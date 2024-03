Copilot do Windows 11 eleva a experiência do PC com novas integrações e ferramentas

O assistente inteligente integrado do Windows 11, Copilot, está preparado para redefinir a interação do usuário com o lançamento de novos recursos e integrações de serviços agendados para o final de março. Microsoft está preparada para aprimorar a funcionalidade do Copilot, permitindo que ele ajuste uma série de configurações no Windows 11. Além disso, ele fará interface com serviços de terceiros notáveis, como OpenTable, Shopify e Kayak.

Com as habilidades que serão introduzidas em breve, os usuários poderão gerenciar facilmente tarefas como alternar a economia de bateria, acessar estatísticas detalhadas do sistema e da bateria, iniciar legendas ao vivo, utilizar recursos de conversão de texto em fala, verificar endereços IP e gerenciar a lixeira. Estas melhorias representam mais do que apenas melhorias incrementais; eles sinalizam um futuro onde o Copilot operará como um assistente abrangente, capaz de executar tarefas complexas de forma autônoma em um PC – potencialmente até mesmo suplantando certos aplicativos.

Essas integrações previstas com OpenTable, Shopify e Kayak marcam apenas o começo de um ecossistema em expansão de plug-ins preparados para aumentar a experiência do Copilot. Além disso, Microsoft está incorporando recursos avançados de IA em seus aplicativos nativos Windows. Recursos como a ferramenta de apagamento generativo no aplicativo Photos e a remoção automática de silêncio no editor de vídeo Clipchamp demonstram o compromisso da empresa em aprimorar a funcionalidade integrada à IA na computação desktop.

Simultaneamente a essas atualizações, melhorias nos widgets e na funcionalidade snap Windows permanecem em andamento, refletindo a determinação da Microsoft em melhorar a usabilidade e personalização do desktop.

