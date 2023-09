WhatsApp améliore l'expérience utilisateur avec le lancement du partage de vidéos HD

Dans une démarche décisive destinée à révolutionner l'expérience utilisateur, WhatsApp a dévoilé une fonctionnalité innovante qui permet à ses utilisateurs de transmettre des vidéos haute définition (HD). Avant cette mise à jour, les vidéos étaient limitées à une résolution de 480p, compressant les vidéos haute définition pour respecter ces limites. La fonctionnalité révolutionnaire invite les utilisateurs à partager leurs vidéos à une résolution nettement plus élevée, jusqu'à 720p.

Le mécanisme de partage d'une vidéo HD s'aligne parfaitement avec le processus de partage de photos HD sur la plateforme. Les utilisateurs souhaitant transmettre une vidéo ou une série de vidéos en HD n'ont qu'à appuyer sur le bouton « HD » nouvellement intégré situé au sommet de l'écran. Une boîte de dialogue invitant l'utilisateur à confirmer la qualité vidéo apparaîtra, présentant deux options : qualité standard ou qualité HD. Cette fonctionnalité innovante inclut les tailles relatives des fichiers associées à chaque niveau de qualité pour donner aux utilisateurs une perspective rationnelle de leur choix avant d'appuyer sur « envoyer » pour soumettre leur vidéo.

En intégrant la sécurité à cette fonctionnalité, WhatsApp garantit que chaque image et vidéo partagée sur la plate-forme est rigoureusement protégée grâce au cryptage de bout en bout de l'entreprise. Ce protocole de sécurité robuste protège les données des utilisateurs, leur accordant la liberté de partager leurs médias sans se soucier des intrusions dans la vie privée.

Le destinataire d'une vidéo HD remarquera un petit badge « HD » sur la vidéo partagée au sein de l'application. Ce badge les informe que la vidéo a été partagée en HD, leur permettant de délibérer s'ils disposent de la capacité de stockage ou de la bande passante requise pour accéder à la vidéo HD à ce moment précis.

