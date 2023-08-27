WhatsApp расширяет возможности пользователей благодаря дебюту функции обмена HD-видео

В решающем шаге, направленном на революцию в пользовательском опыте, WhatsApp представил инновационную функцию, которая позволяет пользователям передавать видео высокой четкости (HD). До этого обновления разрешение видео было ограничено 480p, а видео высокой четкости сжималось, чтобы соответствовать этим ограничениям. Функция, меняющая правила игры, предлагает пользователям делиться своими видео со значительно более высоким разрешением — до 720p.

Механизм публикации HD-видео легко согласуется с процессом публикации HD-фотографий на платформе. Пользователям, желающим передать видео или серию видеороликов в формате HD, достаточно нажать новую интегрированную кнопку «HD», расположенную в верхней части экрана. Появится диалоговое окно, предлагающее пользователю подтвердить качество видео и предлагающее два варианта: стандартное качество или качество HD. Эта инновационная функция включает в себя относительные размеры файлов, связанные с каждым уровнем качества, чтобы дать пользователям возможность рационального выбора по своему выбору, прежде чем нажать «отправить» для отправки видео.

Внедряя безопасность в эту функцию, WhatsApp гарантирует, что каждое изображение и видео, публикуемые на платформе, строго защищены сквозным шифрованием компании. Этот надежный протокол безопасности защищает данные пользователей, предоставляя им свободу делиться своими медиафайлами, не беспокоясь о вторжении в личную жизнь.

Получатель HD-видео заметит небольшой значок «HD» на видео, опубликованном в приложении. Этот значок информирует их о том, что видео было опубликовано в формате HD, что позволяет им решить, есть ли у них необходимый объем памяти или пропускная способность для доступа к видео высокой четкости в данный конкретный момент.

Опыт, подобный этому, демонстрирует, как платформы no-code, такие как AppMaster.io, облегчают создание индивидуальных веб- и мобильных приложений, способных конкурировать даже с такими гигантами, как WhatsApp. Используя инструменты без программирования и пошаговые руководства , каждый может разрабатывать интерактивные приложения, которые умело, эффективно и безопасно удовлетворяют потребности клиентов, как, например, эта функция обмена HD-видео в WhatsApp.