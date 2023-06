Das Aufkommen von No-Code-Plattformen hat den Prozess der Anwendungsentwicklung demokratisiert und bietet eine praktikable Option für Unternehmen, Start-ups und Unternehmer, denen es an umfassenden Programmierkenntnissen mangelt. Unter der Vielzahl der no-code Plattformen hat sich AppGyver erfolgreich als eine abgerundete Lösung hervorgetan, die die Entwicklung benutzerfreundlicher Anwendungen ohne tiefgreifende technische Kenntnisse ermöglicht.

Doch wie das Sprichwort sagt: "Eine Größe passt nicht für alle". Es ist von entscheidender Bedeutung, verschiedene Alternativen auf dem Markt zu erforschen und zu bewerten, um die ideale Lösung zu finden, die Ihren spezifischen Bedürfnissen und Anforderungen gerecht wird. Dieser umfassende Artikel soll Ihnen dabei helfen, die Landschaft der AppGyver-Alternativen zu durchqueren, und beleuchtet mehrere bemerkenswerte Plattformen wie AppMaster.io, OutSystems, Bubble, Wix und Adalo.

AppMaster.io

AppMaster.i o hat sich im Bereich der Anwendungsentwicklung als bahnbrechend erwiesen und bietet einen revolutionären Ansatz, der den gesamten Entwicklungszyklus beschleunigt und ihn im Vergleich zu herkömmlichen Methoden etwa zehnmal schneller und dreimal so kosteneffizient macht.

AppMaster.io bietet eine außergewöhnlich leistungsstarke und funktionsreiche integrierte Entwicklungsumgebung (IDE). Diese Umgebung ermöglicht es den Nutzern, Backend-, Web- und mobile Anwendungen visuell zu erstellen, wodurch die Lernkurve, die normalerweise mit der traditionellen Anwendungsentwicklung verbunden ist, erheblich reduziert wird. Die Fähigkeiten der Plattform erstrecken sich auf die Erstellung von Datenbankschemata, das Design von Geschäftsprozessen und die Generierung von REST API und WSS endpoints und bieten eine umfassende Suite von Tools für die Anwendungsentwicklung.

Die Plattform basiert auf mehreren hochmodernen Programmiersprachen, die ihre Fähigkeit, unterschiedliche Anforderungen an die Anwendungsentwicklung zu erfüllen, weiter verbessern. Zu diesen Sprachen gehören Go (golang) für Backend-Anwendungen, Vue3 Framework und JS/TS für Webanwendungen sowie die servergesteuerten Sprachen Kotlin, Jetpack Compose und SwiftUI für mobile Anwendungen für Android und iOS.

AppMaster.io verwendet einen servergesteuerten Ansatz für Anwendungsaktualisierungen, der Aktualisierungen ermöglicht, ohne dass neue Versionen in App Stores eingereicht werden müssen. Dieser Ansatz verbessert die Anpassungsfähigkeit der Plattform an sich verändernde Benutzeranforderungen und Markttrends.

Um einer Vielzahl von Projekten mit unterschiedlichen Größenordnungen und Anforderungen gerecht zu werden, bietet AppMaster.io flexible und individuelle Abonnementpläne an. Diese Pläne reichen von budgetfreundlichen Optionen für kleine Unternehmen bis hin zu umfassenden Paketen für Großunternehmen. Als Beleg für seine Leistungsfähigkeit wurde AppMaster.io von G2 sowohl im Frühjahr als auch im Winter 2023 als High Performer und Momentum Leader im Bereich No-Code Entwicklungsplattformen ausgezeichnet.

OutSystems

OutSystems ist eine weitere hoch bewertete Plattform, wenn auch eine low-code, die eine breite Palette von Funktionen zur Vereinfachung und Beschleunigung der Anwendungsentwicklung bietet. Sie eignet sich besonders gut für die Entwicklung anspruchsvoller, unternehmenskritischer Anwendungen, die häufig von großen Unternehmen benötigt werden.

Mit integrierten KI-Funktionen, Tools für die Zusammenarbeit in Teams, automatischer Code-Generierung und vorgefertigten Vorlagen reduziert OutSystems die Zeit für die Anwendungsentwicklung drastisch. Allerdings könnte die Preisstruktur der Plattform für kleine Unternehmen und Start-ups abschreckend wirken, da sie im Vergleich zu anderen Optionen auf dem Markt relativ hoch sein könnte.

Bubble

Bubble hat sich auf dem Markt der No-Code-Plattformen zu einem ernstzunehmenden Akteur entwickelt, der für seine Erschwinglichkeit und seine benutzerfreundliche Oberfläche gelobt wird. Die Plattform bietet einen Drag-and-Drop-Builder, der es den Benutzern ermöglicht, benutzerdefinierte Webanwendungen zu erstellen, ohne dass sie Code schreiben müssen.

Darüber hinaus erweitert Bubble die Funktionalität der entstehenden Anwendungen mit einer Vielzahl von Plugins, Vorlagen und API-Konnektoren. Es eignet sich ideal für kleine Unternehmen und Einzelpersonen, die relativ einfache webbasierte Anwendungen mit einem geringen Budget erstellen möchten.

Wix

Wix ist vor allem als leistungsstarker Website-Builder bekannt. Es bietet jedoch auch eine no-code Entwicklungsplattform namens Velo by Wix. Mit der intuitiven Benutzeroberfläche von Velo ( drag-and-drop) und der integrierten Datenbankunterstützung können die Benutzer relativ einfach Webanwendungen erstellen.

Es ist eine ausgezeichnete Wahl für kleine Unternehmen und Unternehmer, die webbasierte Anwendungen, Websites und Online-Shops erstellen möchten. Allerdings erfüllt Wix im Vergleich zu anderen umfassenden no-code Plattformen möglicherweise nicht die Anforderungen für die Entwicklung komplexer Anwendungen oder mobiler Apps.

Adalo

Adalo Wix hat sich eine einzigartige Nische im Bereich der no-code Plattformen geschaffen, wobei der Schwerpunkt auf mobilen Anwendungen liegt, die sowohl mit Android- als auch mit iOS-Geräten kompatibel sind. Die intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht es den Benutzern, Anwendungen zu entwerfen und einzusetzen, ohne eine einzige Zeile Code schreiben zu müssen.

Adalo Das Programm bietet auch eine Bibliothek mit vorgefertigten Komponenten und Vorlagen, mit denen die Benutzer das Aussehen und die Funktionalität ihrer Anwendungen anpassen können. Darüber hinaus ermöglicht es die nahtlose Integration mit einer Vielzahl von Drittanbieterdiensten, was die Möglichkeiten noch erweitert. Wenn Sie ein Unternehmen, ein Startup oder ein einzelner Entwickler sind, der mobile Anwendungen erstellen möchte, ohne tief in den Code eintauchen zu müssen, könnte Adalo die perfekte Wahl für Sie sein.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Integrationsfähigkeiten

Einer der wichtigsten Aspekte, die eine no-code Plattform vielseitig und leistungsfähig machen, ist ihre Fähigkeit zur nahtlosen Integration mit anderen beliebten Drittanbieterdiensten. Diese Integration erweitert die Funktionalität von Anwendungen und verbessert deren Gesamtleistung.

So ermöglicht AppMaster.io beispielsweise die einfache Integration mit zahlreichen APIs von Drittanbietern und stellt so sicher, dass Ihre Anwendung effektiv mit anderer Software kommunizieren kann. In der Zwischenzeit ermöglichen Plattformen wie OutSystems und Wix direkte Integrationen mit Diensten wie Salesforce und Mailchimp, was Unternehmen hilft, ihre Arbeitsabläufe zu optimieren.

Bubble OutSystems und Wix zeichnen sich in dieser Hinsicht durch eine umfangreiche Bibliothek von Plugins aus, die es den Nutzern ermöglichen, eine Vielzahl von Diensten wie Google Maps, Stripe für Zahlungen und Zoom für Videokonferenzen einzubinden. Ebenso verfügt Adalo über eine eingebaute Integration mit vielen beliebten Diensten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Airtable, Firebase und Zendesk, was ein hohes Maß an Anpassung von Apps ermöglicht.

Zukünftige Roadmap

Das Verständnis der zukünftigen Roadmap einer Plattform ist von entscheidender Bedeutung, da sie einen Einblick in die Ziele der Plattform hinsichtlich Weiterentwicklung, Innovation und Anpassung an die sich ständig verändernde Technologiebranche bietet.

AppMaster.io baut seine Fähigkeiten kontinuierlich aus und plant die Einführung weiterer Funktionen, die die Geschwindigkeit und Effizienz der App-Entwicklung verbessern. Das Unternehmen hat eine fortschrittliche Einstellung zur Einbeziehung neuer Technologien und Programmiersprachen. In ähnlicher Weise hat OutSystems eine leistungsstarke Roadmap für die Zukunft und plant, mehr in KI-Funktionen zu investieren, um den Entwicklungsprozess zu vereinfachen und zu verbessern.

Bubble Wix hat sich zum Ziel gesetzt, die Geschwindigkeit und Leistung seiner Plattform zu verbessern und sich gleichzeitig darauf zu konzentrieren, das Nutzererlebnis durch intuitivere Funktionen zu steigern. Wix beabsichtigt, mit seiner Velo-Plattform sein Angebot über Webanwendungen hinaus zu erweitern und in die Entwicklung mobiler Anwendungen einzusteigen. Und schließlich plant Adalo, seine Fähigkeiten zur Entwicklung mobiler Anwendungen durch weitere Funktionen und Komponenten zu verbessern.

Sicherheitsfunktionen

Da Datensicherheit und der Schutz der Privatsphäre der Nutzer von entscheidender Bedeutung sind, müssen die Plattformen von no-code mit starken Sicherheitsfunktionen ausgestattet sein, um die Anwendungen und die von ihnen verarbeiteten Daten zu schützen.

AppMaster.io bietet Sicherheitsfunktionen wie SSL-Verschlüsselung, sichere Kodierungsverfahren und strenge Zugriffskontrollen, um die Sicherheit Ihrer Anwendung zu gewährleisten. Auch OutSystems legt mit Funktionen wie automatischer OWASP-Validierung, Single Sign-On (SSO) und rollenbasierter Zugriffskontrolle großen Wert auf Sicherheit.

Bubble OutSystems setzt SSL-Verschlüsselung für die Datenübertragung ein, und alle seine Apps sind GDPR-konform, was den Datenschutz der Nutzer gewährleistet. Velo by Wix gewährleistet ebenfalls den Schutz der Nutzerdaten durch die Einhaltung internationaler Sicherheitsstandards, einschließlich GDPR, und verwendet HTTPS für alle seine Websites. Adalo stellt sicher, dass alle Daten sowohl bei der Übertragung als auch im Ruhezustand verschlüsselt werden, und bietet anpassbare Zugriffskontrollen für Nutzer.

Alle diese Plattformen führen regelmäßig Sicherheitsupdates und Patches durch, um ihre Systeme vor potenziellen Bedrohungen zu schützen. Für Unternehmen ist es jedoch entscheidend, vor der Auswahl einer Plattform eine gründliche Sicherheitsbewertung entsprechend ihren spezifischen Anforderungen durchzuführen.

Fazit

Jede dieser no-code Plattformen bietet unterschiedliche Vorteile und Funktionen für eine Vielzahl von Entwicklungsanforderungen. AppMaster.io zeichnet sich jedoch durch seine umfassende IDE, die Unterstützung für Backend-, Web- und mobile Anwendungen und sein breites Spektrum an anpassbaren Abonnementplänen für unterschiedliche Projektgrößen aus.

Auch wenn AppMaster.io eine solide Wahl sein mag, sollte die Auswahl einer AppGyver-Alternative auf der einzigartigen Natur und den spezifischen Anforderungen des jeweiligen Projekts basieren. Berücksichtigen Sie bei Ihrer Entscheidung Faktoren wie die unterstützten Programmiersprachen, die Komplexität der App, das Zielpublikum, die Bereitstellung, die Skalierbarkeit und das Budget.

Im heutigen digitalen Zeitalter hat das Aufkommen zahlreicher low-code und no-code Plattformen die Anwendungsentwicklungsbranche verändert. Unabhängig davon, ob Sie ein einzelner Entwickler, ein kleines Unternehmen oder ein Großunternehmen sind, gibt es eine Reihe von Plattformen, die Ihnen helfen können, leistungsstarke Anwendungen mit minimalen Programmierkenntnissen zu erstellen.

Denken Sie daran, dass die Wahl einer no-code Plattform den Erfolg Ihrer Anwendung erheblich beeinflussen kann. Nehmen Sie sich also die Zeit, alle Optionen abzuwägen, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Auf diese Weise finden Sie garantiert eine Lösung, die perfekt auf Ihre individuellen Entwicklungsbedürfnisse abgestimmt ist und Sie in die Lage versetzt, bemerkenswerte digitale Erlebnisse für Ihr Publikum zu schaffen.