🚀 Boost your agency profits with AppMaster: 50%😮 revenue sharing
right arrow ico
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

Zapier представляет Canvas, инструмент для создания блок-схем с интегрированным искусственным интеллектом, и публикует таблицы для всех пользователей

29, сент. 2023
Zapier представляет Canvas, инструмент для создания блок-схем с интегрированным искусственным интеллектом, и публикует таблицы для всех пользователей

Zapier, представив Canvas, новый инструмент, наполненный искусственным интеллектом, делает значительный шаг к началу эры более совершенной автоматизации бизнес-процессов. Перспективный инструмент, который в настоящее время находится на стадии раннего доступа, предназначен для помощи пользователям в планировании и иллюстрации их критически важных операций. Использование искусственного интеллекта в Canvas позволяет пользователям преобразовывать свои сложные бизнес-процессы в средства автоматизации на базе Zapier.

Параллельно с запуском Canvas Zapier объявил об общедоступной версии Tables — автоматизированной системы баз данных, которая теперь доступна всем пользователям.

Все эти достижения представлены на виртуальной пользовательской конференции ZapConnect, организованной 11-летней компанией. Превратившись из базового инструмента, предлагающего пользователям возможность связывать один веб-сервис с другим, Zapier превратился в платформу, на которой пользователи могут создавать сложную автоматизацию и интеграцию рабочих процессов. По сути, Zapier прокладывал путь к низкому кодированию и no-code задолго до того, как этот термин приобрел популярность. Уэйд Фостер, соучредитель и генеральный директор Zapier, отметил, что пользователи не только создают комплексные проекты, но и создают на Zapier целые бизнесы.

Однако этот прогресс неизбежно привел к возникновению определенных проблем и сложностей. В частности, по мере того, как проекты, построенные на платформе, начинают расширяться и интегрировать различные элементы, рабочие процессы становятся более запутанными и сложными. Именно здесь в игру вступают Canvas и Tables — новые инструменты призваны решить эти проблемы и оптимизировать работу.

Фостер рассказал, как виртуальный редактор Zapier в настоящее время предоставляет пользователям визуализацию их рабочих процессов. Тем не менее, это дает лишь частичное представление, поскольку рабочие процессы, отключенные от Zapier, остаются невидимыми. Это задача, которую Canvas пытается решить, предлагая пользователям возможность рисовать все свои процессы независимо от их подключения к Zapier.

Основная концепция Canvas — служить центром управления всеми элементами рабочего процесса — подключенными или нет — обеспечивая полную видимость и навигацию. По своей сути Canvas представляет собой двусторонний инструмент: он служит фундаментальным инструментом построения диаграмм для документирования этих процессов и одновременно выступает в качестве интерфейса для управления процессами, уже связанными с Zapier.

Возможность реализовать возможности искусственного интеллекта в инструменте Canvas — еще одно постоянное обязательство Zapier. Пользователи могут сообщить о проблеме Canvas, которая затем с помощью искусственного интеллекта сгенерирует оптимальный процесс — от планирования сложной бизнес-операции до организации сложной вечеринки по случаю дня рождения. Кроме того, Canvas будет включать стандартизированную библиотеку шаблонов для дальнейшего облегчения работы пользователей.

Помимо дебюта Canvas и общедоступности таблиц, Zapier также представляет несколько новых функций, в том числе более функциональный интерактивный редактор, расширенные возможности администрирования и расширяющийся список интеграций, который сейчас превысил 6000.

Платформы модификаторов, такие как AppMaster , предоставляют предприятиям возможности no-code, повышая скорость и устойчивость разработки приложений. Теперь, благодаря таким инструментам, как Canvas и Tables, Zapier похоже, стремится стать решением, которое позволит предприятиям визуально отображать свои процессы, одновременно предоставляя аналитическую информацию на основе искусственного интеллекта, что является существенным шагом на пути к более эффективному управлению бизнесом с использованием искусственного интеллекта.

Похожие статьи

Мультиплатформенный Kotlin от JetBrains выпускает стабильную версию: идеальный инструмент для кроссплатформенной разработки
date 02, нояб. 2023
Мультиплатформенный Kotlin от JetBrains выпускает стабильную версию: идеальный инструмент для кроссплатформенной разработки
JetBrains объявила о выпуске стабильной версии своей многоплатформенной технологии Kotlin, которая обеспечивает беспрепятственный обмен кодом между различными платформами.
Software Android Development
Microsoft сотрудничает с программным обеспечением Split на своей платформе Azure
date 02, нояб. 2023
Microsoft сотрудничает с программным обеспечением Split на своей платформе Azure
Делая значительный шаг на пути к оптимизации цифрового взаимодействия, Microsoft и Split Software объявили об интеграции, позволяющей экспериментировать с функциями платформы Microsoft Azure.
Software No-code Development
Snowflake представляет расширенный набор инструментов для разработчиков и представляет механизм оптимизации затрат для Snowpark
date 02, нояб. 2023
Snowflake представляет расширенный набор инструментов для разработчиков и представляет механизм оптимизации затрат для Snowpark
Snowflake обогащает свой опыт разработчиков Snowpark новыми интерфейсами разработки и функциями машинного обучения.
Automation Software
Начните бесплатно
Хотите попробовать сами?

Лучший способ понять всю мощь AppMaster - это увидеть все своими глазами. Создайте собственное приложение за считанные минуты с бесплатной подпиской AppMaster

Воплотите свои идеи в жизнь