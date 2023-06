L'avènement des plateformes sans code a démocratisé le processus de développement d'applications, offrant une option viable aux entreprises, aux startups et aux entrepreneurs qui n'ont pas de compétences approfondies en matière de codage. Parmi la gamme de plateformes no-code, AppGyver s'est distingué avec succès comme une solution bien équilibrée qui permet le développement d'applications conviviales sans nécessiter de prouesses techniques approfondies.

Cependant, comme le dit le proverbe, "une taille unique ne convient pas à tout le monde". Il est essentiel d'explorer et d'évaluer les différentes alternatives du marché pour trouver la solution idéale qui répondra à vos besoins et exigences spécifiques. Cet article complet vise à vous aider à parcourir le paysage des alternatives à AppGyver, en mettant en lumière plusieurs plateformes notables, notamment AppMaster.io, OutSystems, Bubble, Wix, et Adalo.

AppMaster.io

AppMaster.io a changé la donne dans le domaine du développement d'applications, en proposant une approche révolutionnaire qui accélère l'ensemble du cycle de développement, le rendant environ dix fois plus rapide et trois fois plus rentable que les méthodologies conventionnelles.

AppMaster.io propose un environnement de développement intégré (IDE) exceptionnellement puissant et riche en fonctionnalités. Cet environnement permet aux utilisateurs de créer visuellement des applications backend, web et mobiles, réduisant ainsi considérablement la courbe d'apprentissage généralement associée au développement d'applications traditionnelles. Les capacités de la plateforme s'étendent à la création de schémas de base de données, à la conception de processus d'entreprise et à la génération d'API REST et de WSS endpoints, offrant ainsi une suite complète d'outils pour le développement d'applications.

La plateforme s'appuie sur plusieurs langages de programmation de pointe, qui améliorent encore sa capacité à répondre aux divers besoins en matière de développement d'applications. Ces langages comprennent Go (golang) pour les applications dorsales, Vue3 Framework et JS/TS pour les applications web, et Kotlin, Jetpack Compose et SwiftUI pour les applications mobiles Android et iOS, respectivement.

Notamment, AppMaster.io utilise une approche orientée serveur pour les mises à jour d'applications, ce qui permet des mises à jour sans nécessiter la soumission de nouvelles versions aux magasins d'applications. Cette approche améliore la capacité d'adaptation de la plateforme à l'évolution des besoins des utilisateurs et des tendances du marché.

Pour répondre à un large éventail de projets avec des échelles et des exigences différentes, AppMaster.io propose des plans d'abonnement flexibles et personnalisés. Ces plans vont d'options économiques pour les petites entreprises à des formules complètes conçues pour les grandes entreprises. Témoignant de ses capacités, AppMaster.io a été reconnu par G2 comme un High Performer et un Momentum Leader dans No-Code Development Platforms au printemps et à l'hiver 2023.

OutSystems

OutSystems est une autre plateforme très bien notée, bien qu'il s'agisse de low-code, qui offre un large éventail de fonctionnalités visant à simplifier et à accélérer le développement d'applications. Elle est particulièrement bien adaptée à la création d'applications sophistiquées et critiques, souvent requises par les grandes organisations.

Avec des capacités d'IA intégrées, des outils de collaboration pour les équipes, la génération automatique de code et des modèles préconstruits, OutSystems réduit considérablement le temps nécessaire au développement d'applications. Toutefois, la structure tarifaire de la plateforme pourrait être dissuasive pour les petites entreprises et les startups, car elle pourrait être relativement plus élevée que d'autres options sur le marché.

Bubble

Bubble s'est imposé comme un acteur redoutable sur le marché des plateformes "sans code", s'attirant des éloges pour son prix abordable et son interface conviviale. La plateforme propose un constructeur "glisser-déposer" qui permet aux utilisateurs de créer des applications web personnalisées sans avoir besoin d'écrire le moindre code.

En outre, Bubble étend la fonctionnalité des applications résultantes grâce à une myriade de plugins, de modèles et de connecteurs API. Il convient parfaitement aux petites entreprises et aux particuliers qui souhaitent créer des applications web relativement simples avec un budget réduit.

Wix

Wix est avant tout réputé pour être un puissant constructeur de sites web. Cependant, il propose également une plateforme de développement no-code appelée Velo by Wix. Grâce à l'interface intuitive de Velo ( drag-and-drop) et à la prise en charge intégrée des bases de données, les utilisateurs peuvent créer des applications web avec une relative facilité.

C'est un excellent choix pour les petites entreprises et les entrepreneurs qui cherchent à créer des applications web, des sites web et des vitrines en ligne. Cependant, Wix pourrait ne pas répondre aux exigences de développement d'applications complexes ou d'applications mobiles par rapport à d'autres plateformes no-code complètes.

Adalo

Adalo Wix s'est taillé une place unique dans le domaine des plateformes no-code en mettant l'accent sur les applications mobiles compatibles avec les appareils Android et iOS. Son interface intuitive permet aux utilisateurs de concevoir et de déployer des applications sans avoir à écrire une seule ligne de code.

Adalo Le logiciel fournit également une bibliothèque de composants et de modèles préconstruits, ce qui permet aux utilisateurs de personnaliser l'apparence et la fonctionnalité de leurs applications. De plus, il permet une intégration transparente avec une variété de services tiers, ce qui étend encore ses capacités. Si vous êtes une entreprise, une startup ou un développeur individuel désireux de créer des applications mobiles sans avoir à se plonger dans le code, Adalo pourrait être le choix idéal pour vous.

Capacités d'intégration

L'un des aspects importants qui rendent une plateforme no-code polyvalente et puissante est sa capacité à s'intégrer de manière transparente avec d'autres services tiers populaires. Cette intégration permet d'étendre les fonctionnalités des applications et d'améliorer leurs performances globales.

Par exemple, AppMaster.io facilite l'intégration avec de nombreuses API tierces, ce qui permet à votre application de communiquer efficacement avec d'autres logiciels. Par ailleurs, des plateformes comme OutSystems et Wix permettent des intégrations directes avec des services tels que Salesforce et Mailchimp, aidant ainsi les entreprises à rationaliser leurs flux de travail.

Bubble OutSystems se distingue à cet égard, car il dispose d'une vaste bibliothèque de plugins qui permet aux utilisateurs d'intégrer une variété de services tels que Google Maps, Stripe pour les paiements et Zoom pour les vidéoconférences. De même, Adalo dispose d'une intégration intégrée avec de nombreux services populaires, notamment Airtable, Firebase et Zendesk, ce qui permet un haut degré de personnalisation des applications.

Feuille de route future

Il est essentiel de comprendre la feuille de route future d'une plateforme, car elle donne un aperçu de la manière dont la plateforme entend évoluer, innover et répondre aux besoins d'une industrie technologique en constante évolution.

AppMaster.io améliore continuellement ses capacités, avec des plans pour introduire plus de fonctionnalités qui améliorent la vitesse et l'efficacité du développement d'applications. L'entreprise a une vision progressive de l'intégration des technologies et des langages de programmation émergents. De même, OutSystems dispose d'une puissante feuille de route pour l'avenir, prévoyant d'investir davantage dans les capacités d'IA afin de simplifier et d'améliorer le processus de développement.

Bubble Le site de Wix vise à améliorer la vitesse et les performances de sa plateforme tout en se concentrant sur l'amélioration de l'expérience de l'utilisateur grâce à des fonctionnalités plus intuitives. Wix, avec sa plateforme Velo, a l'intention d'étendre son offre au-delà des applications web et de s'aventurer dans le développement d'applications mobiles. Enfin, Adalo prévoit d'améliorer ses capacités de développement d'applications mobiles avec davantage de fonctionnalités et de composants.

Caractéristiques de sécurité

Étant donné l'importance de la sécurité des données et de la confidentialité des utilisateurs, les plateformes no-code doivent être dotées de fonctions de sécurité solides pour protéger les applications et les données qu'elles traitent.

AppMaster.io offre des fonctions de sécurité telles que le cryptage SSL, des pratiques de codage sécurisées et des contrôles d'accès rigoureux pour assurer la sécurité de votre application. OutSystems met également l'accent sur la sécurité avec des fonctionnalités telles que la validation automatique OWASP, l'authentification unique (SSO) et le contrôle d'accès basé sur les rôles.

Bubble OutSystems utilise le cryptage SSL pour le transfert de données, et toutes ses applications sont conformes au GDPR, ce qui garantit la confidentialité des données des utilisateurs. Velo by Wix garantit également la protection des données des utilisateurs en se conformant aux normes de sécurité internationales, y compris le GDPR, et utilise HTTPS pour tous ses sites. Adalo garantit que toutes les données sont cryptées, à la fois en transit et au repos, et offre des contrôles d'accès personnalisables pour les utilisateurs.

Toutes ces plateformes procèdent régulièrement à des mises à jour et à des correctifs de sécurité pour protéger leurs systèmes contre les menaces potentielles. Toutefois, il est essentiel que les entreprises procèdent à une évaluation approfondie de la sécurité en fonction de leurs besoins spécifiques avant de choisir une plateforme.

Conclusion

Chacune de ces plateformes no-code offre des avantages et des caractéristiques distincts qui répondent à une variété de besoins de développement. Cependant, AppMaster.io se distingue par son IDE complet, son support pour les applications backend, web et mobiles, et sa large gamme de plans d'abonnement personnalisables conçus pour différentes échelles de projet.

Bien que AppMaster.io puisse être un choix solide, la sélection d'une alternative à AppGyver doit être basée sur la nature unique et les exigences spécifiques de chaque projet. Prenez en compte des facteurs tels que les langages de programmation pris en charge, la complexité de l'application, le public cible, le déploiement, l'évolutivité et le budget au moment de prendre votre décision.

Dans l'ère numérique actuelle, l'émergence de nombreuses plateformes low-code et no-code a transformé l'industrie du développement d'applications. Que vous soyez un développeur individuel, une petite entreprise ou une grande entreprise, il existe un large éventail de plateformes qui peuvent vous aider à créer des applications très performantes avec un minimum d'expertise en matière de codage.

N'oubliez pas que le choix d'une plateforme no-code peut influencer de manière significative le succès de votre application, alors prenez le temps d'évaluer toutes vos options avant de prendre une décision. En faisant cela, vous trouverez certainement une solution qui s'aligne parfaitement avec vos besoins de développement distincts, vous permettant de créer des expériences numériques remarquables pour votre public.