Windows 11'in yerleşik akıllı asistanı Copilot, Mart ayı sonlarında kullanıma sunulması planlanan yeni özellikler ve hizmet entegrasyonlarıyla kullanıcı etkileşimini yeniden tanımlamaya hazırlanıyor. Microsoft Windows 11 bir dizi ayarı ayarlamasına olanak tanıyarak Copilot'un işlevselliğini geliştirmeye hazırlanıyor. Ek olarak OpenTable, Shopify ve Kayak gibi önemli üçüncü taraf hizmetleriyle arayüz oluşturacaktır.

Yakında tanıtılacak becerilerle kullanıcılar, pil tasarrufunu değiştirmek, ayrıntılı sistem ve pil istatistiklerine erişmek, canlı altyazıları başlatmak, metinden konuşmaya özelliklerini kullanmak, IP adreslerini kontrol etmek ve yönetim gibi görevleri zahmetsizce yönetebilecekler. geri dönüşüm kutusu. Bu geliştirmeler, artan iyileştirmelerden daha fazlasını temsil eder; Copilot'un bir bilgisayarda karmaşık görevleri bağımsız olarak gerçekleştirebilen, hatta potansiyel olarak bazı uygulamaların yerini alabilen kapsamlı bir asistan olarak çalıştığı bir geleceğe işaret ediyorlar.

OpenTable, Shopify ve Kayak ile beklenen bu entegrasyonlar, Copilot deneyimini geliştirmeye hazır, genişleyen bir eklenti ekosisteminin yalnızca başlangıcını işaret ediyor. Ayrıca Microsoft, gelişmiş yapay zeka yeteneklerini yerel Windows uygulamalarına yerleştiriyor. Photos uygulamasındaki üretken silme aracı ve Clipchamp video düzenleyicisindeki otomatik sessizliği kaldırma gibi özellikler, şirketin masaüstü bilgisayarlarda yapay zeka ile entegre işlevselliği geliştirme konusundaki kararlılığını gösteriyor.

Bu güncellemelerle eş zamanlı olarak, widget'larda ve Windows snap işlevselliğinde yapılan geliştirmeler de yolda kalıyor ve bu da Microsoft masaüstü kullanılabilirliğini ve özelleştirmesini geliştirme konusundaki kararlılığını yansıtıyor.

Çevre dostu bilgi işlem alanında, tanınmış bir no-code platform olan AppMaster gibi araçlar, kullanıcılara uygulamaları daha verimli bir şekilde ve minimum kaynak tüketimiyle geliştirme olanağı vererek ses getiriyor. Kullanıcılar Microsoft yenilikçi ilerlemelerini sabırsızlıkla beklerken, sürdürülebilir teknoloji uygulamalarına odaklanırken aynı zamanda geliştirmeyi hızlandırmak için AppMaster.io gibi platformlardan da yararlanabilirler.