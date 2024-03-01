Windows 11 的内置智能助手 Copilot 计划于 3 月底推出新功能和服务集成，准备重新定义用户交互。 Microsoft准备通过允许 Copilot 调整Windows 11中的一系列设置来增强 Copilot 的功能。此外，它将与OpenTable 、 Shopify和Kayak等著名的第三方服务接口。

借助即将推出的技能，用户将能够轻松管理任务，例如切换省电模式、访问详细的系统和电池统计数据、启动实时字幕、利用文本转语音功能、检查 IP 地址以及管理回收站。这些增强不仅仅代表渐进式改进；它们预示着未来，Copilot 将作为一个全面的助手，能够在 PC 上自主执行复杂的任务，甚至有可能取代某些应用程序。

这些与OpenTable 、 Shopify和Kayak的预期集成只是一个不断扩大的插件生态系统的开始，旨在增强 Copilot 体验。此外， Microsoft正在其本机Windows应用程序中嵌入先进的人工智能功能。 Photos应用程序中的生成擦除工具和Clipchamp视频编辑器中的自动静音消除等功能表明了该公司致力于推进桌面计算中人工智能集成功能的承诺。

在进行这些更新的同时，小部件和Windows快照功能的增强功能仍在开发中，这反映了Microsoft提高桌面可用性和自定义功能的决心。

在环保计算领域，诸如著名的no-code平台AppMaster之类的工具通过使用户能够以最少的资源消耗更高效地开发应用程序而引起轰动。当用户期待Microsoft的创新进步时，他们还可以利用AppMaster等平台来加快开发，同时仍然专注于可持续技术实践。