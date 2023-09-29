Zapier, Yapay Zekayla Entegre Akış Şeması Aracı Canvas'ı Tanıttı ve Tabloları Tüm Kullanıcılara Sundu

Zapier, yapay zeka ile donatılmış yeni bir araç olan Canvas'ı piyasaya sürerek, iş süreçlerinde daha rafine otomasyon çağının başlatılması yolunda önemli bir adım atıyor. Şu anda erken erişim aşamasında olan gelecek vaat eden araç, kullanıcılara kritik görev operasyonlarını planlama ve gösterme konusunda yardımcı olmak için tasarlandı. Yapay zekanın Canvas üzerinden aktarılması, kullanıcıların karmaşık iş süreçlerini Zapier destekli otomasyonlara dönüştürmesine olanak tanıyor.

Canvas'ın piyasaya sürülmesiyle paralel olarak Zapier, artık tüm kullanıcıların erişebildiği, otomasyona dayalı bir veritabanı sistemi olan Tables'ın genel kullanıma sunulduğunu duyurdu.

11 yıllık şirketin ev sahipliği yaptığı sanal kullanıcı konferansı ZapConnect, tüm bu gelişmelerin sunulduğu yerdir. Kullanıcılara bir web hizmetini diğerine bağlama yeteneği sunan temel bir araçtan geçiş yapan Zapier, kullanıcıların karmaşık iş akışı otomasyonları ve entegrasyonları oluşturabilecekleri bir platforma dönüştü. Aslında Zapier, terimin popülerlik kazanmasından çok önce düşük kodlu/ no-code yolunu açıyordu. Zapier kurucu ortağı ve CEO'su Wade Foster, kullanıcıların yalnızca kapsamlı projeler oluşturmakla kalmayıp aynı zamanda Zapier tüm işletmeleri kurduklarını belirtti.

Ancak bu ilerleme kaçınılmaz olarak bazı zorlukları ve karmaşıklıkları da beraberinde getirdi. Özellikle, platform üzerinde oluşturulan projeler çeşitli unsurları genişletmeye ve entegre etmeye başladıkça iş akışları daha karmaşık ve karmaşık hale gelme eğilimindedir. Kanvas ve Tablolar burada devreye giriyor; yeni araçlar bu sorunları hafifletmek ve çalışmayı kolaylaştırmak için tasarlandı.

Foster, Zapier sanal düzenleyicisinin şu anda kullanıcılara iş akışlarının görselleştirmesini nasıl sağladığını belirledi. Ancak Zapier ile bağlantısı kesilen iş akışları görünmez kaldığından yalnızca kısmi bir görünüm sunar. Bu, Canvas'ın, kullanıcılara Zapier ile bağlantılarından bağımsız olarak tüm süreçlerinin taslağını çıkarma olanağı sunarak üstesinden gelmeye çalıştığı zorluktur.

Canvas'ın temel vizyonu, bağlantılı veya başka şekilde tüm iş akışı öğelerini yönetmek için tam görünürlük ve gezinilebilirlik sunan bir merkez olarak hizmet etmektir. Kanvas özünde iki yönlü bir araçtır: Bu süreçleri belgelemek için temel bir diyagram oluşturma aracı olarak hizmet ederken aynı zamanda halihazırda Zapier bağlı olan süreçleri yönetmek için bir arayüz görevi görür.

AI yeteneklerini Canvas aracına dahil etme yeteneği, Zapier bir başka kalıcı taahhüdüdür. Kullanıcılar bir sorunu Canvas'a sunabilir ve Canvas, karmaşık bir iş operasyonunun planlanmasından karmaşık bir doğum günü partisinin organize edilmesine kadar en uygun süreci oluşturmak için yapay zekayı kullanır. Ek olarak Canvas, kullanıcılara daha fazla yardımcı olmak için standartlaştırılmış bir şablon kütüphanesi içerecektir.

Canvas'ın piyasaya sürülmesi ve Tables'ın genel kullanıma sunulmasının yanı sıra Zapier, daha yetenekli bir etkileşimli düzenleyici, gelişmiş yönetici kontrolleri ve şu anda 6.000'i aşan genişleyen entegrasyon listesi de dahil olmak üzere birçok yeni özelliği de tanıtıyor.

AppMaster gibi değiştirici platformlar, işletmelere no-code seçenekler sunarak uygulama geliştirmede hızı ve dengeyi artırır. Artık Zapier, Kanvas ve Tablolar gibi araçlarla, işletmelerin süreçlerini görsel olarak haritalandırmasına olanak tanıyan ve aynı zamanda yapay zeka destekli içgörüler sağlayan bir çözüm olmaya çalışıyor gibi görünüyor; bu, daha verimli ve yapay zeka destekli iş yönetimine doğru önemli bir adımdır.