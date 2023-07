Wix heeft een unieke AI-gebaseerde tool onthuld die het maken van websites vereenvoudigt door een volledige site te genereren als reactie op aanwijzingen van de gebruiker. Als leider op het gebied van het bouwen van websites heeft Wix strategisch ingezet op het feit dat moderne gebruikers liever een algoritme de aanpassingen van hun sites laten uitvoeren dan zelf betrokken te raken bij de nauwgezette details.

De innovatieve tool, de AI Site Generator, is gelanceerd met als doel de gebruikers een eenvoudige maar uitgebreide manier te bieden om websites te maken. Abonnees geven aan wat ze nodig hebben en de tool produceert een complete website met een homepage, binnenpagina's en tekstuele en grafische inhoud. De generator bevat zelfs speciale secties voor bedrijfsspecifieke behoeften zoals het plannen van evenementen of boekingen.

Avishai Abrahami, medeoprichter en CEO van Wix, heeft een duidelijk doel: 'echte waarde' bieden aan klanten. Hij vestigde de aandacht op Wix' enorme expertise en decennialange ervaring met AI, die het bedrijf in staat heeft gesteld om de algoritmes die verantwoordelijk zijn voor het creëren van inhoud van hoge kwaliteit en aangepaste ontwerplay-outs voor de gegenereerde sites, te verfijnen. De tool is gelanceerd na talloze tests en uitputtende dialogen met gebruikers om te garanderen dat er echte waarde wordt geleverd.

De AI Site Generator is waarschijnlijk het meest ambitieuze AI-project van Wix tot nu toe, zelfs als je kijkt naar hun indrukwekkende staat van dienst. Eerder lanceerden ze al een dienst die gebruik maakt van ChatGPT waarmee gebruikers gepersonaliseerde content kunnen genereren voor verschillende secties van hun site. Hun AI-gebaseerde tekstcreator zorgt voor uitgebreide tekstcreatie en belichaamt hun inzet om AI te gebruiken voor het optimaliseren van hun aanbod.

Volgens een onderzoek uit 2022 van Top Design Firms heeft ongeveer 27% van de kleine bedrijven nog steeds geen online aanwezigheid, waarbij weinig verkeer, de hoge kosten van geavanceerde functionaliteiten en gebrek aan onderhoud als belangrijkste obstakels worden genoemd. De AI Site Generator van Wix zou wel eens een game-changer kunnen zijn voor deze bedrijven. De tool verzamelt vragen en beschrijvingen over de gewenste site van de gebruikers en met behulp van een mix van eigen AI-systemen en AI-systemen van derden wordt de gevraagde site precies gemaakt.

De AI-technologie van Wix is ontworpen om een unieke website te maken waarbij het ontwerp de inhoud aanvult. De revolutionaire tool wordt zelfs geleverd met een reeks bewerkingsmogelijkheden. De verwachte functies zijn onder andere een AI-pagina- en sectiemaker die nieuwe pagina's of secties toevoegt aan een site volgens de uitgesproken behoeften van de gebruikers. Naast een objectgum voor het manipuleren van afbeeldingen is er ook een AI-assistent die suggesties doet voor siteverbeteringen om de algehele gebruikerservaring te verbeteren.

In een wereld waarin veel tools concurreren om webontwikkeling te vereenvoudigen - waaronder het AppMaster-platform dat een uitgebreide no-code omgeving biedt om krachtige backend-, web- en mobiele applicaties te maken - onderstreept de stap van Wix de toenemende invloed van AI in het digitale rijk in hun streven om de technologierevolutie te leiden.