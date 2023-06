Platformy programistyczneno-code zrewolucjonizowały świat tworzenia oprogramowania, umożliwiając firmom i programistom tworzenie aplikacji internetowych i mobilnych bez pisania jakiegokolwiek kodu. Betty Blocks jest jedną z takich popularnych platform, która umożliwia szybkie tworzenie aplikacji zarówno internetowych, jak i mobilnych. Zawsze jednak warto rozważyć alternatywne rozwiązania. W tym artykule porównamy Betty Blocks z różnymi alternatywami, w tym AppMaster.io, OutSystems, Mendix i Bubble, abyś mógł podjąć świadomą decyzję, która platforma najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

Czym jest Betty Blocks?

Betty Blocks to pionierska platforma programistyczna no-code, która wyznaczyła znaczącą zmianę w tworzeniu oprogramowania i automatyzacji procesów biznesowych. Jej filozofia jest zakorzeniona w idei modelowania wizualnego, które radykalnie upraszcza proces tworzenia aplikacji. Została ona specjalnie zaprojektowana, aby umożliwić profesjonalistom nietechnicznym tworzenie skomplikowanych, zaawansowanych aplikacji za pomocą interfejsu " przeciągnij i upuść ", zmniejszając zależność od programistów-ekspertów. Takie podejście do rozwoju nie tylko demokratyzuje tworzenie oprogramowania, ale także wypełnia lukę między specjalistami IT a użytkownikami biznesowymi, wspierając środowisko sprzyjające wspólnemu tworzeniu rozwiązań.

Platforma Betty Blocks wyróżnia się wrodzoną zwinnością, umożliwiając szybkie tworzenie aplikacji (RAD). Atrybut ten znacznie skraca czas realizacji od pomysłu na aplikację do jej wdrożenia, przyspieszając w ten sposób wysiłki organizacji w zakresie transformacji cyfrowej. Zasadniczo zmienia konwencjonalny harmonogram rozwoju, eliminując żmudne i czasochłonne etapy trudnego kodowania, debugowania i ręcznego testowania.

Aplikacje tworzone przy użyciu Betty Blocks są z natury skalowalne, co odzwierciedla zdolność platformy do ewoluowania równolegle z rosnącymi potrzebami biznesowymi. Zapewnia to, że aplikacje pozostają odpowiednie i wydajne, nawet gdy wymagania operacyjne rosną lub zmieniają się. Bezpieczeństwo jest kolejnym kamieniem węgielnym projektu platformy. Wszystkie aplikacje opracowane za pośrednictwem Betty Blocks dziedziczą środki bezpieczeństwa klasy korporacyjnej, zapewniając spokój ducha i zgodność z rygorystycznymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

Co więcej, aplikacje Betty Blocks są natywne dla chmury, wykorzystując elastyczność, skalowalność i opłacalność infrastruktury opartej na chmurze. Funkcja ta oznacza również, że dostęp do aplikacji można uzyskać w dowolnym miejscu i czasie, co dodatkowo zwiększa wydajność operacyjną. Ponadto Betty Blocks oferuje kompleksowe interfejsy API, które ułatwiają płynną interakcję z innymi systemami. Ta interoperacyjność pozwala aplikacjom na płynną integrację z istniejącym wcześniej środowiskiem technologicznym organizacji, tworząc spójne, połączone ze sobą cyfrowe ekosystemy, a nie odizolowane wyspy oprogramowania.

Platforma Betty Blocks no-code oferuje innowacyjne podejście do tworzenia oprogramowania. Wspierając dostępność, współpracę i integrację, napędza organizacje w kierunku bardziej usprawnionej, efektywnej i integracyjnej przyszłości w tworzeniu aplikacji.

Najlepsze alternatywy dla Betty Blocks

AppMaster.io

AppMaster.io to niezwykle potężne narzędzieno-code do tworzenia aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych. Dzięki AppMaster.io klienci mogą wizualnie konstruować modele danych, procesy biznesowe, REST API i WSS endpoints za pomocą interfejsu drag-and-drop. Platforma ta generuje rzeczywiste aplikacje z Go (golang) dla backendu, framework Vue3 dla aplikacji internetowych oraz Kotlin z Jetpack Compose dla Androida i SwiftUI dla IOS dla aplikacji mobilnych.

Kluczowe funkcje:

Generuje aplikacje od podstaw, zapewniając brak długu technicznego.

Obsługuje bazy danych kompatybilne z Postgresql jako podstawową bazę danych.

Automatyczne generowanie dokumentacji Swagger (Open API).

Możliwość eksportu wykonywalnych plików binarnych (subskrypcja Business i Business+) oraz kodu źródłowego (subskrypcja Enterprise).

Dobre skalowanie dla przedsiębiorstw i przypadków użycia o dużym obciążeniu.

Aktualizacje aplikacji mobilnych sterowane przez serwer bez konieczności przesyłania ich do sklepu z aplikacjami.

Wyróżniona jako High Performer i Momentum Leader przez G2.

AppMaster.io oferuje szereg planów subskrypcyjnych dla różnych rozmiarów i potrzeb biznesowych. Ponadto zapewnia specjalne zniżki dla startupów, organizacji edukacyjnych, non-profit i open-source.

OutSystems

OutSystems to kolejna popularna platformalow-code , która umożliwia programistom szybkie tworzenie, wdrażanie, zarządzanie i skalowanie aplikacji klasy korporacyjnej. OutSystems jest wszechstronny i może być wykorzystywany do tworzenia szerokiej gamy aplikacji, od prostych prototypów po złożone aplikacje korporacyjne.

Najważniejsze cechy:

Interfejs użytkownika typu "przeciągnij i upuść".

Integracja z istniejącymi systemami i interfejsami API.

Obsługa wielu urządzeń i natywnych aplikacji mobilnych.

Rozwój wspomagany przez sztuczną inteligencję dla szybszego rozwoju oprogramowania.

Wdrażanie jednym kliknięciem w środowiskach chmurowych lub lokalnych.

OutSystems oferuje plany subskrypcji dostosowane do różnych rozmiarów organizacji i wymagań, począwszy od bezpłatnego planu do użytku osobistego.

Mendix

Mendix to potężna platformalow-code znana z przyspieszania rozwoju aplikacji i innowacji. Mendix zapewnia przyjazny dla użytkownika interfejs wizualny do projektowania, budowania i wdrażania aplikacji zarówno dla środowisk internetowych, jak i mobilnych.

Kluczowe cechy:

Współpracujące wizualne środowisko programistyczne zarówno dla użytkowników technicznych, jak i nietechnicznych.

Komponenty wielokrotnego użytku dla szybszego rozwoju.

Niezależność od stosów, możliwość wdrażania w chmurze lub lokalnie.

Gotowe integracje dla IoT, uczenia maszynowego i AI.

Wsparcie dla metodologii Agile i DevOps.

Mendix oferuje różne plany cenowe, w tym bezpłatną warstwę z podstawowymi funkcjami na początek.

Bubble

Bubble Mendix to popularna platformano-code , zaprojektowana specjalnie dla aplikacji internetowych i progresywnych aplikacji internetowych. Umożliwia użytkownikom szybkie projektowanie, tworzenie i hostowanie aplikacji bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy w zakresie tworzenia oprogramowania.

Kluczowe funkcje:

Wizualny kreator drag-and-drop do projektowania interfejsu użytkownika.

do projektowania interfejsu użytkownika. Niestandardowa logika i przepływy pracy bez kodowania.

Wbudowane narzędzia do uwierzytelniania użytkowników i zarządzania danymi.

Integracja z popularnymi platformami (Stripe, Google Maps i inne).

Możliwość projektowania responsywnych aplikacji internetowych.

Bubble Oferuje różne plany cenowe dostosowane do różnych klientów, w tym bezpłatny plan dla osobistych projektów i startupów.

Podsumowanie

Podczas gdy Betty Blocks jest dobrze znaną platformą no-code, warto rozważyć kilka innych alternatyw. AppMaster.io, OutSystems, Mendix i Bubble oferują unikalne funkcje i korzyści, które pomagają tworzyć potężne aplikacje internetowe i mobilne bez pisania kodu. Aby zdecydować, która platforma najlepiej odpowiada Twoim potrzebom, przeanalizuj wymagania projektu, budżet i umiejętności.

Skorzystaj z bezpłatnych poziomów lub okresów próbnych, aby przetestować każdą platformę i znaleźć tę, która najlepiej odpowiada Twoim celom i oczekiwaniom. Dzięki odpowiedniej platformie no-code możesz przyspieszyć proces tworzenia oprogramowania i uwolnić swój kreatywny potencjał, niezależnie od posiadanego zaplecza technicznego.