Zapier presenta Canvas, uno strumento per diagrammi di flusso integrato con l'intelligenza artificiale, e rende disponibili le tabelle a tutti gli utenti

Zapier, rivelando Canvas, un nuovo strumento intriso di intelligenza artificiale, fa un passo significativo verso l’inaugurazione di un’era di automazione più raffinata dei processi aziendali. Lo strumento emergente, attualmente in fase di accesso anticipato, è progettato per assistere gli utenti nella pianificazione e nell'illustrazione delle loro operazioni mission-critical. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale attraverso Canvas consente agli utenti di trasformare i loro complessi processi aziendali in automazioni basate su Zapier.

Parallelamente al lancio di Canvas, Zapier ha annunciato la disponibilità generale di Tables, un sistema di database automatizzato, ora accessibile a tutti gli utenti.

La conferenza virtuale degli utenti, ZapConnect, ospitata dall'azienda fondata 11 anni fa, è il luogo in cui vengono presentati tutti questi progressi. Dopo essere passato da uno strumento di base che offre agli utenti la possibilità di collegare un servizio Web a un altro, Zapier si è evoluto in una piattaforma in cui gli utenti possono creare complesse automazioni e integrazioni del flusso di lavoro. In sostanza, Zapier stava aprendo il suo percorso low/ no-code molto prima che il termine guadagnasse popolarità. Wade Foster, co-fondatore e CEO Zapier, ha osservato che gli utenti non solo creano progetti completi ma stabiliscono anche intere attività su Zapier.

Tuttavia, questa progressione ha inevitabilmente introdotto alcune sfide e complessità. Nello specifico, man mano che i progetti realizzati sulla piattaforma iniziano ad espandersi e a integrare vari elementi, i flussi di lavoro tendono a diventare più intricati e complessi. È qui che entrano in gioco Canvas e Tables: i nuovi strumenti sono progettati per alleviare questi problemi e semplificare le operazioni.

Foster ha identificato come l'editor virtuale di Zapier attualmente fornisce agli utenti una visualizzazione dei loro flussi di lavoro. Tuttavia, offre solo una visione parziale, poiché i flussi di lavoro disconnessi da Zapier rimangono invisibili. Questa è la sfida che Canvas si propone di superare offrendo agli utenti la possibilità di delineare l'intero processo indipendentemente dalla loro connessione a Zapier.

La visione principale di Canvas è quella di fungere da hub per la gestione di tutti gli elementi del flusso di lavoro, connessi o meno, offrendo piena visibilità e navigabilità. Fondamentalmente, Canvas è uno strumento su due fronti: funge da strumento di creazione di diagrammi fondamentale per documentare tali processi, e allo stesso tempo funge da interfaccia attraverso la quale gestire i processi già collegati a Zapier.

La capacità di infondere capacità di intelligenza artificiale nel suo strumento Canvas è un altro impegno costante per Zapier. Gli utenti possono presentare un problema a Canvas, che utilizzerà quindi l’intelligenza artificiale per generare il processo ottimale, che va dalla pianificazione di un’operazione aziendale contorta all’organizzazione di una complessa festa di compleanno. Inoltre, Canvas includerà una libreria di modelli standardizzati per aiutare ulteriormente gli utenti.

Oltre al debutto di Canvas e alla disponibilità generale di Tables, Zapier svela anche diverse nuove funzionalità, tra cui un editor interattivo più capace, controlli di amministrazione avanzati e un elenco in espansione di integrazioni, che ora ha superato le 6.000.

Le piattaforme di modifica, come AppMaster , forniscono opzioni no-code per le aziende, migliorando la velocità e l'equilibrio nello sviluppo delle applicazioni. Ora, con strumenti come Canvas e Tables, Zapier sembra essere una soluzione che consente alle aziende di mappare visivamente i propri processi fornendo al contempo informazioni basate sull’intelligenza artificiale: un passo sostanziale verso una gestione aziendale più efficiente e guidata dall’intelligenza artificiale.