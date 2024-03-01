Встроенный в Windows 11 интеллектуальный помощник Copilot готов по-новому взглянуть на взаимодействие с пользователем благодаря внедрению новых возможностей и интеграции сервисов, запланированному на конец марта. Microsoft намерена улучшить функциональность Copilot, позволив ему настраивать ряд параметров в Windows 11. Кроме того, он будет взаимодействовать с известными сторонними сервисами, такими как OpenTable, Shopify и Kayak.

Благодаря новым навыкам, которые вскоре будут представлены, пользователи смогут легко управлять такими задачами, как включение режима экономии заряда батареи, доступ к подробной статистике системы и батареи, запуск живых субтитров, использование функций преобразования текста в речь, проверка IP-адресов и управление мусорная корзина. Эти улучшения представляют собой нечто большее, чем просто постепенные улучшения; они сигнализируют о будущем, в котором Copilot будет работать как комплексный помощник, способный автономно выполнять сложные задачи на ПК — потенциально даже заменяя некоторые приложения.

Ожидаемая интеграция с OpenTable, Shopify и Kayak знаменует собой лишь начало расширяющейся экосистемы плагинов, призванных расширить возможности Copilot. Кроме того, Microsoft внедряет расширенные возможности искусственного интеллекта в свои собственные приложения Windows. Такие функции, как инструмент генеративного стирания в приложении Photos и автоматическое удаление тишины в видеоредакторе Clipchamp, демонстрируют приверженность компании развитию функций, интегрированных с искусственным интеллектом, в настольных компьютерах.

Одновременно с этими обновлениями в стадии разработки остаются улучшения виджетов и функций Windows Snap, что отражает стремление Microsoft улучшить удобство использования и настройку рабочего стола.

В области экологически чистых вычислений такие инструменты, как AppMaster , известная платформа no-code, произвели фурор, предоставив пользователям возможность разрабатывать приложения более эффективно и с минимальным потреблением ресурсов. Поскольку пользователи с нетерпением ждут инновационных достижений Microsoft, они также могут использовать такие платформы, как AppMaster.io, для ускорения разработки, сохраняя при этом упор на устойчивые технологические практики.