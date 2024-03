Windows 11 Copilot verbessert das PC-Erlebnis mit neuen Integrationen und Tools

Der integrierte intelligente Assistent von Windows 11, Copilot, ist bereit, die Benutzerinteraktion mit der für Ende März geplanten Einführung neuer Funktionen und Dienstintegrationen neu zu definieren. Microsoft wird die Funktionalität von Copilot erweitern, indem es ihm ermöglicht, eine Reihe von Einstellungen in Windows 11 anzupassen. Darüber hinaus wird es mit namhaften Drittanbieterdiensten wie OpenTable, Shopify und Kayak kommunizieren.

Mit den in Kürze eingeführten Fähigkeiten können Benutzer Aufgaben wie das Umschalten des Energiesparmodus, den Zugriff auf detaillierte System- und Batteriestatistiken, das Starten von Live-Untertiteln, die Nutzung von Text-to-Speech-Funktionen, die Überprüfung von IP-Adressen und die Verwaltung mühelos verwalten den Papierkorb. Diese Verbesserungen stellen mehr als nur inkrementelle Verbesserungen dar; Sie signalisieren eine Zukunft, in der Copilot als umfassender Assistent agiert, der in der Lage ist, komplexe Aufgaben autonom auf einem PC auszuführen – und möglicherweise sogar bestimmte Anwendungen zu ersetzen.

Diese erwarteten Integrationen mit OpenTable, Shopify und Kayak markieren nur den Anfang eines wachsenden Ökosystems von Plugins, die das Copilot-Erlebnis verbessern sollen. Darüber hinaus integriert Microsoft erweiterte KI-Funktionen in seine nativen Windows Anwendungen. Funktionen wie das generative Löschtool in der Photos App und die automatische Stilleentfernung im Clipchamp -Videoeditor zeigen das Engagement des Unternehmens für die Weiterentwicklung der KI-integrierten Funktionalität im Desktop-Computing.

Gleichzeitig mit diesen Updates sind weiterhin Verbesserungen an Widgets und der Windows Snap-Funktionalität in Vorbereitung, was die Entschlossenheit von Microsoft widerspiegelt, die Benutzerfreundlichkeit und Anpassung des Desktops zu verbessern.

