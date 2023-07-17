في خطوة تُظهر تطور تطوير الويب ، كشفت Wix النقاب عن أداة فريدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي تعمل على تبسيط إنشاء موقع الويب من خلال إنشاء موقع كامل استجابة لمطالبات المستخدم. تم وضع Wix كشركة رائدة في مجال بناء الويب ، وقد وضع رهانًا استراتيجيًا على حقيقة أن المستخدمين المعاصرين يفضلون خوارزمية لفرز تخصيص مواقعهم بدلاً من الانخراط في التفاصيل الدقيقة بأنفسهم.

تم إطلاق الأداة المبتكرة ، التي يطلق عليها AI Site Generator ، بهدف تزويد قاعدة مستخدميها بطريقة سهلة وشاملة لإنشاء مواقع الويب. سيحدد المشتركون احتياجاتهم وستقوم الأداة ، في المقابل ، بإنتاج موقع ويب كامل يشتمل على صفحة رئيسية وصفحات داخلية ومحتوى نصي ورسومي. سيشمل المولد حتى أقسامًا خاصة لاحتياجات العمل الخاصة مثل جدولة الأحداث أو الحجوزات.

الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Wix ، أفيشاي أبراهامي ، لديه هدف واضح يتمثل في توفير "قيمة حقيقية" للعملاء. ولفت الانتباه إلى خبرة Wix الهائلة وعقود من الخبرة مع الذكاء الاصطناعي ، والتي مكنت الشركة من ضبط الخوارزميات المسؤولة عن إنشاء محتوى عالي الجودة وتخطيطات تصميم مخصصة للمواقع التي تم إنشاؤها. تم إطلاق الأداة بعد العديد من الاختبارات والحوارات الشاملة مع المستخدمين لضمان تقديم قيمة حقيقية.

يمكن القول إن AI Site Generator هو أكثر مشاريع Wix طموحًا والتي تعمل بالذكاء الاصطناعي حتى الآن حتى من خلال سجلها المثير للإعجاب. في السابق ، أطلقوا بالفعل خدمة تستفيد من ChatGPT تمكن المستخدمين من إنشاء محتوى مخصص لأقسام مميزة من مواقعهم. يلبي منشئ النص المستند إلى الذكاء الاصطناعي إنشاء نصوص شامل ويجسد التزامهم نحو الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحسين عروضهم.

وفقًا لاستطلاع أجرته شركة Top Design Firms لعام 2022 ، لا يزال حوالي 27٪ من الشركات الصغيرة ليس لها وجود على الإنترنت ، مع انخفاض حركة المرور ، والتكلفة العالية للوظائف المتقدمة ، ونقص الصيانة التي تم الاستشهاد بها كعقبات رئيسية. قد يكون منشئ موقع AI الخاص بـ Wix تغيير قواعد اللعبة لهذه الشركات. تجمع الأداة المطالبات والأوصاف حول الموقع المطلوب من المستخدمين ، وتستفيد من مزيج من أنظمة الذكاء الاصطناعي المملوكة والجهات الخارجية ، فهي تصمم الموقع المطلوب بدقة.

تم تصميم تقنية الذكاء الاصطناعي التي تستخدمها Wix لإنشاء موقع ويب فريد حيث يكمل التصميم المحتوى. تأتي الأداة الثورية محملة بمجموعة من إمكانيات التحرير. تشمل الميزات المتوقعة صفحة AI ومنشئ القسم الذي يضيف صفحات أو أقسامًا جديدة إلى الموقع وفقًا للاحتياجات المعلنة للمستخدمين. إلى جانب ممحاة الكائن لمعالجة الصور ، فإنه يتميز أيضًا بمساعد AI الذي يقدم اقتراحات لتحسينات الموقع لتحسين تجربة المستخدم الإجمالية.

في عالم تتنافس فيه العديد من الأدوات لتبسيط تطوير الويب - بما في ذلك أمثال منصة AppMaster التي توفر بيئة شاملة no-code لإنشاء خلفية قوية وتطبيقات الويب والجوال - تسلط خطوة Wix الضوء على التأثير المتزايد للذكاء الاصطناعي في المجال الرقمي لأنها نسعى جاهدين لقيادة ثورة التكنولوجيا.