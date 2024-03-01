يستعد المساعد الذكي المدمج في نظام التشغيل Windows 11، Copilot، لإعادة تعريف تفاعل المستخدم من خلال طرح الإمكانات الجديدة وتكامل الخدمات المقرر إجراؤها في أواخر شهر مارس. تم إعداد Microsoft لتحسين وظائف Copilot من خلال تمكينه من ضبط مجموعة من الإعدادات داخل Windows 11. بالإضافة إلى ذلك، سيتفاعل مع خدمات الطرف الثالث البارزة مثل OpenTable و Shopify و Kayak.

بفضل المهارات التي سيتم تقديمها قريبًا، سيتمكن المستخدمون من إدارة المهام دون عناء مثل تبديل موفر البطارية، والوصول إلى إحصائيات النظام والبطارية التفصيلية، وبدء التسميات التوضيحية المباشرة، واستخدام ميزات تحويل النص إلى كلام، والتحقق من عناوين IP، وإدارة سلة المحذوفات. تمثل هذه التحسينات أكثر من مجرد تحسينات تدريجية؛ إنها تشير إلى مستقبل حيث يعمل Copilot كمساعد شامل قادر على أداء المهام المعقدة بشكل مستقل على جهاز الكمبيوتر - وربما يحل محل تطبيقات معينة.

تمثل عمليات التكامل المتوقعة هذه مع OpenTable و Shopify و Kayak مجرد بداية لنظام بيئي موسع من المكونات الإضافية التي تستعد لتعزيز تجربة Copilot. علاوة على ذلك، تعمل Microsoft على دمج قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة ضمن تطبيقات Windows الأصلية. تُظهر ميزات مثل أداة المسح التوليدي في تطبيق Photos وإزالة الصمت التلقائي في محرر الفيديو Clipchamp التزام الشركة بتطوير الوظائف المتكاملة للذكاء الاصطناعي في الحوسبة المكتبية.

بالتزامن مع هذه التحديثات، تظل التحسينات التي يتم إدخالها على عناصر واجهة المستخدم ووظيفة Windows Snap قيد التنفيذ، مما يعكس تصميم Microsoft على تحسين قابلية الاستخدام والتخصيص على سطح المكتب.

في مجال الحوسبة الصديقة للبيئة، أحدثت أدوات مثل AppMaster ، وهي منصة مشهورة no-code ، موجات من خلال تمكين المستخدمين من تطوير التطبيقات بشكل أكثر كفاءة وبأقل قدر من استهلاك الموارد. وبينما يتطلع المستخدمون إلى التطورات المبتكرة التي تقدمها Microsoft ، يمكنهم أيضًا تسخير منصات مثل AppMaster.io لتسريع التطوير مع الاستمرار في التركيز على ممارسات التكنولوجيا المستدامة.