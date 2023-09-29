🚀 Boost your agency profits with AppMaster: 50%😮 revenue sharing
right arrow ico
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

Zapier 推出人工智能集成流程图工具 Canvas，并向所有用户发布表格

Sep 29, 2023
Zapier 推出人工智能集成流程图工具 Canvas，并向所有用户发布表格

Zapier推出了 Canvas，这是一种充满人工智能的新型工具，在开创业务流程更加精细自动化的时代方面迈出了重大一步。这一即将推出的工具目前处于早期访问阶段，旨在帮助用户规划和说明其关键任务操作。通过 Canvas 线程人工智能使用户能够将其复杂的业务流程转变为Zapier支持的自动化。

在推出 Canvas 的同时， Zapier宣布全面推出 Tables，它是一个自动化驱动的数据库系统，现在可供所有用户访问。

由这家已有 11 年历史的公司主办的虚拟用户会议 ZapConnect 展示了所有这些进步。 Zapier从一个为用户提供将一个 Web 服务链接到另一个 Web 服务的能力的基本工具转变为一个平台，用户可以在其中构建复杂的工作流程自动化和集成。从本质上讲，早在该术语流行之前， Zapier就已经在铺平低代码/ no-code之路。 Zapier联合创始人兼首席执行官 Wade Foster 指出，用户不仅可以创建综合项目，还可以在Zapier上建立整个业务。

然而，这一进程不可避免地带来了某些挑战和复杂性。具体来说，随着在平台上构建的项目开始扩展和集成各种元素，工作流程往往变得更加混乱和复杂。这就是 Canvas 和 Table 发挥作用的地方 - 新工具旨在缓解这些问题并简化操作。

Foster 介绍了Zapier的虚拟编辑器目前如何为用户提供工作流程的可视化。然而，它仅提供部分视图，因为与 Zapier 断开连接的工作流程仍然不可见。这是 Canvas 着手克服的挑战，它为用户提供了勾勒出整个流程的能力，无论他们与Zapier的连接如何。

Canvas 的主要愿景是作为管理所有工作流程元素（连接或其他）的中心，提供完整的可见性和可导航性。从本质上讲，Canvas 是一个双管齐下的工具：它作为记录这些流程的基本图表工具，同时充当管理已链接到Zapier流程的界面。

将人工智能功能注入其 Canvas 工具的能力是Zapier的另一项长期承诺。用户可以向 Canvas 提出问题，然后 Canvas 将使用人工智能生成最佳流程 - 从规划复杂的业务运营到组织复杂的生日聚会。此外，Canvas 将包含一个标准化模板库以进一步帮助用户。

除了 Canvas 的首次亮相和 Tables 的全面推出之外， Zapier还推出了多项新功能，包括功能更强大的交互式编辑器、高级管理控件以及不断扩展的集成列表（现已超过 6,000 个）。

AppMaster等修改器平台为企业提供no-code选项，提高应用程序开发的速度和稳定性。现在，借助 Canvas 和 Tables 等工具， Zapier似乎正在寻求成为一种解决方案，使企业能够直观地规划其流程，同时提供人工智能驱动的见解 - 这是朝着更高效和人工智能引导的业务管理迈出的重大一步。

相关帖子

ChatGPT Plus 新 Beta 升级涉及文件上传和分析
date Oct 30, 2023
ChatGPT Plus 新 Beta 升级涉及文件上传和分析
ChatGPT Plus 用户正在通过最新的测试版体验增强的功能，允许文件上传和处理，以及上下文多模式支持。
AI Automation Software
IBM 推出 Watsonx Code Assistant 以实现应用程序现代化和 IT 自动化
date Oct 30, 2023
IBM 推出 Watsonx Code Assistant 以实现应用程序现代化和 IT 自动化
IBM 推出了针对应用现代化和 IT 自动化的 Watsonx Code Assistant。
Automation IT Software
红帽改造 Quarkus Java Stack 以增强开发人员体验
date Oct 29, 2023
红帽改造 Quarkus Java Stack 以增强开发人员体验
红帽 Kubernetes 原生 Quarkus Java 堆栈的最新版本拥有重新设计的开发人员 UI 和基于合约的测试功能。
Open Source Development Integration
免费开始
有灵感自己尝试一下吗？

了解 AppMaster 强大功能的最佳方式是亲身体验。免费订阅，在几分钟内制作您自己的应用程序

将您的想法变为现实