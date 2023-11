Zapier onthult Canvas, een AI-geïntegreerde tool voor stroomdiagrammen, en geeft tabellen vrij voor alle gebruikers

Door Canvas te onthullen, een nieuw instrument doordrenkt met AI, zet Zapier een belangrijke stap in de richting van het inluiden van een tijdperk van meer verfijnde automatisering van bedrijfsprocessen. De opkomende tool, die zich momenteel in de vroege toegangsfase bevindt, is ontworpen om gebruikers te helpen bij het plannen en illustreren van hun bedrijfskritische activiteiten. Door kunstmatige intelligentie via Canvas te verwerken, kunnen gebruikers hun ingewikkelde bedrijfsprocessen transformeren in Zapier aangedreven automatiseringen.

Parallel aan de lancering van Canvas kondigde Zapier de algemene beschikbaarheid aan van Tables, een automatiseringsgestuurd databasesysteem dat nu toegankelijk is voor alle gebruikers.

Op de virtuele gebruikersconferentie ZapConnect, georganiseerd door het 11 jaar oude bedrijf, worden al deze ontwikkelingen gepresenteerd. Na de overstap van een basistool die gebruikers de mogelijkheid biedt om de ene webservice aan de andere te koppelen, is Zapier geëvolueerd naar een platform waar gebruikers ingewikkelde workflowautomatiseringen en -integraties kunnen bouwen. In essentie was Zapier al bezig zijn low/ no-code -pad te effenen lang voordat de term populair werd. Wade Foster, mede-oprichter en CEO Zapier, merkte op dat gebruikers niet alleen uitgebreide projecten creëren, maar ook hele bedrijven op Zapier vestigen.

Deze vooruitgang heeft echter onvermijdelijk bepaalde uitdagingen en ingewikkeldheden met zich meegebracht. Naarmate projecten die op het platform zijn gebouwd zich beginnen uit te breiden en verschillende elementen te integreren, hebben de workflows de neiging ingewikkelder en complexer te worden. Dit is waar Canvas en Tables een rol spelen: de nieuwe tools zijn ontworpen om deze problemen te verlichten en de werking te stroomlijnen.

Foster ontdekte hoe de virtuele editor van Zapier gebruikers momenteel een visualisatie van hun workflows biedt. Toch levert het slechts een gedeeltelijk beeld op, omdat workflows die losstaan ​​van Zapier onzichtbaar blijven. Dit is de uitdaging die Canvas wil overwinnen door gebruikers de mogelijkheid te bieden hun volledige processen te schetsen, ongeacht hun verbinding met Zapier.

De primaire visie voor Canvas is om te dienen als een hub voor het beheren van alle workflow-elementen – al dan niet verbonden – en biedt volledige zichtbaarheid en navigeerbaarheid. In de kern is Canvas een tweeledig hulpmiddel: het dient als een fundamenteel instrument voor het maken van diagrammen om die processen te documenteren, en fungeert tegelijkertijd als de interface waarmee de processen kunnen worden beheerd die al aan Zapier zijn gekoppeld.

De mogelijkheid om AI-mogelijkheden in de Canvas-tool te integreren is een ander blijvend engagement van Zapier. Gebruikers kunnen een probleem voorleggen aan Canvas, dat vervolgens AI zal gebruiken om het optimale proces te genereren, variërend van het plannen van een ingewikkelde bedrijfsoperatie tot het organiseren van een complex verjaardagsfeestje. Daarnaast zal Canvas een gestandaardiseerde sjabloonbibliotheek bevatten om gebruikers verder te helpen.

Naast het debuut van Canvas en de algemene beschikbaarheid van Tables, onthult Zapier ook een aantal nieuwe functies, waaronder een capabelere interactieve editor, geavanceerde beheerdersbedieningen en een groeiende lijst met integraties, die nu de 6.000 heeft overschreden.

Modifierplatforms, zoals AppMaster , bieden opties no-code voor bedrijven, waardoor de snelheid en het evenwicht bij de ontwikkeling van applicaties worden verbeterd. Met tools als Canvas en Tables lijkt Zapier nu een oplossing te willen zijn waarmee bedrijven hun processen visueel in kaart kunnen brengen en tegelijkertijd AI-aangedreven inzichten kunnen bieden - een substantiële stap in de richting van een efficiënter en AI-geleid bedrijfsbeheer.