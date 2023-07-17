Web geliştirmenin evrimini gösteren bir hareketle Wix, kullanıcı istemlerine yanıt olarak tüm bir site oluşturarak web sitesi oluşturmayı basitleştiren benzersiz bir yapay zeka tabanlı aracı tanıttı. Web oluşturma alanında lider olarak konumlanan Wix, modern kullanıcıların titiz ayrıntılarla kendileri uğraşmak yerine sitelerinin özelleştirilmesini düzenleyen bir algoritmaya sahip olmayı tercih edecekleri gerçeğine stratejik bir bahis yaptı.

AI Site Generator olarak adlandırılan yenilikçi araç, kullanıcı tabanına web siteleri oluşturmanın kolay ama kapsamlı bir yolunu sunmak amacıyla piyasaya sürüldü. Aboneler ihtiyaçlarını belirtecek ve araç, karşılığında bir ana sayfa, iç sayfalar ve metin ve grafik içeriği kapsayan eksiksiz bir web sitesi üretecektir. Oluşturucu, etkinlik planlama veya rezervasyonlar gibi işletmeye özgü ihtiyaçlar için özel bölümler bile içerecektir.

Wix'in kurucu ortağı ve CEO'su Avishai Abrahami, müşterilere "gerçek değer" sağlama konusunda net bir amaca sahiptir. Wix'in, şirketin oluşturulan siteler için yüksek kaliteli içerik ve özel tasarım düzenleri oluşturmaktan sorumlu algoritmalara ince ayar yapmasını sağlayan AI ile ilgili muazzam uzmanlığına ve onlarca yıllık deneyimine dikkat çekti. Araç, gerçek değerin sunulmasını garanti etmek için kullanıcılarla yapılan çok sayıda test ve kapsamlı diyalogdan sonra piyasaya sürüldü.

AI Site Generator, etkileyici geçmiş performanslarına göre bile Wix'in bugüne kadarki en iddialı AI destekli projesidir. Daha önce, kullanıcıların sitelerinin farklı bölümleri için kişiselleştirilmiş içerik oluşturmasına olanak tanıyan ChatGPT'den yararlanan bir hizmet başlattılar. AI tabanlı metin oluşturucuları, kapsamlı metin oluşturmaya hitap ediyor ve tekliflerini optimize etmek için AI'dan yararlanma konusundaki taahhütlerini somutlaştırıyor.

En İyi Tasarım Firmaları tarafından 2022'de yapılan bir ankete göre, küçük işletmelerin yaklaşık %27'si hala çevrimiçi bir varlığa sahip değil ve başlıca engeller olarak gösterilen düşük trafik, gelişmiş işlevlerin yüksek maliyeti ve bakım eksikliği gösteriliyor. Wix'in Yapay Zeka Site Oluşturucusu, bu işletmeler için oyunun kurallarını değiştirebilir. Araç, kullanıcılardan istenen site hakkında istemleri ve açıklamaları toplar ve tescilli ve üçüncü taraf AI sistemlerinin bir karışımından yararlanarak istenen siteyi tam olarak oluşturur.

Wix tarafından kullanılan AI teknolojisi, tasarımın içeriği tamamladığı benzersiz bir web sitesi oluşturmak için tasarlanmıştır. Devrim niteliğindeki araç, bir dizi düzenleme yeteneği ile birlikte gelir. Beklenen özellikler, kullanıcıların ifade edilen ihtiyaçlarına göre bir siteye yeni sayfalar veya bölümler ekleyen bir AI sayfası ve bölüm oluşturucuyu içerir. Görüntüleri manipüle etmek için bir nesne silgisinin yanı sıra, genel kullanıcı deneyimini geliştirmek için site iyileştirmeleri için önerilerde bulunan bir AI asistanına da sahiptir.

Güçlü arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için kapsamlı bir no-code ortam sağlayan AppMaster platformu gibi birçok aracın web geliştirmeyi basitleştirmek için rekabet ettiği bir dünyada Wix'in hamlesi, yapay zekanın dijital alemdeki artan etkisini vurguluyor. teknoloji devrimine öncülük etmeye çalışıyoruz.