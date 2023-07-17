Компания Wix, демонстрирующая эволюцию веб-разработки, представила уникальный инструмент на основе искусственного интеллекта, который упрощает создание сайтов, генерируя весь сайт в ответ на подсказки пользователя. Компания Wix, занимающая лидирующие позиции в сфере веб-строительства, сделала стратегическую ставку на то, что современные пользователи предпочтут, чтобы алгоритм занимался настройкой их сайтов, а не вникал в мельчайшие детали самостоятельно.

Инновационный инструмент, получивший название AI Site Generator, был запущен с целью предложить своим пользователям простой и в то же время комплексный способ создания сайтов. Подписчики указывают свои потребности, а инструмент в ответ создает полноценный сайт, включающий в себя главную страницу, внутренние страницы, текстовое и графическое наполнение. Генератор даже включает специальные разделы для специфических потребностей бизнеса, например, для планирования мероприятий или бронирования.

Соучредитель и генеральный директор Wix Авишай Абрахами (Avishai Abrahami) ставит перед собой четкую цель - обеспечить "реальную ценность" для клиентов. Он обратил внимание на огромную экспертизу Wix и десятилетний опыт работы с искусственным интеллектом, что позволило компании отладить алгоритмы, отвечающие за создание качественного контента и индивидуальных макетов для генерируемых сайтов. Инструмент был запущен после многочисленных тестов и исчерпывающих диалогов с пользователями, чтобы гарантировать предоставление реальной ценности.

ИИ-генератор сайтов - это, пожалуй, самый амбициозный проект Wix с использованием ИИ на сегодняшний день даже с учетом их впечатляющего послужного списка. Ранее компания уже запустила сервис на базе ChatGPT, позволяющий пользователям генерировать персонализированный контент для отдельных разделов сайта. Создатель текстов на основе искусственного интеллекта предназначен для создания комплексных текстов и является воплощением стремления компании использовать искусственный интеллект для оптимизации своих предложений.

По данным исследования, проведенного в 2022 году компанией Top Design Firms, около 27% малых предприятий до сих пор не имеют своего представительства в Интернете, и основными препятствиями для этого являются низкий трафик, высокая стоимость расширенных функций и отсутствие технического обслуживания. ИИ-генератор сайтов от Wix может стать решающим фактором для таких компаний. Инструмент получает от пользователей подсказки и описания желаемого сайта и, используя сочетание собственных и сторонних систем искусственного интеллекта, создает нужный сайт.

Технология искусственного интеллекта, используемая Wix, позволяет создать уникальный сайт, где дизайн дополняет содержание. Революционный инструмент даже оснащен набором возможностей для редактирования. Среди ожидаемых функций - искусственный создатель страниц и разделов, который добавляет на сайт новые страницы или разделы в соответствии с пожеланиями пользователей. Наряду с функцией стирания объектов для манипулирования изображениями, инструмент также оснащен ассистентом искусственного интеллекта, который вносит предложения по улучшению сайта для повышения общего качества работы пользователей.

В мире, где множество инструментов конкурируют между собой за упрощение веб-разработки, включая платформу AppMaster, которая предоставляет комплексную среду no-code для создания мощных внутренних, веб- и мобильных приложений, шаг Wix подчеркивает растущее влияние искусственного интеллекта в цифровой сфере, поскольку он стремится возглавить технологическую революцию.