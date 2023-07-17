Wix发布了一款基于人工智能的独特工具，该工具可根据用户提示生成整个网站，从而简化了网站创建过程。作为网站建设领域的领军企业，Wix已经在战略上下注，因为现代用户更愿意让算法来定制他们的网站，而不是亲自参与这些细致的细节。

该创新工具被称为 "AI网站生成器"，旨在为用户群提供一种简单而全面的网站创建方式。用户只需说明自己的需求，该工具就会生成一个完整的网站，包括主页、内页、文字和图片内容。生成器甚至还包括满足特定业务需求的特殊部分，如活动安排或预订。

Wix的联合创始人兼首席执行官Avishai Abrahami的目标很明确，就是为客户提供 "真正的价值"。他呼吁关注Wix在人工智能方面的丰富专业知识和数十年经验，这使该公司能够对负责为生成的网站创建高质量内容和定制设计布局的算法进行微调。该工具在推出之前经过了无数次测试，并与用户进行了详尽的对话，以确保提供真正的价值。

AI网站生成器可以说是Wix迄今为止最雄心勃勃的人工智能项目，即使从他们令人印象深刻的记录来看也是如此。此前，他们已经利用ChatGPT推出了一项服务，使用户能够为网站的不同部分生成个性化内容。他们基于人工智能的文本创建器可满足全面的文本创建需求，体现了他们利用人工智能优化产品的承诺。

根据Top Design Firms在2022年进行的一项调查，约27%的小型企业仍然没有在线业务，主要障碍是流量低、高级功能成本高以及缺乏维护。Wix的AI网站生成器可能会改变这些企业的游戏规则。该工具从用户那里收集有关所需网站的提示和描述，并利用专有和第三方人工智能系统的混合，精确地制作出所需网站。

Wix采用的人工智能技术旨在创建一个独特的网站，使设计与内容相得益彰。这一革命性的工具甚至配备了一套编辑功能。其预期功能包括人工智能页面和版块创建器，可根据用户表达的需求为网站添加新的页面或版块。除了用于处理图像的对象橡皮擦外，它还具有人工智能助手功能，可提出网站改进建议，以提升整体用户体验。

在这个世界上，许多工具都在竞相简化网站开发，包括AppMaster平台，它提供了一个全面的no-code 环境来创建强大的后台、网站和移动应用程序，Wix的这一举动凸显了人工智能在数字领域不断上升的影响力，因为他们正在努力引领技术革命。