجربة المستخدم بميزات أكثر سهولة. تعتزم Wix ، من خلال منصة Velo الخاصة بها ، توسيع عروضها إلى ما وراء تطبيقات الويب والمغامرة في تطوير تطبيقات الهاتف المحمول. أخيرًا ، تخطط Adalo لتعزيز قدرات تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة بمزيد من الميزات والمكونات.

ميزات الأمان

نظرًا لأهمية أمان البيانات وخصوصية المستخدم ، يجب أن تكون الأنظمة الأساسية no-code مزودة بميزات أمان قوية لحماية التطبيقات والبيانات التي تتعامل معها.

يوفر AppMaster.io ميزات أمان مثل تشفير SSL وممارسات الترميز الآمن وضوابط وصول صارمة لضمان سلامة تطبيقك. تركز OutSystems أيضًا بشكل كبير على الأمان من خلال ميزات مثل التحقق التلقائي من OWASP وتسجيل الدخول الأحادي (SSO) والتحكم في الوصول المستند إلى الدور.

تستخدم Bubble تشفير SSL لنقل البيانات ، وجميع تطبيقاتها متوافقة مع القانون العام لحماية البيانات (GDPR) ، مما يضمن خصوصية بيانات المستخدم. يضمن Velo by Wix أيضًا حماية بيانات المستخدم من خلال الامتثال لمعايير الأمان الدولية ، بما في ذلك القانون العام لحماية البيانات (GDPR) ، ويستخدم HTTPS لجميع مواقعه. يضمن Adalo تشفير جميع البيانات ، سواء أثناء النقل أو في حالة الراحة ، ويوفر عناصر تحكم في وصول المستخدم قابلة للتخصيص.

تحتفظ جميع هذه الأنظمة الأساسية بتحديثات وتصحيحات أمنية منتظمة للحفاظ على أنظمتها آمنة من التهديدات المحتملة. ومع ذلك ، من الأهمية بمكان بالنسبة للشركات إجراء تقييم أمني شامل يتماشى مع احتياجاتهم الخاصة قبل اختيار النظام الأساسي.

خاتمة

تقدم كل من هذه المنصات no-code مزايا وميزات مميزة تلبي مجموعة متنوعة من احتياجات التطوير. ومع ذلك ، تبرز AppMaster.io بسبب بيئة تطوير متكاملة (IDE) الشاملة ، ودعم التطبيقات الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول ، ومجموعة واسعة من خطط الاشتراك القابلة للتخصيص المصممة لمقاييس المشاريع المختلفة.

بينما قد يكون AppMaster.io خيارًا قويًا ، يجب أن يعتمد اختيار بديل AppGyver على الطبيعة الفريدة والمتطلبات المحددة لكل مشروع. ضع في اعتبارك عوامل مثل لغات البرمجة المدعومة ، وتعقيد التطبيق ، والجمهور المستهدف ، والنشر ، وقابلية التوسع ، والميزانية عند اتخاذ قرارك.

في العصر الرقمي الحالي ، أدى ظهور العديد من الأنظمة الأساسية low-code no-code إلى تحويل صناعة تطوير التطبيقات. سواء كنت مطورًا فرديًا أو شركة صغيرة أو مؤسسة كبيرة ، فهناك مجموعة من الأنظمة الأساسية التي يمكن أن تساعدك في إنشاء تطبيقات عالية الأداء بأقل خبرة في البرمجة.

تذكر أن اختيارك لنظام أساسي no-code يمكن أن يؤثر بشكل كبير على نجاح تطبيقك ، لذا خذ الوقت الكافي لتقييم جميع خياراتك قبل اتخاذ قرار. من خلال القيام بذلك ، فأنت ملزم بإيجاد حل يتوافق تمامًا مع احتياجات التطوير المميزة الخاصة بك ، مما يمكّنك من إنشاء تجارب رقمية رائعة لجمهورك.