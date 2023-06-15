Kodsuz platformların ortaya çıkışı, uygulama geliştirme sürecini demokratikleştirdi ve kapsamlı kodlama becerilerine sahip olmayan işletmeler, yeni başlayanlar ve benzer şekilde girişimciler için uygun bir seçenek sağladı. no-code platformlar yelpazesi arasında, AppGyver, derinlemesine teknik beceriye ihtiyaç duymadan kullanıcı dostu uygulamaların geliştirilmesine olanak tanıyan çok yönlü bir çözüm olarak başarılı bir şekilde öne çıkmıştır.

Ancak, söylendiği gibi, "Tek beden herkese uymuyor". Özel ihtiyaçlarınızı ve gereksinimlerinizi karşılayan ideal çözümü bulmak için pazardaki farklı alternatifleri araştırmak ve değerlendirmek çok önemlidir. Bu kapsamlı makale, AppMaster.io, OutSystems, Bubble, Wix ve Adalo dahil olmak üzere birçok önemli platforma ışık tutarak AppGyver alternatifleri manzarasını dolaşmanıza yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

AppMaster

AppMaster.io , tüm geliştirme yaşam döngüsünü hızlandıran, onu geleneksel metodolojilere kıyasla yaklaşık on kat daha hızlı ve üç kat daha uygun maliyetli hale getiren devrim niteliğinde bir yaklaşım sunarak, uygulama geliştirme alanında oyunun kurallarını değiştiren bir unsur olarak ortaya çıktı.

AppMaster.io, son derece güçlü ve zengin özelliklere sahip bir tümleşik geliştirme ortamı (IDE) sunar. Bu ortam, kullanıcıların görsel olarak arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanır ve böylece tipik olarak geleneksel uygulama geliştirmeyle ilişkilendirilen öğrenme eğrisini önemli ölçüde azaltır. Platformun yetenekleri, uygulama geliştirme için kapsamlı bir araç paketi sağlayarak veritabanı şemasının oluşturulmasına, iş süreçlerinin tasarımına ve REST API ve WSS endpoints oluşturulmasına kadar uzanır.

Platform, çeşitli uygulama geliştirme ihtiyaçlarını karşılama kapasitesini daha da artıran birkaç son teknoloji programlama dili üzerine kurulmuştur. Bu diller, arka uç uygulamaları için Go (golang) , web uygulamaları için Vue3 Framework ve JS/TS ve sırasıyla Android ve iOS mobil uygulamaları için sunucu güdümlü Kotlin , Jetpack Compose ve SwiftUI içerir.

Özellikle AppMaster.io, uygulama güncellemelerine yönelik sunucu odaklı bir yaklaşım kullanır ve uygulama mağazalarına yeni sürüm gönderimi gerektirmeden güncellemelere olanak tanır. Bu yaklaşım, platformun gelişen kullanıcı gereksinimlerine ve pazar eğilimlerine uyarlanabilirliğini geliştirir.

AppMaster.io, farklı ölçeklere ve gereksinimlere sahip çok çeşitli projelere hitap etmek için esnek ve özelleştirilmiş abonelik planları sunar. Bu planlar, küçük işletmeler için bütçe dostu seçeneklerden büyük ölçekli işletmeler için tasarlanmış kapsamlı paketlere kadar uzanmaktadır. Yeteneğinin kanıtı olan AppMaster.io, G2 tarafından hem İlkbahar hem de Kış 2023'te No-Code Geliştirme Platformlarında Yüksek Performanslı ve Momentum Lideri olarak kabul edildi.

OutSystems

OutSystems, uygulama geliştirmeyi basitleştirmeyi ve hızlandırmayı amaçlayan kapsamlı bir dizi özellik sunan, low-code olmasına rağmen yüksek puan alan başka bir platformdur. Genellikle büyük kuruluşlar tarafından ihtiyaç duyulan karmaşık, görev açısından kritik uygulamalar oluşturmak için özellikle uygundur.

Yerleşik yapay zeka yetenekleri, ekipler için ortak çalışma araçları, otomatik kod oluşturma ve önceden oluşturulmuş şablonlar ile OutSystems, uygulama geliştirme için gereken süreyi önemli ölçüde azaltır. Bununla birlikte, platformun fiyatlandırma yapısı, piyasadaki diğer seçeneklerden nispeten daha yüksek olabileceğinden, küçük işletmeler ve yeni başlayanlar için caydırıcı olabilir.

Bubble

Bubble kodsuz platform pazarında zorlu bir oyuncu olarak ortaya çıktı ve satın alınabilirliği ve kullanıcı dostu arayüzü ile övgüler aldı. Platform, kullanıcıların herhangi bir kod yazmaya gerek kalmadan özel web uygulamaları oluşturmasına olanak tanıyan bir sürükle ve bırak oluşturucu sunar.

Ayrıca Bubble, ortaya çıkan uygulamaların işlevselliğini sayısız eklenti, şablon ve API bağlayıcısı ile genişletir. Düşük bir bütçeyle nispeten basit web tabanlı uygulamalar oluşturmak isteyen küçük işletmeler ve bireyler için idealdir.

Wix

Wix, öncelikle güçlü bir web sitesi oluşturucusu olarak bilinir. Bununla birlikte, Velo by Wix adlı no-code bir geliştirme platformu da sunar. Velo'nun sezgisel drag-and-drop arabirimini ve entegre veritabanı desteğini kullanarak, kullanıcılar görece kolaylıkla web uygulamaları oluşturabilir.

Web tabanlı uygulamalar, web siteleri ve çevrimiçi vitrinler oluşturmak isteyen küçük işletmeler ve girişimciler için mükemmel bir seçimdir. Ancak Wix, diğer kapsamlı no-code platformlara kıyasla karmaşık uygulamalar veya mobil uygulamalar geliştirme gereksinimlerini karşılamada yetersiz kalabilir.

Adalo

Adalo, hem Android hem de iOS cihazlarla uyumlu mobil uygulamalara odaklanarak no-code platform alanında kendine benzersiz bir niş oluşturmuştur. Sezgisel arayüzü, kullanıcıların tek bir kod satırı yazmak zorunda kalmadan uygulamaları tasarlamasına ve devreye almasına olanak tanır.

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Adalo ayrıca önceden oluşturulmuş bileşenlerden ve şablonlardan oluşan bir kitaplık sunarak kullanıcıların uygulamalarının görünümünü ve işlevselliğini özelleştirmesine olanak tanır. Ayrıca, yeteneklerini daha da genişleterek çeşitli üçüncü taraf hizmetleriyle sorunsuz entegrasyon sağlar. Kodlara derinlemesine dalmadan mobil uygulamalar geliştirmeyi amaçlayan bir işletme, startup veya bireysel bir geliştiriciyseniz, Adalo sizin için mükemmel bir seçim olabilir.

Entegrasyon Yetenekleri

no-code bir platformu çok yönlü ve güçlü kılan önemli yönlerden biri, diğer popüler üçüncü taraf hizmetleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olabilme yeteneğidir. Bu entegrasyon, uygulamaların işlevselliğini genişletir ve genel performanslarını geliştirir.

Örneğin, AppMaster.io, uygulamanızın diğer yazılımlarla etkili bir şekilde iletişim kurabilmesini sağlayarak, çok sayıda üçüncü taraf API ile kolay entegrasyonu kolaylaştırır. Bu arada, OutSystems ve Wix gibi platformlar, Salesforce ve Mailchimp gibi hizmetlerle doğrudan entegrasyon sağlayarak işletmelerin iş akışlarını kolaylaştırmasına yardımcı olur.

Bubble kullanıcıların Google Haritalar, ödemeler için Stripe ve video konferans için Zoom gibi çeşitli hizmetleri dahil etmesine olanak tanıyan geniş bir eklenti kitaplığına sahip olmasıyla bu açıdan öne çıkıyor. Benzer şekilde Adalo, uygulamalar için yüksek derecede özelleştirme sağlayan Airtable, Firebase ve Zendesk dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere birçok popüler hizmetle yerleşik entegrasyona sahiptir.

Gelecek Yol Haritası

Bir platformun gelecekteki yol haritasını anlamak, platformun sürekli değişen teknoloji endüstrisini nasıl geliştirmeyi, yenilik yapmayı ve karşılamayı amaçladığına dair bir fikir sağladığı için çok önemlidir.

AppMaster.io, uygulama geliştirme hızını ve verimliliğini artıran daha fazla özellik sunmayı planlayarak yeteneklerini sürekli olarak geliştiriyor. Gelişmekte olan teknolojileri ve programlama dillerini dahil etmeye yönelik ilerici bir bakış açısına sahiptirler. Benzer şekilde OutSystems, geliştirme sürecini basitleştirmek ve geliştirmek için yapay zeka yeteneklerine daha fazla yatırım yapmayı planlayan güçlü bir gelecek yol haritasına sahiptir.

Bubble platformunun hızını ve performansını artırmayı hedeflerken, aynı zamanda daha sezgisel özelliklerle kullanıcı deneyimini geliştirmeye odaklanıyor. Wix, Velo platformuyla, tekliflerini web uygulamalarının ötesine taşımayı ve mobil uygulama geliştirmeye girmeyi amaçlıyor. Son olarak Adalo, mobil uygulama geliştirme yeteneklerini daha fazla özellik ve bileşenle geliştirmeyi planlıyor.

Güvenlik özellikleri

Veri güvenliği ve kullanıcı gizliliğinin önemi göz önüne alındığında, no-code platformlar, uygulamaları ve işledikleri verileri korumak için güçlü güvenlik özellikleriyle donatılmalıdır.

AppMaster.io, uygulamanızın güvenliğini sağlamak için SSL şifreleme, güvenli kodlama uygulamaları ve katı erişim denetimleri gibi güvenlik özellikleri sunar. OutSystems ayrıca otomatik OWASP doğrulaması, çoklu oturum açma (SSO) ve rol tabanlı erişim kontrolü gibi özelliklerle güvenliğe büyük önem verir.

Bubble veri aktarımı için SSL şifrelemesi kullanır ve tüm uygulamaları, kullanıcı verilerinin gizliliğini sağlayan GDPR ile uyumludur. Velo by Wix ayrıca, GDPR dahil olmak üzere uluslararası güvenlik standartlarına uyarak kullanıcı verilerinin korunmasını sağlar ve tüm siteleri için HTTPS kullanır. Adalo, hem aktarım sırasında hem de kullanımda olmayan tüm verilerin şifrelenmesini sağlar ve özelleştirilebilir kullanıcı erişim denetimleri sunar.

Tüm bu platformlar, sistemlerini olası tehditlere karşı korumak için düzenli güvenlik güncellemeleri ve yamaları kullanır. Ancak işletmelerin bir platform seçmeden önce kendi özel ihtiyaçları doğrultusunda kapsamlı bir güvenlik değerlendirmesi yapmaları çok önemlidir.

Çözüm

Bu no-code platformların her biri, çeşitli geliştirme ihtiyaçlarını karşılayan farklı avantajlar ve özellikler sunar. Ancak AppMaster.io, kapsamlı IDE'si, arka uç, web ve mobil uygulamaları desteklemesi ve farklı proje ölçekleri için tasarlanmış çok çeşitli özelleştirilebilir abonelik planları nedeniyle öne çıkıyor.

AppMaster.io sağlam bir seçim olsa da, bir AppGyver alternatifinin seçimi, her projenin benzersiz doğasına ve özel gereksinimlerine dayanmalıdır. Kararınızı verirken desteklenen programlama dilleri, uygulamanın karmaşıklığı, hedef kitle, dağıtım, ölçeklenebilirlik ve bütçe gibi faktörleri göz önünde bulundurun.

Mevcut dijital çağda, çok sayıda low-code ve no-code platformun ortaya çıkışı, uygulama geliştirme endüstrisini dönüştürdü. İster bireysel bir geliştirici, ister küçük bir işletme veya büyük ölçekli bir kuruluş olun, minimum kodlama uzmanlığıyla yüksek performanslı uygulamalar oluşturmanıza yardımcı olabilecek bir dizi platform vardır.

Unutmayın, no-code platform seçiminiz uygulamanızın başarısını önemli ölçüde etkileyebilir, bu nedenle bir karar vermeden önce tüm seçeneklerinizi tartmak için zaman ayırın. Bunu yaparak, hedef kitleniz için dikkate değer dijital deneyimler yaratmanız için sizi güçlendiren, farklı geliştirme gereksinimlerinize mükemmel şekilde uyan bir çözüm bulmanız kaçınılmazdır.