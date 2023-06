O advento das plataformas sem código democratizou o processo de desenvolvimento de aplicações, proporcionando uma opção viável para empresas, startups e empresários que não possuem grandes competências de codificação. Entre a gama de plataformas no-code, a AppGyver distinguiu-se com sucesso como uma solução completa que permite o desenvolvimento de aplicações fáceis de utilizar sem a necessidade de conhecimentos técnicos aprofundados.

No entanto, como diz o ditado, "Um tamanho não serve para todos". É crucial explorar e avaliar diferentes alternativas no mercado para encontrar a solução ideal que satisfaça as suas necessidades e requisitos específicos. Este artigo abrangente tem como objetivo ajudá-lo a percorrer o panorama das alternativas ao AppGyver, lançando luz sobre várias plataformas notáveis, incluindo AppMaster.io, OutSystems, Bubble, Wix e Adalo.

AppMaster.io

AAppMaster.io surgiu como um fator de mudança no domínio do desenvolvimento de aplicações, oferecendo uma abordagem revolucionária que acelera todo o ciclo de vida do desenvolvimento, tornando-o cerca de dez vezes mais rápido e três vezes mais rentável quando comparado com as metodologias convencionais.

AppMasterO .io oferece um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) excecionalmente poderoso e rico em funcionalidades. Este ambiente permite aos utilizadores criar visualmente aplicações backend, Web e móveis, reduzindo assim significativamente a curva de aprendizagem tipicamente associada ao desenvolvimento tradicional de aplicações. As capacidades da plataforma estendem-se à criação de esquemas de bases de dados, à conceção de processos empresariais e à geração de API REST e WSS endpoints, proporcionando um conjunto abrangente de ferramentas para o desenvolvimento de aplicações.

A plataforma assenta em várias linguagens de programação de ponta, que aumentam ainda mais a sua capacidade de responder a diversas necessidades de desenvolvimento de aplicações. Estas linguagens incluem Go (golang) para aplicações backend, Vue3 Framework e JS/TS para aplicações Web e Kotlin, Jetpack Compose e SwiftUI para aplicações móveis Android e iOS, respetivamente, orientadas para o servidor.

Em particular, o AppMaster.io utiliza uma abordagem orientada para o servidor para actualizações de aplicações, permitindo actualizações sem necessidade de submeter novas versões às lojas de aplicações. Esta abordagem aumenta a adaptabilidade da plataforma à evolução das necessidades dos utilizadores e das tendências do mercado.

Para atender a uma ampla gama de projectos com diferentes escalas e requisitos, AppMaster.io oferece planos de subscrição flexíveis e personalizados. Estes planos vão desde opções económicas para pequenas empresas até pacotes abrangentes concebidos para empresas de grande escala. Como prova da sua capacidade, AppMaster.io foi reconhecido pela G2 como um High Performer e Momentum Leader em No-Code Development Platforms tanto na primavera como no inverno de 2023.

OutSystems

OutSystems é outra plataforma bem avaliada, embora seja uma low-code um, oferecendo uma ampla gama de recursos destinados a simplificar e acelerar o desenvolvimento de aplicativos. É particularmente adequada para a criação de aplicações sofisticadas e de missão crítica, frequentemente exigidas por grandes organizações.

Com capacidades de IA incorporadas, ferramentas de colaboração para equipas, geração automática de código e modelos pré-construídos, a OutSystems reduz drasticamente o tempo necessário para o desenvolvimento de aplicações. No entanto, a estrutura de preços da plataforma pode ser um impedimento para pequenas empresas e startups, pois pode ser relativamente mais alta do que outras opções no mercado.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Bubble

Bubble A plataforma de desenvolvimento de aplicações no-code surgiu como um jogador formidável no mercado de plataformas no-code, ganhando elogios pela sua acessibilidade e interface de fácil utilização. A plataforma oferece um construtor de arrastar e largar, que permite aos utilizadores construir aplicações Web personalizadas sem necessidade de escrever qualquer código.

Além disso, o Bubble amplia a funcionalidade das aplicações resultantes com uma infinidade de plug-ins, modelos e conectores de API. É ideal para pequenas empresas e indivíduos que procuram criar aplicações baseadas na Web relativamente simples com um orçamento reduzido.

Wix

O Wix é conhecido principalmente como um poderoso construtor de sítios Web. No entanto, também oferece uma plataforma de desenvolvimento no-code chamada Velo by Wix. Utilizando a interface intuitiva drag-and-drop do Velo e o suporte integrado de bases de dados, os utilizadores podem construir aplicações Web com relativa facilidade.

É uma excelente escolha para pequenas empresas e empresários que procuram criar aplicações baseadas na Web, sítios Web e montras em linha. No entanto, o Wix pode não satisfazer os requisitos de desenvolvimento de aplicações complexas ou de aplicações móveis, em comparação com outras plataformas no-code abrangentes.

Adalo

Adalo A Wix criou um nicho único no domínio da plataforma no-code, com foco em aplicações móveis compatíveis com dispositivos Android e iOS. A sua interface intuitiva permite que os utilizadores concebam e implementem aplicações sem terem de escrever uma única linha de código.

Adalo A plataforma também fornece uma biblioteca de componentes e modelos pré-construídos, permitindo aos utilizadores personalizar o aspeto e a funcionalidade das suas aplicações. Além disso, permite uma integração perfeita com uma variedade de serviços de terceiros, alargando ainda mais as suas capacidades. Se é uma empresa, uma startup ou um programador individual que pretende criar aplicações móveis sem ter de se aprofundar no código, o Adalo pode ser a escolha perfeita para si.

Capacidades de integração

Um dos aspectos significativos que tornam uma plataforma no-code versátil e poderosa é a sua capacidade de integração perfeita com outros serviços populares de terceiros. Essa integração amplia a funcionalidade dos aplicativos e melhora seu desempenho geral.

Por exemplo, AppMaster.io facilita a integração fácil com inúmeras APIs de terceiros, garantindo que a sua aplicação pode comunicar eficazmente com outro software. Entretanto, plataformas como OutSystems e Wix permitem integrações directas com serviços como Salesforce e Mailchimp, ajudando as empresas a simplificar os seus fluxos de trabalho.

Bubble O Wix destaca-se neste aspeto, possuindo uma vasta biblioteca de plugins que permite aos utilizadores incorporar uma variedade de serviços, como o Google Maps, o Stripe para pagamentos e o Zoom para videoconferências. Da mesma forma, o Adalo tem integração incorporada com muitos serviços populares, incluindo, entre outros, Airtable, Firebase e Zendesk, permitindo um elevado grau de personalização das aplicações.

Roteiro futuro

Compreender o roteiro futuro de uma plataforma é essencial, pois fornece uma visão de como a plataforma pretende evoluir, inovar e atender à indústria de tecnologia em constante mudança.

AppMasterO .io está a melhorar continuamente as suas capacidades, com planos para introduzir mais funcionalidades que melhorem a velocidade e a eficiência do desenvolvimento de aplicações. A empresa tem uma perspetiva progressiva no sentido de incorporar tecnologias e linguagens de programação emergentes. Da mesma forma, a OutSystems tem um poderoso roteiro para o futuro, planeando investir mais em capacidades de IA para simplificar e melhorar o processo de desenvolvimento.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Bubble A Wix, com a sua plataforma Velo, pretende melhorar a velocidade e o desempenho da sua plataforma, concentrando-se também em melhorar a experiência do utilizador com funcionalidades mais intuitivas. A Wix, com a sua plataforma Velo, pretende expandir as suas ofertas para além das aplicações Web e aventurar-se no desenvolvimento de aplicações móveis. Por último, o Adalo planeia melhorar as suas capacidades de desenvolvimento de aplicações móveis com mais funcionalidades e componentes.

Características de segurança

Dada a importância da segurança dos dados e da privacidade dos utilizadores, as plataformas no-code devem estar equipadas com fortes características de segurança para salvaguardar as aplicações e os dados que tratam.

AppMasterO .io oferece características de segurança como encriptação SSL, práticas de codificação seguras e controlos de acesso rigorosos para garantir a segurança da sua aplicação. A OutSystems também dá grande ênfase à segurança com funcionalidades como a validação automática OWASP, o início de sessão único (SSO) e o controlo de acesso baseado em funções.

Bubble O Velo by Wix emprega encriptação SSL para a transferência de dados e todas as suas aplicações estão em conformidade com o RGPD, garantindo a privacidade dos dados dos utilizadores. A Velo by Wix também garante a proteção dos dados dos utilizadores, cumprindo as normas de segurança internacionais, incluindo o RGPD, e utiliza HTTPS em todos os seus sítios. Adalo garante que todos os dados são encriptados, tanto em trânsito como em repouso, e oferece controlos de acesso personalizáveis para os utilizadores.

Todas estas plataformas mantêm actualizações e patches de segurança regulares para manter os seus sistemas protegidos contra potenciais ameaças. No entanto, é crucial que as empresas efectuem uma avaliação de segurança exaustiva, de acordo com as suas necessidades específicas, antes de escolherem uma plataforma.

Conclusão

Cada uma destas plataformas no-code oferece vantagens e características distintas que satisfazem uma variedade de necessidades de desenvolvimento. No entanto, AppMaster.io destaca-se devido ao seu IDE abrangente, suporte para aplicações backend, web e móveis, e à sua vasta gama de planos de subscrição personalizáveis concebidos para diferentes escalas de projectos.

Embora o AppMaster.io possa ser uma escolha sólida, a seleção de uma alternativa ao AppGyver deve basear-se na natureza única e nos requisitos específicos de cada projeto. Considere factores como as linguagens de programação suportadas, a complexidade da aplicação, o público-alvo, a implementação, a escalabilidade e o orçamento ao tomar a sua decisão.

Na atual era digital, o aparecimento de inúmeras plataformas low-code e no-code transformou a indústria de desenvolvimento de aplicações. Quer se trate de um programador individual, de uma pequena empresa ou de uma empresa de grande dimensão, existe uma série de plataformas que podem ajudá-lo a criar aplicações de elevado desempenho com um mínimo de conhecimentos de programação.

Lembre-se de que a sua escolha de uma plataforma no-code pode influenciar significativamente o sucesso da sua aplicação, por isso, reserve algum tempo para ponderar todas as suas opções antes de tomar uma decisão. Ao fazê-lo, é provável que encontre uma solução que se alinhe perfeitamente com as suas necessidades de desenvolvimento distintas, permitindo-lhe criar experiências digitais notáveis para o seu público.