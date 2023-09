WhatsApp aumenta a experiência do usuário com o lançamento do compartilhamento de vídeo em HD

Num movimento decisivo para revolucionar a experiência do usuário, WhatsApp revelou um recurso inovador que permite aos seus usuários transmitir vídeos em alta definição (HD). Antes desta atualização, os vídeos eram restritos a uma resolução de 480p, compactando vídeos de alta definição para caber dentro desses limites. O recurso revolucionário convida os usuários a compartilhar seus vídeos em uma resolução significativamente mais alta, de até 720p.

O mecanismo de compartilhamento de um vídeo HD alinha-se perfeitamente com o processo de compartilhamento de fotos HD na plataforma. Os usuários que desejam transmitir um vídeo ou uma série de vídeos em HD só precisam tocar no botão 'HD' recentemente integrado, localizado no ápice da tela. Uma caixa de diálogo solicitando ao usuário que confirme a qualidade do vídeo aparecerá, apresentando duas opções - Qualidade Padrão ou Qualidade HD. Este recurso inovador inclui os tamanhos de arquivo relativos associados a cada nível de qualidade para dar aos usuários uma perspectiva racional de sua escolha antes de pressionar “enviar” para enviar seu vídeo.

Integrando a segurança a esse recurso, WhatsApp garante que todas as imagens e vídeos compartilhados na plataforma sejam rigorosamente protegidos com a criptografia ponta a ponta da empresa. Este protocolo de segurança robusto protege os dados dos utilizadores, concedendo-lhes a liberdade de partilhar os seus conteúdos multimédia sem se preocuparem com invasões de privacidade.

O destinatário de um vídeo HD notará um pequeno selo “HD” no vídeo compartilhado no aplicativo. Este selo informa que o vídeo foi compartilhado em HD, permitindo-lhes decidir se possuem a capacidade de armazenamento ou largura de banda necessária para acessar o vídeo HD naquele momento específico.

