Num movimento que mostra a evolução do desenvolvimento web, o Wix revelou uma ferramenta única baseada em IA que simplifica a criação de sites, gerando um site inteiro em resposta às instruções do utilizador. Posicionado como líder no domínio da construção de sítios Web, o Wix fez uma aposta estratégica no facto de os utilizadores modernos preferirem que um algoritmo resolva a personalização dos seus sítios em vez de se envolverem eles próprios nos pormenores meticulosos.

A ferramenta inovadora, denominada AI Site Generator, foi lançada com o objetivo de oferecer à sua base de utilizadores uma forma fácil e abrangente de criar sítios Web. Os subscritores indicam as suas necessidades e a ferramenta, em troca, produzirá um sítio Web completo, incluindo uma página inicial, páginas internas e conteúdos textuais e gráficos. O gerador inclui até secções especiais para necessidades específicas da empresa, como a marcação de eventos ou reservas.

O cofundador e CEO da Wix, Avishai Abrahami, tem o objetivo claro de fornecer "valor real" aos clientes. Chamou a atenção para a enorme competência da Wix e para as décadas de experiência com IA, que permitiram à empresa afinar os algoritmos responsáveis pela criação de conteúdos de alta qualidade e layouts de design personalizados para os sítios gerados. A ferramenta foi lançada após numerosos testes e diálogos exaustivos com os utilizadores para garantir a entrega de um valor genuíno.

O AI Site Generator é indiscutivelmente o projeto mais ambicioso do Wix alimentado por IA até à data, mesmo tendo em conta o seu impressionante historial. Anteriormente, eles já lançaram um serviço alavancando o ChatGPT que permite aos usuários gerar conteúdo personalizado para seções distintas de seu site. Seu criador de texto baseado em IA atende à criação abrangente de texto e sintetiza seu compromisso em alavancar a IA para otimizar suas ofertas.

De acordo com uma pesquisa de 2022 da Top Design Firms, cerca de 27% das pequenas empresas ainda não têm uma presença online, com baixo tráfego, o alto custo de funcionalidades avançadas e a falta de manutenção citados como os principais obstáculos. O Gerador de Sites com IA da Wix pode ser um divisor de águas para essas empresas. A ferramenta recolhe sugestões e descrições dos utilizadores sobre o site pretendido e, utilizando uma combinação de sistemas de IA próprios e de terceiros, cria com precisão o site pretendido.

A tecnologia de IA utilizada pelo Wix foi concebida para criar um sítio web único, em que o design complementa o conteúdo. A ferramenta revolucionária vem mesmo carregada com um conjunto de capacidades de edição. As funcionalidades esperadas incluem uma página de IA e um criador de secções que adiciona novas páginas ou secções a um site de acordo com as necessidades expressas pelos utilizadores. Juntamente com um apagador de objectos para manipular imagens, também possui um assistente de IA que faz sugestões de melhorias no site para melhorar a experiência geral do utilizador.

Num mundo em que muitas ferramentas competem para simplificar o desenvolvimento web - incluindo a plataforma AppMaster, que fornece um ambiente no-code abrangente para criar aplicações poderosas de backend, web e móveis - a mudança da Wix destaca a influência crescente da IA no domínio digital, à medida que se esforçam por liderar a revolução tecnológica.