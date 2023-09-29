Zapier تكشف النقاب عن Canvas، وهي أداة مخطط انسيابي مدمجة بالذكاء الاصطناعي، وتُصدر الجداول لجميع المستخدمين

Zapier من خلال الكشف عن Canvas، وهي أداة جديدة مشبعة بالذكاء الاصطناعي، تخطو خطوة كبيرة نحو الدخول في عصر من الأتمتة الأكثر دقة للعمليات التجارية. تم تصميم هذه الأداة الجديدة، التي تمر حاليًا بمرحلة الوصول المبكر، لمساعدة المستخدمين في تخطيط وتوضيح عملياتهم ذات المهام الحرجة. يعمل ربط الذكاء الاصطناعي من خلال Canvas على تمكين المستخدمين من تحويل عملياتهم التجارية المعقدة إلى عمليات تشغيل آلي مدعومة من Zapier.

بالتوازي مع إطلاق Canvas، أعلن Zapier عن التوفر العام للجداول، وهو نظام قاعدة بيانات يعتمد على الأتمتة، ويمكن الآن لجميع المستخدمين الوصول إليه.

مؤتمر المستخدم الافتراضي، ZapConnect، الذي تستضيفه الشركة التي يبلغ عمرها 11 عامًا، هو المكان الذي يتم فيه عرض كل هذه التطورات. بعد الانتقال من أداة أساسية توفر للمستخدمين القدرة على ربط خدمة ويب بأخرى، تطورت Zapier إلى منصة يمكن للمستخدمين من خلالها إنشاء عمليات أتمتة وتكامل معقدة لسير العمل. في جوهر الأمر، كان Zapier يمهد مساره المنخفض/ no-code قبل فترة طويلة من اكتساب المصطلح شعبية. أشار وايد فوستر، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي Zapier ، إلى أن المستخدمين لا يقومون بإنشاء مشاريع شاملة فحسب، بل ينشئون أيضًا أعمالًا تجارية كاملة على Zapier.

ومع ذلك، فإن هذا التقدم أدى حتما إلى بعض التحديات والتعقيدات. على وجه التحديد، عندما تبدأ المشاريع المبنية على المنصة في التوسع ودمج عناصر مختلفة، تميل سير العمل إلى أن تصبح أكثر تشابكًا وتعقيدًا. وهنا يأتي دور Canvas وTables - حيث تم تصميم الأدوات الجديدة للتخفيف من حدة هذه المشكلات وتبسيط العملية.

حدد فوستر كيف يوفر المحرر الافتراضي لـ Zapier للمستخدمين حاليًا تصورًا لسير العمل الخاص بهم. ومع ذلك، فهو لا يقدم سوى رؤية جزئية، حيث تظل عمليات سير العمل المنفصلة عن Zapier غير مرئية. هذا هو التحدي الذي تسعى Canvas إلى التغلب عليه من خلال منح المستخدمين القدرة على رسم عملياتهم بالكامل بغض النظر عن ارتباطهم بـ Zapier.

تتمثل الرؤية الأساسية لـ Canvas في العمل كمركز لإدارة جميع عناصر سير العمل - المتصلة أو غير ذلك - مما يوفر الرؤية الكاملة وسهولة التنقل. تعد Canvas في جوهرها أداة ذات شقين: فهي بمثابة أداة رسم تخطيطي أساسية لتوثيق تلك العمليات، بينما تعمل في نفس الوقت كواجهة يمكن من خلالها إدارة العمليات المرتبطة بالفعل بـ Zapier.

تعد القدرة على غرس قدرات الذكاء الاصطناعي في أداة Canvas الخاصة بها بمثابة التزام دائم آخر لشركة Zapier. يمكن للمستخدمين تقديم مشكلة إلى Canvas، والتي ستستخدم بعد ذلك الذكاء الاصطناعي لإنشاء العملية المثلى - بدءًا من التخطيط لعملية تجارية معقدة إلى تنظيم حفلة عيد ميلاد معقدة. بالإضافة إلى ذلك، سيتضمن Canvas مكتبة نماذج موحدة لمساعدة المستخدمين بشكل أكبر.

بصرف النظر عن ظهور Canvas لأول مرة والتوفر العام للجداول، يكشف Zapier أيضًا عن العديد من الميزات الجديدة، بما في ذلك محرر تفاعلي أكثر قدرة، وعناصر تحكم إدارية متقدمة، وقائمة موسعة من عمليات التكامل، والتي تجاوزت 6000 الآن.

توفر منصات التعديل، مثل AppMaster ، خيارات no-code للشركات، مما يؤدي إلى تحسين السرعة والاتزان في تطوير التطبيقات. الآن، مع أدوات مثل Canvas وTables، يبدو أن Zapier يتطلع إلى أن يكون حلاً يمكّن الشركات من رسم عملياتها بشكل مرئي مع توفير رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي - وهي خطوة كبيرة نحو إدارة أعمال أكثر كفاءة وتوجيهًا بالذكاء الاصطناعي.