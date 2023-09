WhatsApp migliora l'esperienza utente con il debutto della condivisione di video HD

Con una mossa decisiva destinata a rivoluzionare l'esperienza dell'utente, WhatsApp ha svelato una funzionalità innovativa che consente ai suoi utenti di trasmettere video ad alta definizione (HD). Prima di questo aggiornamento, i video erano limitati a una risoluzione di 480p, comprimendo i video ad alta definizione per rientrare in questi limiti. La funzione rivoluzionaria invita gli utenti a condividere i propri video con una risoluzione significativamente più elevata fino a 720p.

Il meccanismo di condivisione di un video HD si allinea perfettamente con il processo di condivisione di foto HD sulla piattaforma. Gli utenti che desiderano trasmettere un video o una serie di video in HD devono solo toccare il pulsante "HD" recentemente integrato situato all'apice dello schermo. Verrà visualizzata una finestra di dialogo che chiede all'utente di confermare la qualità del video, presentando due opzioni: Qualità standard o Qualità HD. Questa funzionalità innovativa include le dimensioni relative dei file associate a ciascun livello di qualità per offrire agli utenti una prospettiva razionale della loro scelta prima di premere "invia" per inviare il proprio video.

Integrando la sicurezza in questa funzionalità, WhatsApp garantisce che ogni immagine e video condiviso sulla piattaforma sia rigorosamente protetto con la crittografia end-to-end dell'azienda. Questo robusto protocollo di sicurezza salvaguarda i dati degli utenti, garantendo loro la libertà di condividere i propri contenuti multimediali senza preoccuparsi di intrusioni nella privacy.

Il destinatario di un video HD noterà un piccolo badge "HD" sul video condiviso all'interno dell'app. Questo badge li informa che il video è stato condiviso in HD, consentendo loro di decidere se dispongono della capacità di archiviazione o della larghezza di banda necessaria per accedere al video HD in quel particolare frangente.

