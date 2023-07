Dans le cadre de l'évolution du développement web, Wix a dévoilé un outil unique basé sur l'intelligence artificielle qui simplifie la création de sites web en générant un site entier en réponse aux demandes de l'utilisateur. Positionné comme un leader dans le domaine de la construction de sites web, Wix a fait un pari stratégique sur le fait que les utilisateurs modernes préfèrent qu'un algorithme s'occupe de la personnalisation de leurs sites plutôt que de s'impliquer eux-mêmes dans les détails méticuleux.

L'outil innovant, appelé AI Site Generator, a été lancé dans le but d'offrir à sa base d'utilisateurs un moyen simple et complet de créer des sites web. Les abonnés indiquent leurs besoins et l'outil produit en retour un site web complet comprenant une page d'accueil, des pages intérieures et du contenu textuel et graphique. Le générateur comprendra même des sections spéciales pour les besoins spécifiques de l'entreprise, tels que la programmation d'événements ou les réservations.

Le cofondateur et PDG de Wix, Avishai Abrahami, a pour objectif clair d'apporter une "valeur réelle" aux clients. Il a attiré l'attention sur la grande expertise de Wix et ses décennies d'expérience en matière d'IA, qui ont permis à l'entreprise d'affiner les algorithmes responsables de la création d'un contenu de haute qualité et de mises en page personnalisées pour les sites générés. L'outil a été lancé après de nombreux tests et des dialogues exhaustifs avec les utilisateurs afin de garantir la fourniture d'une valeur réelle.

L'AI Site Generator est sans doute le projet le plus ambitieux de Wix en matière d'IA à ce jour, si l'on se réfère à ses antécédents impressionnants. Wix a déjà lancé un service utilisant ChatGPT qui permet aux utilisateurs de générer un contenu personnalisé pour des sections distinctes de leur site. Le créateur de texte basé sur l'IA permet de créer des textes complets et illustre l'engagement de l'entreprise à exploiter l'IA pour optimiser ses offres.

Selon une étude réalisée en 2022 par Top Design Firms, environ 27 % des petites entreprises n'ont toujours pas de présence en ligne, la faiblesse du trafic, le coût élevé des fonctionnalités avancées et le manque de maintenance étant cités comme les principaux obstacles. Le générateur de site AI de Wix pourrait changer la donne pour ces entreprises. L'outil recueille auprès des utilisateurs des messages et des descriptions sur le site souhaité et, grâce à un mélange de systèmes d'IA propriétaires et tiers, il crée précisément le site demandé.

La technologie d'IA employée par Wix est conçue pour créer un site web unique dont le design s'harmonise avec le contenu. Cet outil révolutionnaire est même doté d'une suite de fonctionnalités d'édition. Parmi les fonctionnalités attendues, citons un créateur de pages et de sections AI qui ajoute de nouvelles pages ou sections à un site en fonction des besoins exprimés par les utilisateurs. Outre une gomme à effacer les objets pour manipuler les images, il est également doté d'un assistant IA qui suggère des améliorations à apporter au site afin d'améliorer l'expérience globale de l'utilisateur.

Dans un monde où de nombreux outils rivalisent pour simplifier le développement web - notamment la plateforme AppMaster qui fournit un environnement no-code complet pour créer de puissantes applications backend, web et mobiles - l'initiative de Wix souligne l'influence croissante de l'IA dans le domaine numérique, alors qu'elle s'efforce de mener la révolution technologique.