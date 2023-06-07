أحدثت منصات تطوير البرامج الخالية من التعليمات البرمجية ثورة في عالم تطوير البرمجيات من خلال السماح للشركات والمطورين بإنشاء تطبيقات الويب والجوال دون كتابة أي رمز. Betty Blocks هي إحدى المنصات الشائعة التي تتيح التطوير السريع للتطبيقات لكل من تطبيقات الويب والجوال. لكن من الجيد دائمًا التفكير في البدائل. في هذه المقالة ، سنقارن Betty Blocks ببدائل مختلفة ، بما في ذلك AppMaster.io و OutSystems و Mendix و Bubble ، حتى تتمكن من اتخاذ قرار مستنير بشأن النظام الأساسي الذي يناسب احتياجاتك.

ما هي كتل بيتي؟

Betty Blocks هي عبارة عن منصة تطوير رائدة no-code ، وقد شهدت تحولًا كبيرًا في تطوير البرمجيات وأتمتة عمليات الأعمال. تتجذر فلسفتها في فكرة النمذجة المرئية ، والتي تبسط بشكل جذري عملية تطوير التطبيق. إنه مصمم خصيصًا لتمكين المهنيين غير التقنيين من إنشاء تطبيقات معقدة ومعقدة بواجهة سحب وإفلات ، مما يقلل الاعتماد على المطورين الخبراء. لا يؤدي هذا النهج في التطوير إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على إنشاء البرامج فحسب ، بل يعمل أيضًا على سد الفجوة بين محترفي تكنولوجيا المعلومات ومستخدمي الأعمال ، مما يعزز بيئة مواتية لإنشاء الحلول التعاونية.

تتميز منصة Betty Blocks بخفة الحركة المتأصلة فيها ، مما يسمح بالتطوير السريع للتطبيقات (RAD) . تعمل هذه السمة على تقليص المهلة الزمنية بشكل كبير من بداية فكرة التطبيق إلى نشرها ، وبالتالي تسريع جهود التحول الرقمي للمؤسسات. إنه يغير بشكل أساسي الجدول الزمني التقليدي للتطوير ، مما يلغي المراحل المملة والمستهلكة للوقت من الترميز الثابت ، وتصحيح الأخطاء ، والاختبار اليدوي.

التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام Betty Blocks قابلة للتطوير بالفطرة ، مما يعكس قدرة النظام الأساسي على التطور بالتوازي مع احتياجات العمل المتزايدة. وهذا يضمن أن تظل التطبيقات ذات صلة وفعالة ، حتى مع توسع أو تقلب الطلبات التشغيلية. الأمان هو حجر زاوية آخر في تصميم النظام الأساسي. جميع التطبيقات التي تم تطويرها عبر Betty Blocks ترث تدابير أمان على مستوى المؤسسات ، مما يوفر راحة البال ويضمن الامتثال للوائح حماية البيانات الصارمة.

علاوة على ذلك ، فإن تطبيقات Betty Blocks هي تطبيقات سحابية أصلية ، وتستفيد من المرونة وقابلية التوسع والفعالية من حيث التكلفة للبنية التحتية المستندة إلى السحابة. تعني هذه الميزة أيضًا أنه يمكن الوصول إلى التطبيقات في أي وقت وفي أي مكان ، مما يعزز الكفاءة التشغيلية. بالإضافة إلى ذلك ، تقدم Betty Blocks واجهات برمجة تطبيقات شاملة تسهل التفاعل السلس مع الأنظمة الأخرى. تسمح قابلية التشغيل البيني هذه للتطبيقات بالاندماج بسلاسة مع البيئة التكنولوجية الموجودة مسبقًا للمؤسسة ، مما يؤدي إلى إنشاء أنظمة بيئية رقمية متماسكة ومترابطة بدلاً من جزر برمجية معزولة.

تقدم منصة Betty Blocks no-code نهجًا مبتكرًا لتطوير البرامج. من خلال تعزيز إمكانية الوصول والتعاون والتكامل ، فإنه يدفع المؤسسات نحو مستقبل أكثر بساطة وفعالية وشمولية في إنشاء التطبيقات.

أفضل بدائل كتل بيتي

AppMaster .io

AppMaster.io هي أداة قوية للغاية no-code لإنشاء الواجهة الخلفية وتطبيقات الويب والجوال. باستخدام AppMaster.io ، يمكن للعملاء إنشاء نماذج البيانات والعمليات التجارية و REST API endpoints WSS بشكل مرئي باستخدام واجهة drag-and-drop. تنشئ هذه المنصة تطبيقات حقيقية باستخدام Go (golang) للخلفية ، وإطار Vue3 لتطبيقات الويب ، و Kotlin مع Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لـ IOS لتطبيقات الهاتف المحمول.

الميزات الرئيسية :

يولد التطبيقات من الصفر ، مما يضمن عدم وجود ديون فنية.

يدعم قواعد البيانات المتوافقة مع Postgresql كقاعدة بيانات أساسية.

إنشاء وثائق Swagger التلقائية (Open API).

ملفات ثنائية قابلة للتنفيذ قابلة للتصدير (Business and Business + subscription) ورمز المصدر (اشتراك Enterprise).

يتسع بشكل جيد للمؤسسات وحالات الاستخدام عالية الحمل.

تحديثات تطبيقات الأجهزة المحمولة التي تعتمد على الخادم بدون عمليات إرسال من متجر التطبيقات.

ظهرت على أنها عالية الأداء وقائد الزخم من قبل G2.

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يقدم AppMaster.io مجموعة من خطط الاشتراك لمختلف أحجام الأعمال واحتياجاتها. علاوة على ذلك ، يقدمون خصومات خاصة للشركات الناشئة والمؤسسات التعليمية وغير الهادفة للربح والمفتوحة المصدر.

أنظمة خارجية

OutSystems هي منصة أخرى ذات low-code شائعة تتيح للمطورين إنشاء التطبيقات على مستوى المؤسسات ونشرها وإدارتها وتوسيع نطاقها بسرعة. تعد OutSystems متعددة الاستخدامات ويمكن استخدامها لتطوير مجموعة واسعة من التطبيقات ، من النماذج الأولية البسيطة إلى تطبيقات المؤسسات المعقدة.

الميزات الرئيسية :

واجهة مستخدم السحب والإفلات.

التكامل مع الأنظمة الموجودة وواجهات برمجة التطبيقات.

يدعم تطبيقات الهاتف المحمول متعددة الأجهزة والأصلية.

التطوير بمساعدة الذكاء الاصطناعي لتطوير البرامج بشكل أسرع.

النشر بنقرة واحدة على السحابة أو البيئات المحلية.

تقدم OutSystems خطط اشتراك مصممة وفقًا لأحجام ومتطلبات المؤسسات المختلفة ، بدءًا من خطة مجانية للاستخدام الشخصي.

منديكس

Mendix عبارة عن منصة قوية منخفضة التعليمات البرمجية تشتهر بتسريع تطوير التطبيقات والابتكار. يوفر Mendix واجهة مرئية سهلة الاستخدام لتصميم وبناء ونشر التطبيقات لكل من بيئات الويب والجوال.

الميزات الرئيسية :

بيئة تطوير بصرية تعاونية لكل من المستخدمين التقنيين وغير التقنيين.

مكونات قابلة لإعادة الاستخدام لتطوير أسرع.

مكدس الحيادية ، يدعم السحابة أو النشر المحلي.

تكامل خارج الصندوق لإنترنت الأشياء والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي.

دعم منهجيات Agile و DevOps .

تقدم Mendix خطط تسعير مختلفة ، بما في ذلك فئة مجانية مع ميزات أساسية للبدء.

Bubble

Bubble عبارة عن نظام أساسي no-code ، مصمم خصيصًا للويب وتطبيقات الويب التقدمية. يتيح للمستخدمين تصميم التطبيقات وإنشائها واستضافتها بسرعة دون الحاجة إلى خبرة في تطوير البرامج.

الميزات الرئيسية :

منشئ drag-and-drop المرئي لتصميم واجهة المستخدم.

المرئي لتصميم واجهة المستخدم. منطق مخصص ومهام سير العمل بدون تشفير.

أدوات مدمجة لمصادقة المستخدم وإدارة البيانات.

التكامل مع الأنظمة الأساسية الشائعة (Stripe و Google Maps والمزيد).

قدرات تصميم تطبيقات الويب سريعة الاستجابة.

تقدم Bubble خطط أسعار مختلفة مصممة خصيصًا لمختلف العملاء ، بما في ذلك خطة مجانية للمشاريع الشخصية والشركات الناشئة.

خاتمة

في حين أن Betty Blocks هي منصة معروفة no-code ، فإن العديد من البدائل الأخرى تستحق الدراسة. يجلب كل من AppMaster.io و OutSystems و Mendix و Bubble ميزات وفوائد فريدة لمساعدتك في إنشاء تطبيقات ويب وهواتف محمولة قوية دون كتابة أي رمز. لتحديد النظام الأساسي الذي يناسب احتياجاتك ، قم بتحليل متطلبات مشروعك وميزانيتك ومهاراتك.

استفد من المستويات المجانية أو الفترات التجريبية لاختبار كل نظام أساسي والعثور على أفضل منها يتوافق مع أهدافك وتوقعاتك. باستخدام النظام الأساسي الصحيح no-code ، يمكنك تسريع عملية تطوير البرامج وإطلاق العنان لإمكانياتك الإبداعية ، بغض النظر عن خلفيتك التقنية.