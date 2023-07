In una mossa che mostra l'evoluzione dello sviluppo web, Wix ha presentato uno strumento unico basato sull'intelligenza artificiale che semplifica la creazione di siti web generando un intero sito in risposta alle richieste dell'utente. Posizionandosi come leader nel settore del web building, Wix ha scommesso strategicamente sul fatto che gli utenti moderni preferiscono che sia un algoritmo a occuparsi della personalizzazione dei loro siti, piuttosto che occuparsi personalmente dei dettagli più minuziosi.

L'innovativo strumento, denominato AI Site Generator, è stato lanciato con l'obiettivo di offrire alla propria base di utenti un modo semplice ma completo per creare siti web. Gli abbonati indicheranno le loro esigenze e lo strumento, in cambio, produrrà un sito web completo che comprenderà una homepage, pagine interne e contenuti testuali e grafici. Il generatore includerà anche sezioni speciali per esigenze specifiche dell'azienda, come la programmazione di eventi o le prenotazioni.

Il cofondatore e CEO di Wix, Avishai Abrahami, ha il chiaro obiettivo di fornire "valore reale" ai clienti. Egli ha richiamato l'attenzione sull'enorme competenza e sull'esperienza decennale di Wix nel campo dell'intelligenza artificiale, che ha permesso all'azienda di mettere a punto gli algoritmi responsabili della creazione di contenuti di alta qualità e di layout di design personalizzati per i siti generati. Lo strumento è stato lanciato dopo numerosi test e dialoghi esaustivi con gli utenti per garantire la fornitura di un valore autentico.

L'AI Site Generator è probabilmente il più ambizioso progetto di Wix basato sull'intelligenza artificiale, anche in base al suo impressionante curriculum. In precedenza, Wix ha già lanciato un servizio basato su ChatGPT che consente agli utenti di generare contenuti personalizzati per le diverse sezioni del sito. Il loro creatore di testi basato sull'intelligenza artificiale si occupa della creazione di testi completi e rappresenta il loro impegno a sfruttare l'intelligenza artificiale per ottimizzare le loro offerte.

Secondo un sondaggio condotto nel 2022 da Top Design Firms, circa il 27% delle piccole imprese non ha ancora una presenza online, e i principali ostacoli sono il basso traffico, il costo elevato delle funzionalità avanzate e la mancanza di manutenzione. L'AI Site Generator di Wix potrebbe essere una svolta per queste aziende. Lo strumento raccoglie dagli utenti richieste e descrizioni sul sito desiderato e, sfruttando una miscela di sistemi AI proprietari e di terze parti, crea con precisione il sito richiesto.

La tecnologia AI impiegata da Wix è progettata per creare un sito web unico, in cui il design sia complementare al contenuto. Il rivoluzionario strumento è dotato di una serie di funzionalità di editing. Le caratteristiche previste includono un creatore di pagine e sezioni AI che aggiunge nuove pagine o sezioni a un sito in base alle esigenze espresse dagli utenti. Oltre a una gomma per oggetti per manipolare le immagini, è presente anche un assistente AI che suggerisce miglioramenti al sito per migliorare l'esperienza complessiva dell'utente.

In un mondo in cui molti strumenti competono per semplificare lo sviluppo web - tra cui la piattaforma AppMaster che fornisce un ambiente no-code completo per creare potenti applicazioni backend, web e mobile - la mossa di Wix evidenzia la crescente influenza dell'IA nel regno digitale, mentre si sforza di guidare la rivoluzione tecnologica.