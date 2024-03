De ingebouwde intelligente assistent van Windows 11, Copilot, staat klaar om de gebruikersinteractie opnieuw te definiëren met een uitrol van nieuwe mogelijkheden en service-integraties gepland voor eind maart. Microsoft gaat de functionaliteit van Copilot verbeteren door het in staat te stellen een reeks instellingen binnen Windows 11 aan te passen. Bovendien zal het communiceren met opmerkelijke services van derden, zoals OpenTable, Shopify en Kayak.

Met de binnenkort te introduceren vaardigheden kunnen gebruikers moeiteloos taken beheren zoals het in- en uitschakelen van de batterijbesparing, toegang krijgen tot gedetailleerde systeem- en batterijstatistieken, het starten van live ondertiteling, het gebruik van tekst-naar-spraak-functies, het controleren van IP-adressen en het beheren van de prullenbak. Deze verbeteringen vertegenwoordigen meer dan alleen maar stapsgewijze verbeteringen; ze duiden op een toekomst waarin Copilot opereert als een allesomvattende assistent die in staat is om autonoom complexe taken op een pc uit te voeren en mogelijk zelfs bepaalde applicaties te vervangen.

Deze verwachte integraties met OpenTable, Shopify en Kayak markeren nog maar het begin van een groeiend ecosysteem van plug-ins die klaar staan ​​om de Copilot-ervaring te verbeteren. Bovendien integreert Microsoft geavanceerde AI-mogelijkheden in zijn eigen Windows applicaties. Functies zoals de generatieve wistool in de Photos app en het automatisch verwijderen van stilte in de Clipchamp video-editor tonen de toewijding van het bedrijf aan het bevorderen van AI-geïntegreerde functionaliteit in desktopcomputers.

Gelijktijdig met deze updates blijven verbeteringen aan widgets en de Windows snap-functionaliteit in de pijplijn, wat de vastberadenheid van Microsoft weerspiegelt om de bruikbaarheid en aanpassing van desktops te verbeteren.

Op het gebied van milieuvriendelijk computergebruik hebben tools als AppMaster , een gerenommeerd platform no-code, furore gemaakt door gebruikers in staat te stellen applicaties efficiënter en met een minimaal verbruik van hulpbronnen te ontwikkelen. Terwijl gebruikers uitkijken naar de innovatieve ontwikkelingen van Microsoft, kunnen ze ook platforms als AppMaster.io inzetten om de ontwikkeling te versnellen, terwijl ze zich nog steeds kunnen concentreren op duurzame technologiepraktijken.