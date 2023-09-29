Zapier представляет Canvas, инструмент для создания блок-схем с интегрированным искусственным интеллектом, и публикует таблицы для всех пользователей

Zapier, представив Canvas, новый инструмент, наполненный искусственным интеллектом, делает значительный шаг к началу эры более совершенной автоматизации бизнес-процессов. Перспективный инструмент, который в настоящее время находится на стадии раннего доступа, предназначен для помощи пользователям в планировании и иллюстрации их критически важных операций. Использование искусственного интеллекта в Canvas позволяет пользователям преобразовывать свои сложные бизнес-процессы в средства автоматизации на базе Zapier.

Параллельно с запуском Canvas Zapier объявил об общедоступной версии Tables — автоматизированной системы баз данных, которая теперь доступна всем пользователям.

Все эти достижения представлены на виртуальной пользовательской конференции ZapConnect, организованной 11-летней компанией. Превратившись из базового инструмента, предлагающего пользователям возможность связывать один веб-сервис с другим, Zapier превратился в платформу, на которой пользователи могут создавать сложную автоматизацию и интеграцию рабочих процессов. По сути, Zapier прокладывал путь к низкому кодированию и no-code задолго до того, как этот термин приобрел популярность. Уэйд Фостер, соучредитель и генеральный директор Zapier, отметил, что пользователи не только создают комплексные проекты, но и создают на Zapier целые бизнесы.

Однако этот прогресс неизбежно привел к возникновению определенных проблем и сложностей. В частности, по мере того, как проекты, построенные на платформе, начинают расширяться и интегрировать различные элементы, рабочие процессы становятся более запутанными и сложными. Именно здесь в игру вступают Canvas и Tables — новые инструменты призваны решить эти проблемы и оптимизировать работу.

Фостер рассказал, как виртуальный редактор Zapier в настоящее время предоставляет пользователям визуализацию их рабочих процессов. Тем не менее, это дает лишь частичное представление, поскольку рабочие процессы, отключенные от Zapier, остаются невидимыми. Это задача, которую Canvas пытается решить, предлагая пользователям возможность рисовать все свои процессы независимо от их подключения к Zapier.

Основная концепция Canvas — служить центром управления всеми элементами рабочего процесса — подключенными или нет — обеспечивая полную видимость и навигацию. По своей сути Canvas представляет собой двусторонний инструмент: он служит фундаментальным инструментом построения диаграмм для документирования этих процессов и одновременно выступает в качестве интерфейса для управления процессами, уже связанными с Zapier.

Возможность реализовать возможности искусственного интеллекта в инструменте Canvas — еще одно постоянное обязательство Zapier. Пользователи могут сообщить о проблеме Canvas, которая затем с помощью искусственного интеллекта сгенерирует оптимальный процесс — от планирования сложной бизнес-операции до организации сложной вечеринки по случаю дня рождения. Кроме того, Canvas будет включать стандартизированную библиотеку шаблонов для дальнейшего облегчения работы пользователей.

Помимо дебюта Canvas и общедоступности таблиц, Zapier также представляет несколько новых функций, в том числе более функциональный интерактивный редактор, расширенные возможности администрирования и расширяющийся список интеграций, который сейчас превысил 6000.

Платформы модификаторов, такие как AppMaster , предоставляют предприятиям возможности no-code, повышая скорость и устойчивость разработки приложений. Теперь, благодаря таким инструментам, как Canvas и Tables, Zapier похоже, стремится стать решением, которое позволит предприятиям визуально отображать свои процессы, одновременно предоставляя аналитическую информацию на основе искусственного интеллекта, что является существенным шагом на пути к более эффективному управлению бизнесом с использованием искусственного интеллекта.