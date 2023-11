Zapier lança Canvas, uma ferramenta de fluxograma integrada com IA, e libera tabelas para todos os usuários

Zapier, ao revelar o Canvas, um novo instrumento imbuído de IA, dá um passo significativo no sentido de inaugurar uma era de automação mais refinada dos processos de negócios. A ferramenta emergente, atualmente em fase de acesso inicial, foi projetada para auxiliar os usuários no planejamento e na ilustração de suas operações de missão crítica. A integração da inteligência artificial por meio do Canvas permite que os usuários transformem seus intrincados processos de negócios em automações baseadas Zapier.

Paralelamente ao lançamento do Canvas, Zapier anunciou a disponibilidade geral do Tables, um sistema de banco de dados baseado em automação, que agora está acessível a todos os usuários.

A conferência virtual de usuários, ZapConnect, organizada pela empresa de 11 anos, é onde todos esses avanços estão sendo apresentados. Depois de fazer a transição de uma ferramenta básica que oferece aos usuários a capacidade de vincular um serviço web a outro, Zapier evoluiu para uma plataforma onde os usuários podem criar integrações e automações de fluxo de trabalho complexas. Em essência, Zapier estava abrindo seu caminho de baixo/ no-code muito antes de o termo ganhar popularidade. Wade Foster, cofundador e CEO Zapier, observou que os usuários não estão apenas criando projetos abrangentes, mas também estabelecendo negócios inteiros no Zapier.

No entanto, esta progressão introduziu inevitavelmente certos desafios e complexidades. Especificamente, à medida que os projetos construídos na plataforma começam a se expandir e a integrar vários elementos, os fluxos de trabalho tendem a se tornar mais emaranhados e complexos. É aqui que o Canvas e as Tabelas entram em ação – as novas ferramentas são projetadas para aliviar esses problemas e agilizar a operação.

Foster identificou como o editor virtual do Zapier atualmente fornece aos usuários uma visualização de seus fluxos de trabalho. No entanto, ele oferece apenas uma visão parcial, pois os fluxos de trabalho desconectados do Zapier permanecem invisíveis. Este é o desafio que o Canvas pretende superar, oferecendo aos usuários a capacidade de esboçar todos os seus processos, independentemente de sua conexão com Zapier.

A visão principal do Canvas é servir como um hub para gerenciar todos os elementos do fluxo de trabalho – conectados ou não – oferecendo total visibilidade e navegabilidade. Em sua essência, o Canvas é uma ferramenta dupla: serve como um instrumento de diagramação fundamental para documentar esses processos, ao mesmo tempo que atua como a interface através da qual gerenciar os processos já vinculados ao Zapier.

A capacidade de incorporar recursos de IA em sua ferramenta Canvas é outro compromisso permanente da Zapier. Os usuários podem apresentar um problema ao Canvas, que então usará a IA para gerar o processo ideal – desde o planejamento de uma operação comercial complicada até a organização de uma festa de aniversário complexa. Além disso, o Canvas incluirá uma biblioteca de modelos padronizados para auxiliar ainda mais os usuários.

Além da estreia do Canvas e da disponibilidade geral do Tables, Zapier também está revelando vários novos recursos, incluindo um editor interativo mais capaz, controles administrativos avançados e uma lista crescente de integrações, que já ultrapassou 6.000.

Plataformas modificadoras, como AppMaster , oferecem opções no-code para empresas, melhorando a velocidade e o equilíbrio no desenvolvimento de aplicativos. Agora, com ferramentas como Canvas e Tables, Zapier parece estar buscando ser uma solução que permita às empresas mapear visualmente seus processos, ao mesmo tempo que fornece insights alimentados por IA - um movimento substancial em direção a um gerenciamento de negócios mais eficiente e orientado por IA.