Windows 11 Copilot migliora l'esperienza del PC con nuove integrazioni e strumenti

L'assistente intelligente integrato di Windows 11, Copilot, è pronto a ridefinire l'interazione dell'utente con un'implementazione di nuove funzionalità e integrazioni di servizi prevista per la fine di marzo. Microsoft è pronta a migliorare la funzionalità di Copilot consentendogli di regolare una serie di impostazioni all'interno di Windows 11. Inoltre, si interfaccerà con importanti servizi di terze parti come OpenTable, Shopify e Kayak.

Con le funzionalità di prossima introduzione, gli utenti saranno in grado di gestire facilmente attività come l'attivazione/disattivazione del risparmio energetico, l'accesso a statistiche dettagliate sul sistema e sulla batteria, l'avvio di sottotitoli in tempo reale, l'utilizzo di funzionalità di sintesi vocale, il controllo degli indirizzi IP e la gestione il cestino. Questi miglioramenti rappresentano più che semplici miglioramenti incrementali; segnalano un futuro in cui Copilot opera come un assistente completo in grado di eseguire autonomamente compiti complessi su un PC, potenzialmente addirittura soppiantando alcune applicazioni.

Queste integrazioni anticipate con OpenTable, Shopify e Kayak segnano solo l'inizio di un ecosistema di plugin in espansione pronto ad aumentare l'esperienza di Copilot. Inoltre, Microsoft sta incorporando funzionalità di intelligenza artificiale avanzate nelle sue applicazioni Windows native. Funzionalità come lo strumento di cancellazione generativa nell'app Photos e la rimozione automatica del silenzio nell'editor video Clipchamp dimostrano l'impegno dell'azienda nel far avanzare le funzionalità integrate con l'intelligenza artificiale nel desktop computing.

Contemporaneamente a questi aggiornamenti, restano in cantiere miglioramenti ai widget e alla funzionalità snap Windows, riflettendo la determinazione di Microsoft nel migliorare l'usabilità e la personalizzazione del desktop.

