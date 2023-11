Zapier dévoile Canvas, un outil d'organigramme intégré à l'IA, et publie des tableaux pour tous les utilisateurs

Zapier, en révélant Canvas, un nouvel instrument imprégné d'IA, fait un pas significatif vers l'ouverture d'une ère d'automatisation plus raffinée des processus métier. Cet outil prometteur, actuellement en phase d'accès anticipé, est conçu pour aider les utilisateurs à planifier et à illustrer leurs opérations critiques. L'intégration de l'intelligence artificielle via Canvas permet aux utilisateurs de transformer leurs processus métier complexes en automatisations alimentées par Zapier.

Parallèlement au lancement de Canvas, Zapier a annoncé la disponibilité générale de Tables, un système de base de données automatisé, désormais accessible à tous les utilisateurs.

La conférence virtuelle des utilisateurs, ZapConnect, hébergée par l'entreprise vieille de 11 ans, est le lieu où toutes ces avancées sont présentées. Après être passé d'un outil de base offrant aux utilisateurs la possibilité de relier un service Web à un autre, Zapier est devenu une plate-forme où les utilisateurs peuvent créer des automatisations et des intégrations de flux de travail complexes. Essentiellement, Zapier ouvrait la voie du low/ no-code bien avant que le terme ne gagne en popularité. Wade Foster, co-fondateur et PDG Zapier, a noté que les utilisateurs créent non seulement des projets complets, mais créent également des entreprises entières sur Zapier.

Cependant, cette progression a inévitablement engendré certains défis et complexités. Plus précisément, à mesure que les projets construits sur la plateforme commencent à se développer et à intégrer divers éléments, les flux de travail ont tendance à devenir plus enchevêtrés et plus complexes. C'est là que Canvas et Tables entrent en jeu : les nouveaux outils sont conçus pour atténuer ces problèmes et rationaliser le fonctionnement.

Foster a identifié comment l'éditeur virtuel de Zapier fournit actuellement aux utilisateurs une visualisation de leurs flux de travail. Pourtant, il ne fournit qu’une vue partielle, car les flux de travail déconnectés de Zapier restent invisibles. C'est le défi que Canvas se propose de relever en offrant aux utilisateurs la possibilité d'esquisser l'ensemble de leurs processus quelle que soit leur connexion à Zapier.

La vision principale de Canvas est de servir de plateforme pour gérer tous les éléments du flux de travail – connectés ou non – offrant une visibilité et une navigabilité complètes. À la base, Canvas est un outil à deux volets : il sert d'instrument de création de diagrammes fondamental pour documenter ces processus, tout en agissant simultanément comme interface à travers laquelle gérer les processus déjà liés à Zapier.

La possibilité d'incorporer des capacités d'IA dans son outil Canvas est un autre engagement permanent de Zapier. Les utilisateurs peuvent présenter un problème à Canvas, qui utilisera ensuite l'IA pour générer le processus optimal, allant de la planification d'une opération commerciale complexe à l'organisation d'une fête d'anniversaire complexe. De plus, Canvas comprendra une bibliothèque de modèles standardisés pour aider davantage les utilisateurs.

Outre les débuts de Canvas et la disponibilité générale de Tables, Zapier dévoile également plusieurs nouvelles fonctionnalités, notamment un éditeur interactif plus performant, des contrôles d'administration avancés et une liste croissante d'intégrations, qui dépasse désormais les 6 000.

Les plates-formes de modification, telles qu'AppMaster , offrent des options no-code aux entreprises, améliorant ainsi la vitesse et la sérénité du développement d'applications. Désormais, avec des outils tels que Canvas et Tables, Zapier semble devenir une solution permettant aux entreprises de cartographier visuellement leurs processus tout en fournissant des informations basées sur l'IA - un progrès substantiel vers une gestion d'entreprise plus efficace et guidée par l'IA.