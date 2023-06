As plataformas de desenvolvimentosem código revolucionaram o mundo do desenvolvimento de software, permitindo às empresas e aos programadores criar aplicações Web e móveis sem escrever qualquer código. A Betty Blocks é uma dessas plataformas populares que permite o desenvolvimento rápido de aplicações para a Web e aplicações móveis. Mas é sempre uma boa ideia considerar alternativas. Neste artigo, vamos comparar a Betty Blocks com várias alternativas, incluindo AppMaster.io, OutSystems, Mendix e Bubble, para que possa tomar uma decisão informada sobre qual a plataforma que melhor se adequa às suas necessidades.

O que é a Betty Blocks?

A Betty Blocks é uma plataforma de desenvolvimento pioneira, no-code, que marcou uma mudança significativa no desenvolvimento de software e na automatização de processos empresariais. A sua filosofia baseia-se na ideia de modelação visual, que simplifica radicalmente o processo de desenvolvimento de aplicações. Foi especificamente concebida para permitir que profissionais não técnicos criem aplicações complexas e sofisticadas com uma interface de arrastar e largar, reduzindo a dependência de programadores especializados. Esta abordagem ao desenvolvimento não só democratiza a criação de software, como também reduz o fosso entre os profissionais de TI e os utilizadores empresariais, promovendo um ambiente propício à criação de soluções em colaboração.

A plataforma Betty Blocks destaca-se pela sua agilidade inerente, permitindo o desenvolvimento rápido de aplicações (RAD). Este atributo reduz significativamente o tempo de espera desde a concepção de uma ideia de aplicação até à sua implementação, acelerando assim os esforços de transformação digital das organizações. Ele altera fundamentalmente o cronograma de desenvolvimento convencional, eliminando os estágios tediosos e demorados de codificação, depuração e testes manuais.

As aplicações criadas com Betty Blocks são inatamente escaláveis, reflectindo a capacidade da plataforma para evoluir em paralelo com as crescentes necessidades empresariais. Isto assegura que as aplicações permanecem relevantes e eficientes, mesmo quando as exigências operacionais se expandem ou flutuam. A segurança é outra pedra angular do design da plataforma. Todas as aplicações desenvolvidas através da Betty Blocks herdam medidas de segurança de nível empresarial, proporcionando tranquilidade e assegurando a conformidade com os rigorosos regulamentos de protecção de dados.

Além disso, as aplicações da Betty Blocks são nativas da nuvem, capitalizando a flexibilidade, a escalabilidade e a relação custo-eficácia da infra-estrutura baseada na nuvem. Esta característica também significa que as aplicações podem ser acedidas a qualquer hora e em qualquer lugar, promovendo ainda mais a eficiência operacional. Além disso, a Betty Blocks oferece APIs abrangentes que facilitam uma interacção perfeita com outros sistemas. Esta interoperabilidade permite que as aplicações se integrem sem problemas com o ambiente tecnológico pré-existente de uma organização, criando ecossistemas digitais coesos e interligados, em vez de ilhas de software isoladas.

A plataforma Betty Blocks no-code oferece uma abordagem inovadora ao desenvolvimento de software. Ao promover a acessibilidade, a colaboração e a integração, impulsiona as organizações para um futuro mais simplificado, eficaz e inclusivo na criação de aplicações.

Principais alternativas ao Betty Blocks

AppMaster.io

AppMasterO .io é uma ferramentano-code incrivelmente poderosa para criar aplicações backend, web e móveis. Com o AppMaster.io, os clientes podem construir visualmente modelos de dados, processos de negócios, API REST e WSS endpoints usando uma interface drag-and-drop. Esta plataforma gera aplicações reais com Go (golang) para backend, estrutura Vue3 para aplicações Web e Kotlin com Jetpack Compose para Android e SwiftUI para IOS para aplicações móveis.

Try AppMaster today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Principais características:

Gera aplicativos a partir do zero, garantindo que não haja dívida técnica.

Suporta bases de dados compatíveis com Postgresql como base de dados principal.

Geração automática de documentação Swagger (API aberta).

Ficheiros binários executáveis exportáveis (subscrição Business e Business+) e código-fonte (subscrição Enterprise).

Escala bem para casos de uso empresariais e de alta carga.

Actualizações de aplicações móveis orientadas para o servidor sem submissão à loja de aplicações.

Apresentado como High Performer e Momentum Leader pela G2.

AppMasterO .io oferece uma gama de planos de assinatura para vários tamanhos e necessidades de negócios. Além disso, oferece descontos especiais para startups, organizações educacionais, sem fins lucrativos e de código aberto.

OutSystems

OutSystems é outra plataformalow-code popular que permite aos programadores criar, implementar, gerir e escalar rapidamente aplicações de nível empresarial. A OutSystems é versátil e pode ser utilizada para desenvolver uma vasta gama de aplicações, desde simples protótipos a aplicações empresariais complexas.

Principais características:

Interface de utilizador de arrastar e largar.

Integração com sistemas e APIs existentes.

Suporta aplicações móveis nativas e para vários dispositivos.

Desenvolvimento assistido por IA para um desenvolvimento de software mais rápido.

Implementação com um clique para ambientes na nuvem ou no local.

A OutSystems oferece planos de subscrição adaptados a diferentes tamanhos e requisitos da organização, começando com um plano gratuito para uso pessoal.

Mendix

A Mendix é uma poderosa plataformalow-code famosa por acelerar o desenvolvimento e a inovação de aplicações. A Mendix fornece uma interface visual fácil de utilizar para conceber, criar e implementar aplicações para ambientes Web e móveis.

Principais características:

Ambiente de desenvolvimento visual colaborativo para utilizadores técnicos e não técnicos.

Componentes reutilizáveis para um desenvolvimento mais rápido.

Independente de pilha, suporta implantação na nuvem ou no local.

Integrações prontas para uso para IoT, aprendizado de máquina e IA.

Suporte para metodologias Agile e DevOps.

A Mendix oferece vários planos de preços, incluindo um nível gratuito com recursos básicos para começar.

Bubble

Bubble é uma plataforma popular no-code, especificamente concebida para aplicações Web e Web progressivas. Permite que os utilizadores concebam, criem e alojem aplicações rapidamente sem a necessidade de conhecimentos especializados em desenvolvimento de software.

Principais características:

Construtor visual drag-and-drop para design de IU.

para design de IU. Lógica e fluxos de trabalho personalizados sem codificação.

Ferramentas incorporadas para autenticação de utilizadores e gestão de dados.

Integração com plataformas populares (Stripe, Google Maps e muito mais).

Capacidades de design de aplicações Web responsivas.

Bubble oferece diferentes planos de preços adaptados a vários clientes, incluindo um plano gratuito para projectos pessoais e startups.

Conclusão

Embora Betty Blocks seja uma plataforma no-code bem conhecida, várias outras alternativas são dignas de consideração. AppMaster.io, OutSystems, Mendix e Bubble trazem características e benefícios únicos para o ajudar a criar aplicações Web e móveis poderosas sem escrever qualquer código. Para decidir qual a plataforma que melhor se adapta às suas necessidades, analise os requisitos, o orçamento e as competências do seu projecto.

Aproveite os níveis gratuitos ou os períodos de avaliação para testar cada plataforma e encontrar a que melhor corresponde aos seus objectivos e expectativas. Com a plataforma no-code certa, pode acelerar o seu processo de desenvolvimento de software e libertar o seu potencial criativo, independentemente da sua formação técnica.