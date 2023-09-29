Zapier 推出人工智能集成流程图工具 Canvas，并向所有用户发布表格

Zapier推出了 Canvas，这是一种充满人工智能的新型工具，在开创业务流程更加精细自动化的时代方面迈出了重大一步。这一即将推出的工具目前处于早期访问阶段，旨在帮助用户规划和说明其关键任务操作。通过 Canvas 线程人工智能使用户能够将其复杂的业务流程转变为Zapier支持的自动化。

在推出 Canvas 的同时， Zapier宣布全面推出 Tables，它是一个自动化驱动的数据库系统，现在可供所有用户访问。

由这家已有 11 年历史的公司主办的虚拟用户会议 ZapConnect 展示了所有这些进步。 Zapier从一个为用户提供将一个 Web 服务链接到另一个 Web 服务的能力的基本工具转变为一个平台，用户可以在其中构建复杂的工作流程自动化和集成。从本质上讲，早在该术语流行之前， Zapier就已经在铺平低代码/ no-code之路。 Zapier联合创始人兼首席执行官 Wade Foster 指出，用户不仅可以创建综合项目，还可以在Zapier上建立整个业务。

然而，这一进程不可避免地带来了某些挑战和复杂性。具体来说，随着在平台上构建的项目开始扩展和集成各种元素，工作流程往往变得更加混乱和复杂。这就是 Canvas 和 Table 发挥作用的地方 - 新工具旨在缓解这些问题并简化操作。

Foster 介绍了Zapier的虚拟编辑器目前如何为用户提供工作流程的可视化。然而，它仅提供部分视图，因为与 Zapier 断开连接的工作流程仍然不可见。这是 Canvas 着手克服的挑战，它为用户提供了勾勒出整个流程的能力，无论他们与Zapier的连接如何。

Canvas 的主要愿景是作为管理所有工作流程元素（连接或其他）的中心，提供完整的可见性和可导航性。从本质上讲，Canvas 是一个双管齐下的工具：它作为记录这些流程的基本图表工具，同时充当管理已链接到Zapier流程的界面。

将人工智能功能注入其 Canvas 工具的能力是Zapier的另一项长期承诺。用户可以向 Canvas 提出问题，然后 Canvas 将使用人工智能生成最佳流程 - 从规划复杂的业务运营到组织复杂的生日聚会。此外，Canvas 将包含一个标准化模板库以进一步帮助用户。

除了 Canvas 的首次亮相和 Tables 的全面推出之外， Zapier还推出了多项新功能，包括功能更强大的交互式编辑器、高级管理控件以及不断扩展的集成列表（现已超过 6,000 个）。

AppMaster等修改器平台为企业提供no-code选项，提高应用程序开发的速度和稳定性。现在，借助 Canvas 和 Tables 等工具， Zapier似乎正在寻求成为一种解决方案，使企业能够直观地规划其流程，同时提供人工智能驱动的见解 - 这是朝着更高效和人工智能引导的业务管理迈出的重大一步。