WhatsApp verbetert de gebruikerservaring met het debuut van het delen van HD-video

In een beslissende stap om de gebruikerservaring radicaal te veranderen, heeft WhatsApp een innovatieve functie onthuld waarmee gebruikers High-Definition (HD) video's kunnen verzenden. Vóór deze update waren video's beperkt tot een resolutie van 480p, waarbij high-definition video's werden gecomprimeerd om binnen deze limieten te passen. De game-changer-functie nodigt gebruikers uit om hun video's te delen met een aanzienlijk hogere resolutie tot 720p.

Het mechanisme voor het delen van een HD-video sluit naadloos aan bij het proces van het delen van HD-foto's op het platform. Gebruikers die een video of een reeks video's in HD willen verzenden, hoeven alleen maar op de nieuw geïntegreerde 'HD'-knop aan de bovenkant van het scherm te tikken. Er verschijnt een dialoogvenster waarin de gebruiker wordt gevraagd de videokwaliteit te bevestigen, met twee opties: standaardkwaliteit of HD-kwaliteit. Deze innovatieve functie omvat de relatieve bestandsgroottes die bij elk kwaliteitsniveau horen, zodat gebruikers een rationeel perspectief van hun keuze kunnen krijgen voordat ze op 'verzenden' drukken om hun video in te zenden.

WhatsApp heeft beveiliging in deze functie geïntegreerd en zorgt ervoor dat elke afbeelding en video die op het platform wordt gedeeld, rigoureus wordt afgeschermd met de end-to-end-codering van het bedrijf. Dit robuuste beveiligingsprotocol beschermt gebruikersgegevens en geeft hen de vrijheid om hun media te delen zonder zich zorgen te hoeven maken over inbreuken op de privacy.

De ontvanger van een HD-video zal een kleine 'HD'-badge noteren op de video die in de app wordt gedeeld. Deze badge informeert hen dat de video in HD is gedeeld, zodat ze kunnen beslissen of ze op dat specifieke moment over de vereiste opslagcapaciteit of bandbreedte beschikken om toegang te krijgen tot de HD-video.

