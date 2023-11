Zapier stellt Canvas vor, ein KI-integriertes Flussdiagramm-Tool, und stellt Tabellen allen Benutzern zur Verfügung

Zapier macht mit der Enthüllung von Canvas, einem neuartigen, mit KI durchdrungenen Instrument, einen bedeutenden Schritt in Richtung der Einleitung einer Ära der verfeinerten Automatisierung von Geschäftsprozessen. Das aufstrebende Tool, das sich derzeit in der frühen Zugriffsphase befindet, soll Benutzer bei der Planung und Darstellung ihrer geschäftskritischen Vorgänge unterstützen. Durch die Einbindung künstlicher Intelligenz in Canvas können Benutzer ihre komplexen Geschäftsprozesse in Zapier -basierte Automatisierungen umwandeln.

Parallel zur Einführung von Canvas kündigte Zapier die allgemeine Verfügbarkeit von Tables an, einem automatisierungsgesteuerten Datenbanksystem, das nun allen Benutzern zugänglich ist.

Auf der virtuellen Benutzerkonferenz ZapConnect, die das seit elf Jahren bestehende Unternehmen veranstaltet, werden all diese Fortschritte vorgestellt. Zapier hat sich von einem einfachen Tool, das Benutzern die Möglichkeit bietet, einen Webdienst mit einem anderen zu verknüpfen, zu einer Plattform entwickelt, auf der Benutzer komplexe Workflow-Automatisierungen und -Integrationen erstellen können. Im Wesentlichen ebnete Zapier seinen Weg zu Low/ no-code lange bevor der Begriff an Popularität gewann. Wade Foster, Mitbegründer und CEO Zapier, stellte fest, dass Benutzer nicht nur umfassende Projekte erstellen, sondern auch ganze Unternehmen auf Zapier gründen.

Dieser Fortschritt hat jedoch zwangsläufig gewisse Herausforderungen und Feinheiten mit sich gebracht. Insbesondere wenn Projekte, die auf der Plattform basieren, beginnen, verschiedene Elemente zu erweitern und zu integrieren, werden die Arbeitsabläufe tendenziell komplizierter und komplexer. Hier kommen Canvas und Tables ins Spiel – die neuen Tools sollen diese Probleme lindern und den Betrieb optimieren.

Foster hat herausgefunden, wie der virtuelle Editor von Zapier Benutzern derzeit eine Visualisierung ihrer Arbeitsabläufe bietet. Allerdings liefert es nur eine Teilansicht, da Arbeitsabläufe, die nicht mit Zapier verbunden sind, unsichtbar bleiben. Dies ist die Herausforderung, die Canvas bewältigen möchte, indem es Benutzern die Möglichkeit bietet, ihre gesamten Prozesse unabhängig von ihrer Verbindung zu Zapier zu skizzieren.

Die primäre Vision von Canvas besteht darin, als Drehscheibe für die Verwaltung aller Workflow-Elemente – ob verbunden oder nicht – zu dienen und vollständige Sichtbarkeit und Navigationsmöglichkeiten zu bieten. Im Kern ist Canvas ein zweigleisiges Tool: Es dient als grundlegendes Diagramminstrument zur Dokumentation dieser Prozesse und fungiert gleichzeitig als Schnittstelle zur Verwaltung der bereits mit Zapier verknüpften Prozesse.

Die Möglichkeit, KI-Funktionen in sein Canvas-Tool zu integrieren, ist ein weiteres dauerhaftes Engagement von Zapier. Benutzer können Canvas ein Problem vorlegen, das dann mithilfe von KI den optimalen Prozess generiert – von der Planung eines komplizierten Geschäftsbetriebs bis hin zur Organisation einer komplexen Geburtstagsfeier. Darüber hinaus wird Canvas eine standardisierte Vorlagenbibliothek enthalten, um den Benutzern weitere Hilfe zu bieten.

Neben dem Debüt von Canvas und der allgemeinen Verfügbarkeit von Tables stellt Zapier auch mehrere neue Funktionen vor, darunter einen leistungsfähigeren interaktiven Editor, erweiterte Admin-Steuerelemente und eine wachsende Liste von Integrationen, die inzwischen 6.000 überschritten hat.

Modifier-Plattformen wie AppMaster bieten Unternehmen Optionen no-code und verbessern so die Geschwindigkeit und Sicherheit bei der Anwendungsentwicklung. Mit Tools wie Canvas und Tables scheint Zapier nun eine Lösung zu sein, die es Unternehmen ermöglicht, ihre Prozesse visuell abzubilden und gleichzeitig KI-gestützte Erkenntnisse zu liefern – ein wesentlicher Schritt hin zu einer effizienteren und KI-gesteuerten Unternehmensführung.