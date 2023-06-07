无代码开发平台已经彻底改变了软件开发的世界，允许企业和开发人员在不编写任何代码的情况下创建网络和移动应用程序。Betty Blocks就是这样一个流行的平台，它可以实现网络和移动应用的快速开发。但是，考虑替代方案总是一个好主意。在这篇文章中，我们将把Betty Blocks与各种替代品进行比较，包括AppMaster.io、OutSystems、Mendix和Bubble ，这样你就可以就哪个平台最适合你的需求做出明智的决定。

什么是Betty Blocks？

Betty Blocks是一个开创性的、no-code 开发平台，标志着软件开发和业务流程自动化的重大转变。它的理念植根于可视化建模的思想，从根本上简化了应用开发过程。它是专门为授权非技术专业人员使用拖放界面创建复杂、精密的应用程序而设计的，减少了对专家开发人员的依赖。这种开发方法不仅使软件创建民主化，而且在IT专业人员和商业用户之间架起了桥梁，培养了一个有利于协作创造解决方案的环境。

Betty Blocks平台以其固有的敏捷性脱颖而出，允许快速应用开发（RAD）。这一特性大大缩减了从应用创意开始到部署的准备时间，从而加速了企业的数字化转型工作。它从根本上改变了传统的开发时间表，消除了繁琐和耗时的硬编码、调试和手动测试阶段。

使用Betty Blocks创建的应用程序具有天生的可扩展性，反映了该平台能够与不断增长的业务需求同步发展的能力。这确保了应用程序保持相关性和高效性，即使是在业务需求扩大或波动的情况下。安全是该平台设计的另一个基石。所有通过Betty Blocks开发的应用程序都继承了企业级的安全措施，让人放心，并确保符合严格的数据保护法规。

此外，Betty Blocks应用程序是云原生的，利用了基于云的基础设施的灵活性、可扩展性和成本效益。这一特点也意味着可以随时随地访问这些应用程序，进一步促进运营效率。此外，Betty Blocks提供全面的API，促进与其他系统的无缝互动。这种互操作性使应用程序能够与企业原有的技术环境顺利整合，创造出有凝聚力的、相互联系的数字生态系统，而不是孤立的软件岛屿。

Betty Blocksno-code 平台提供了一种创新的软件开发方法。通过促进可及性、协作和整合，它推动企业在应用创建方面走向一个更加精简、有效和包容的未来。

热门Betty Blocks替代软件

AppMaster.io

AppMaster.io是一个非常强大的no-code 工具，用于创建后台、网络和移动应用程序。通过AppMaster.io，客户可以使用drag-and-drop 界面直观地构建数据模型、业务流程、REST API和WSSendpoints 。这个平台用Go（golang）生成真实的应用程序，用Vue3框架生成Web应用程序，用Kotlin与Jetpack Compose for Android和SwiftUI for IOS生成移动应用程序。

主要特点：

从零开始生成应用程序，确保没有技术债务。

支持兼容Postgresql的数据库作为主数据库。

自动生成Swagger（开放API）文档。

可导出可执行的二进制文件（商业和商业+订阅）和源代码（企业订阅）。

为企业和高负载的使用情况提供良好的扩展。

服务器驱动的移动应用程序更新，无需提交应用程序商店。

被G2评为高绩效者和动力领导者。

AppMaster.io为各种企业规模和需求提供了一系列的订阅计划。此外，他们还为初创企业、教育、非营利和开源组织提供特别折扣。

OutSystems

OutSystems是另一个流行的low-code 平台，使开发者能够快速创建、部署、管理和扩展企业级应用程序。OutSystems功能多样，可用于开发广泛的应用程序，从简单的原型到复杂的企业应用程序。

主要特点：

拖放式的用户界面。

与现有系统和API集成。

支持多设备和本地移动应用。

AI辅助开发，加快软件开发。

一键式部署到云或企业内部环境。

OutSystems根据不同的组织规模和要求提供订阅计划，首先是供个人使用的免费计划。

Mendix

Mendix是一个强大的低代码平台，以加速应用开发和创新而闻名。Mendix提供了一个用户友好的可视化界面，用于设计、构建和部署网络和移动环境的应用程序。

主要特点：

为技术和非技术用户提供协作式的可视化开发环境。

可重复使用的组件使开发更快。

与堆栈无关，支持云或企业内部部署。

为物联网、机器学习和人工智能提供开箱即用的集成。

支持敏捷和DevOps方法学。

Mendix提供各种定价计划，包括具有基本功能的免费层，以便开始使用。

Bubble

Bubble 是一个流行的no-code 平台，专门为网络和渐进式网络应用程序而设计。它允许用户快速设计、构建和托管应用程序，而不需要软件开发的专业知识。

主要特点：

用于UI设计的可视化 drag-and-drop builder。

builder。 自定义逻辑和工作流程，无需编码。

用于用户认证和数据管理的内置工具。

与流行的平台（Stripe、谷歌地图等）集成。

响应式网络应用程序设计能力。

Bubble 为不同的客户提供不同的定价计划，包括为个人项目和初创公司提供免费计划。

结论

虽然贝蒂块是一个著名的no-code 平台，但其他几个替代品也值得考虑。AppMaster.io、OutSystems、Mendix和Bubble ，每一个都带来了独特的功能和好处，帮助你在不写任何代码的情况下建立强大的网络和移动应用程序。要决定哪个平台最适合你的需求，要分析你的项目要求、预算和技能。

利用免费层级或试用期来测试每个平台，找到最符合你的目标和期望的平台。有了正确的no-code 平台，无论你的技术背景如何，你都可以加速你的软件开发过程，释放你的创造潜力。