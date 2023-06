L'avvento delle piattaforme no-code ha democratizzato il processo di sviluppo delle applicazioni, offrendo un'opzione valida per le imprese, le startup e gli imprenditori che non hanno grandi capacità di codifica. Tra la gamma di piattaforme no-code, AppGyver si è distinta per essere una soluzione completa che consente di sviluppare applicazioni di facile utilizzo senza la necessità di competenze tecniche approfondite.

Tuttavia, come dice il proverbio, "una taglia non va bene per tutti". È fondamentale esplorare e valutare le diverse alternative presenti sul mercato per trovare la soluzione ideale che risponda alle vostre esigenze e ai vostri requisiti specifici. Questo articolo completo si propone di aiutarvi ad attraversare il panorama delle alternative ad AppGyver, facendo luce su diverse piattaforme di rilievo, tra cui AppMaster.io, OutSystems, Bubble, Wix e Adalo.

AppMaster.io

AppMaster.io è emersa come un'innovazione nel campo dello sviluppo di applicazioni, offrendo un approccio rivoluzionario che accelera l'intero ciclo di vita dello sviluppo, rendendolo circa dieci volte più veloce e tre volte più economico rispetto alle metodologie convenzionali.

AppMaster.io offre un ambiente di sviluppo integrato (IDE) eccezionalmente potente e ricco di funzionalità. Questo ambiente consente agli utenti di creare applicazioni backend, web e mobili in modo visuale, riducendo così in modo significativo la curva di apprendimento tipicamente associata allo sviluppo di applicazioni tradizionali. Le funzionalità della piattaforma si estendono alla creazione di schemi di database, alla progettazione di processi aziendali e alla generazione di API REST e WSS endpoints, fornendo una suite completa di strumenti per lo sviluppo di applicazioni.

La piattaforma si basa su diversi linguaggi di programmazione all'avanguardia, che ne rafforzano ulteriormente la capacità di soddisfare le diverse esigenze di sviluppo delle applicazioni. Questi linguaggi includono Go (golang) per le applicazioni backend, Vue3 Framework e JS/TS per le applicazioni web e Kotlin, Jetpack Compose e SwiftUI per le applicazioni mobili Android e iOS.

In particolare, AppMaster.io impiega un approccio agli aggiornamenti delle applicazioni di tipo server-driven, che consente di effettuare aggiornamenti senza la necessità di inviare nuove versioni agli app store. Questo approccio migliora l'adattabilità della piattaforma all'evoluzione dei requisiti degli utenti e delle tendenze del mercato.

Per soddisfare un'ampia gamma di progetti con dimensioni e requisiti diversi, AppMaster.io offre piani di abbonamento flessibili e personalizzati. Questi piani vanno da opzioni economiche per le piccole imprese a pacchetti completi progettati per le grandi aziende. A testimonianza delle sue capacità, AppMaster.io è stato riconosciuto da G2 come High Performer e Momentum Leader nelle piattaforme di sviluppo No-Code sia nella primavera che nell'inverno 2023.

OutSystems

OutSystems è un'altra piattaforma molto apprezzata, anche se low-code, che offre un'ampia gamma di funzionalità volte a semplificare e accelerare lo sviluppo di applicazioni. È particolarmente adatta alla creazione di applicazioni sofisticate e mission-critical, spesso richieste dalle grandi organizzazioni.

Grazie alle funzionalità AI integrate, agli strumenti di collaborazione per i team, alla generazione automatica di codice e ai modelli precostituiti, OutSystems riduce drasticamente i tempi di sviluppo delle applicazioni. Tuttavia, la struttura dei prezzi della piattaforma potrebbe essere un deterrente per le piccole imprese e le startup, in quanto potrebbe essere relativamente più alta rispetto ad altre opzioni presenti sul mercato.

Bubble

Bubble è emerso come un attore formidabile nel mercato delle piattaforme no-code, guadagnando riconoscimenti per la sua economicità e l'interfaccia user-friendly. La piattaforma offre un costruttore drag-and-drop, che consente agli utenti di costruire applicazioni web personalizzate senza la necessità di scrivere alcun codice.

Inoltre, Bubble estende le funzionalità delle applicazioni risultanti con una miriade di plugin, modelli e connettori API. È ideale per le piccole imprese e i privati che vogliono creare applicazioni web relativamente semplici con un budget limitato.

Wix

Wix è noto soprattutto come potente costruttore di siti web. Tuttavia, offre anche una piattaforma di sviluppo no-code chiamata Velo by Wix. Grazie all'intuitiva interfaccia drag-and-drop e al supporto integrato per i database, gli utenti possono creare applicazioni web con relativa facilità.

Si tratta di una scelta eccellente per le piccole imprese e gli imprenditori che desiderano creare applicazioni basate sul web, siti web e negozi online. Tuttavia, Wix potrebbe non essere in grado di soddisfare le esigenze di sviluppo di applicazioni complesse o di applicazioni mobili rispetto ad altre piattaforme complete di no-code.

Adalo

Adalo Wix si è ritagliato una nicchia unica nel panorama delle piattaforme no-code con un'attenzione particolare alle applicazioni mobili compatibili con i dispositivi Android e iOS. La sua interfaccia intuitiva consente agli utenti di progettare e distribuire applicazioni senza dover scrivere una sola riga di codice.

Adalo Fornisce anche una libreria di componenti e modelli precostituiti, consentendo agli utenti di personalizzare l'aspetto e le funzionalità delle loro applicazioni. Inoltre, consente una perfetta integrazione con una serie di servizi di terze parti, estendendo ulteriormente le sue capacità. Se siete un'azienda, una startup o un singolo sviluppatore che vuole creare applicazioni mobili senza dover fare un'immersione profonda nel codice, Adalo potrebbe essere la scelta perfetta per voi.

Capacità di integrazione

Uno degli aspetti significativi che rendono una piattaforma no-code versatile e potente è la sua capacità di integrarsi perfettamente con altri servizi di terze parti. Questa integrazione estende le funzionalità delle applicazioni e ne migliora le prestazioni complessive.

Ad esempio, AppMaster.io facilita l'integrazione con numerose API di terze parti, assicurando che la vostra applicazione possa comunicare efficacemente con altri software. Nel frattempo, piattaforme come OutSystems e Wix consentono integrazioni dirette con servizi come Salesforce e Mailchimp, aiutando le aziende a semplificare i loro flussi di lavoro.

Bubble Il sito si distingue per questo aspetto, vantando una vasta libreria di plugin che permette agli utenti di incorporare una varietà di servizi come Google Maps, Stripe per i pagamenti e Zoom per le videoconferenze. Allo stesso modo, Adalo dispone di un'integrazione integrata con molti servizi popolari, tra cui, ma non solo, Airtable, Firebase e Zendesk, consentendo un elevato grado di personalizzazione delle app.

Roadmap futura

Comprendere la roadmap futura di una piattaforma è essenziale, in quanto fornisce una visione di come la piattaforma intende evolversi, innovare e soddisfare il settore tecnologico in continua evoluzione.

AppMaster.io sta continuamente migliorando le proprie capacità, con l'intenzione di introdurre ulteriori funzionalità che migliorino la velocità e l'efficienza dello sviluppo delle app. L'azienda ha una visione progressista per quanto riguarda l'incorporazione di tecnologie e linguaggi di programmazione emergenti. Allo stesso modo, OutSystems ha una potente roadmap futura, che prevede di investire maggiormente nelle funzionalità AI per semplificare e migliorare il processo di sviluppo.

Bubble mira a migliorare la velocità e le prestazioni della sua piattaforma, concentrandosi al contempo sul miglioramento dell'esperienza dell'utente con funzioni più intuitive. Wix, con la sua piattaforma Velo, intende espandere la sua offerta oltre le applicazioni web e avventurarsi nello sviluppo di applicazioni mobili. Infine, Adalo intende migliorare le sue capacità di sviluppo di applicazioni mobili con più funzioni e componenti.

Caratteristiche di sicurezza

Data la criticità della sicurezza dei dati e della privacy degli utenti, le piattaforme di no-code devono essere dotate di solide funzioni di sicurezza per salvaguardare le applicazioni e i dati che gestiscono.

AppMaster.io offre caratteristiche di sicurezza come la crittografia SSL, pratiche di codifica sicure e controlli di accesso rigorosi per garantire la sicurezza della vostra applicazione. Anche OutSystems attribuisce grande importanza alla sicurezza, grazie a funzionalità quali la convalida automatica OWASP, il single sign-on (SSO) e il controllo degli accessi basato sui ruoli.

Bubble impiega la crittografia SSL per il trasferimento dei dati e tutte le sue app sono conformi al GDPR, garantendo la privacy dei dati degli utenti. Anche Velo by Wix assicura la protezione dei dati degli utenti rispettando gli standard di sicurezza internazionali, tra cui il GDPR, e utilizza HTTPS per tutti i suoi siti. Adalo garantisce la crittografia di tutti i dati, sia in transito che a riposo, e offre controlli di accesso personalizzabili per gli utenti.

Tutte queste piattaforme aggiornano regolarmente la sicurezza e le patch per mantenere i loro sistemi al sicuro da potenziali minacce. Tuttavia, è fondamentale che le aziende effettuino una valutazione approfondita della sicurezza in linea con le loro esigenze specifiche prima di scegliere una piattaforma.

Conclusione

Ciascuna di queste piattaforme no-code offre vantaggi e caratteristiche distinte, in grado di soddisfare diverse esigenze di sviluppo. Tuttavia, AppMaster.io si distingue per il suo IDE completo, il supporto per applicazioni backend, web e mobile e l' ampia gamma di piani di abbonamento personalizzabili, pensati per progetti di diversa portata.

Sebbene AppMaster.io possa essere una scelta solida, la selezione di un'alternativa ad AppGyver dovrebbe basarsi sulla natura unica e sui requisiti specifici di ogni progetto. Nel prendere la decisione, si devono considerare fattori quali i linguaggi di programmazione supportati, la complessità dell'applicazione, il pubblico di destinazione, la distribuzione, la scalabilità e il budget.

Nell'attuale era digitale, l'emergere di numerose piattaforme low-code e no-code ha trasformato il settore dello sviluppo di applicazioni. Che siate sviluppatori individuali, piccole imprese o grandi aziende, esiste una serie di piattaforme che possono aiutarvi a creare applicazioni ad alte prestazioni con una minima esperienza di codifica.

Ricordate che la scelta di una piattaforma no-code può influenzare in modo significativo il successo della vostra applicazione, quindi prendetevi il tempo necessario per valutare tutte le opzioni prima di prendere una decisione. Così facendo, troverete sicuramente una soluzione che si allinea perfettamente alle vostre esigenze di sviluppo, consentendovi di creare esperienze digitali notevoli per il vostro pubblico.