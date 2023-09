WhatsApp verbessert das Benutzererlebnis mit der Einführung von HD-Video-Sharing

In einem entscheidenden Schritt, der das Benutzererlebnis revolutionieren soll, hat WhatsApp eine innovative Funktion vorgestellt, die es seinen Benutzern ermöglicht, Videos in hoher Auflösung (HD) zu übertragen. Vor diesem Update waren Videos auf eine Auflösung von 480p beschränkt, wobei hochauflösende Videos so komprimiert wurden, dass sie innerhalb dieser Grenzen passen. Das Game-Changer-Feature lädt Nutzer dazu ein, ihre Videos in einer deutlich höheren Auflösung von bis zu 720p zu teilen.

Der Mechanismus zum Teilen eines HD-Videos passt nahtlos zum Prozess zum Teilen von HD-Fotos auf der Plattform. Benutzer, die ein Video oder eine Reihe von Videos in HD übertragen möchten, müssen lediglich auf die neu integrierte „HD“-Taste am oberen Rand des Bildschirms tippen. Es erscheint ein Dialogfeld, in dem der Benutzer aufgefordert wird, die Videoqualität zu bestätigen. Es werden zwei Optionen angezeigt: Standardqualität oder HD-Qualität. Diese innovative Funktion umfasst die relativen Dateigrößen, die jeder Qualitätsstufe zugeordnet sind, um Benutzern eine rationale Perspektive ihrer Wahl zu geben, bevor sie auf „Senden“ klicken, um ihr Video einzureichen.

Durch die fest in diese Funktion integrierte Sicherheit stellt WhatsApp sicher, dass jedes auf der Plattform geteilte Bild und Video streng durch die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung des Unternehmens geschützt ist. Dieses robuste Sicherheitsprotokoll schützt Benutzerdaten und gibt ihnen die Freiheit, ihre Medien zu teilen, ohne sich über Eingriffe in die Privatsphäre Sorgen machen zu müssen.

Der Empfänger eines HD-Videos wird ein kleines „HD“-Logo auf dem in der App geteilten Video bemerken. Dieses Abzeichen informiert sie darüber, dass das Video in HD geteilt wurde, und ermöglicht ihnen die Entscheidung, ob sie zu diesem Zeitpunkt über die erforderliche Speicherkapazität oder Bandbreite verfügen, um auf das HD-Video zuzugreifen.

