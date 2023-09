Nel contesto dello sviluppo di siti Web, un URL (Uniform Resource Locator) è un aspetto critico che funge da riferimento alle risorse Web, fornendo agli utenti e alle applicazioni Web un modo semplice e accessibile per individuare e interagire con diversi tipi di risorse disponibili sul sito. World Wide Web. L'URL è essenzialmente una stringa standardizzata di caratteri che rappresenta un indirizzo, che punta alla posizione univoca di una risorsa Web come una pagina Web, un'immagine, un video o un documento su Internet. Utilizzando un URL, gli utenti possono navigare senza problemi verso contenuti specifici sul Web senza avere una conoscenza preliminare della struttura del sito Web sottostante, della topologia del server o dei percorsi dei file.

Gli URL svolgono un ruolo fondamentale nella funzionalità e nell'esperienza complessiva delle applicazioni web sviluppate utilizzando la piattaforma AppMaster, poiché consentono una navigazione e un'interazione efficienti tra i vari componenti delle applicazioni. In effetti, la spina dorsale del World Wide Web si basa sugli URL, poiché fungono da mezzo principale di comunicazione e interazione tra diverse risorse web, costituendo la base dei sistemi ipertestuali e ipermediali.

La specifica URL è stata introdotta per la prima volta da Sir Tim Berners-Lee, inventore del World Wide Web, nel 1994 come componente della Request for Comments (RFC) 1738 della Internet Engineering Task Force (IETF). Questa specifica URL originale è stata da allora sottoposta a numerosi revisioni e aggiornamenti, il più recente dei quali è RFC 3986, pubblicato nel 2005, a cui ci si riferisce comunemente come specifica URI (Uniform Resource Identifier). Sebbene i termini URL e URI siano talvolta usati in modo intercambiabile, URI è un termine più generale che comprende URL e altri tipi di identificatori come gli URN (Uniform Resource Names). Vale la pena notare che quasi tutte le risorse web oggi utilizzano gli URL, rendendoli la forma più diffusa di URI.

Un URL è costituito fondamentalmente da diversi componenti, ognuno dei quali svolge una funzione specifica nel definire l'indirizzo di una risorsa web. Questi componenti sono generalmente disposti in un ordine specifico, separati da caratteri speciali, ad esempio due punti, barre o punti interrogativi. I componenti principali di un URL includono:

Schema : questo componente identifica il protocollo utilizzato per accedere alla risorsa Web, come HTTP, HTTPS, FTP o altri protocolli specializzati. Nome di dominio : questo componente specifica l'indirizzo leggibile dal server che ospita la risorsa Web, che in genere è rappresentato come una serie di stringhe alfanumeriche separate da punti. I nomi di dominio vengono mappati sugli indirizzi IP tramite il Domain Name System (DNS). Numero di porta (facoltativo): questo componente identifica una porta specifica sul server per l'accesso alla risorsa Web, che è rappresentata da un valore numerico. Se il numero di porta non è menzionato esplicitamente nell'URL, verrà utilizzato un valore predefinito corrispondente al protocollo specificato dallo schema, ad esempio la porta 80 per HTTP o la porta 443 per HTTPS. Percorso : questo componente rappresenta la struttura gerarchica della risorsa Web sul server, indicando la cartella virtuale o la posizione della directory, nonché il nome file specifico, se applicabile. Stringa di query (facoltativa): questo componente inizia con un punto interrogativo ed è costituito da una serie di coppie chiave-valore separate da e commerciale, che rappresentano parametri di dati da inviare al server per l'elaborazione o il filtraggio della risorsa web richiesta. Identificatore del frammento (facoltativo): questo componente, indicato da un cancelletto, specifica una porzione o sezione specifica della risorsa web a cui accedere o visualizzare direttamente, come un punto di ancoraggio su una pagina web.

Quando si creano applicazioni sulla piattaforma AppMaster, gli URL vengono ampiamente utilizzati in varie fasi di sviluppo, ad esempio nelle configurazioni endpoint, nelle chiamate API, nella navigazione interna e nel collegamento di risorse esterne. Ad esempio, quando si definiscono endpoints API REST per un'applicazione backend, lo sviluppatore deve specificare URL distinti per ciascuno dei metodi HTTP supportati (GET, POST, PUT, DELETE e così via), che poi si associano alle azioni server o ai processi aziendali corrispondenti a essere eseguito al ricevimento delle richieste del cliente.

Inoltre, nel contesto delle applicazioni web, gli URL svolgono un ruolo fondamentale nel collegare diversi componenti all'interno dell'applicazione, facilitando la navigazione e l'esperienza utente senza soluzione di continuità. L'ambiente di sviluppo visivo di AppMaster consente agli sviluppatori di creare e gestire facilmente configurazioni URL per vari componenti dell'applicazione, come visualizzazioni, moduli e widget interattivi, incorporando associazioni di dati dinamici ed espressioni condizionali per generare URL sensibili al contesto.

In sintesi, gli URL sono un aspetto indispensabile dello sviluppo di siti Web e sono ampiamente utilizzati nelle applicazioni Web create utilizzando la piattaforma no-code AppMaster. Essendo un sistema di indirizzi unico e standardizzato per le risorse web, gli URL facilitano la navigazione, la comunicazione e l'interazione efficiente tra diversi componenti e servizi, contribuendo in modo significativo alla funzionalità complessiva e all'esperienza utente delle applicazioni web.