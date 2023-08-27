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يعمل تطبيق WhatsApp على تعزيز تجربة المستخدم من خلال طرح ميزة مشاركة الفيديو عالي الدقة لأول مرة

Aug 27, 2023
يعمل تطبيق WhatsApp على تعزيز تجربة المستخدم من خلال طرح ميزة مشاركة الفيديو عالي الدقة لأول مرة

في خطوة حاسمة تهدف إلى إحداث ثورة في تجربة المستخدم، كشف WhatsApp عن ميزة مبتكرة تسمح لمستخدميه بنقل مقاطع فيديو عالية الدقة (HD). قبل هذا التحديث، كانت مقاطع الفيديو مقيدة بدقة 480 بكسل، مما أدى إلى ضغط مقاطع الفيديو عالية الدقة لتناسب هذه الحدود. وتدعو ميزة تغيير قواعد اللعبة المستخدمين إلى مشاركة مقاطع الفيديو الخاصة بهم بدقة أعلى بكثير تصل إلى 720 بكسل.

تتوافق آلية مشاركة الفيديو عالي الدقة بسلاسة مع عملية مشاركة الصور عالية الدقة على النظام الأساسي. يحتاج المستخدمون الذين يرغبون في نقل مقطع فيديو أو سلسلة من مقاطع الفيديو بدقة عالية فقط إلى النقر على زر "HD" المدمج حديثًا والموجود في أعلى الشاشة. سينبثق مربع حوار يطالب المستخدم بتأكيد جودة الفيديو، ويقدم خيارين - الجودة القياسية أو الجودة عالية الدقة. تتضمن هذه الميزة المبتكرة أحجام الملفات النسبية المرتبطة بكل مستوى جودة لمنح المستخدمين منظورًا منطقيًا لاختيارهم قبل الضغط على "إرسال" لإرسال الفيديو الخاص بهم.

من خلال ربط الأمان في هذه الميزة، يضمن WhatsApp أن كل صورة وفيديو تتم مشاركته على النظام الأساسي محمية بشكل صارم من خلال التشفير الشامل للشركة. يحمي بروتوكول الأمان القوي هذا بيانات المستخدم، ويمنحهم حرية مشاركة الوسائط الخاصة بهم دون القلق بشأن اختراقات الخصوصية.

سيلاحظ متلقي الفيديو عالي الدقة شارة "HD" صغيرة على الفيديو الذي تتم مشاركته داخل التطبيق. تُعلمهم هذه الشارة بأنه تمت مشاركة الفيديو بدقة عالية، مما يمكنهم من تحديد ما إذا كانت لديهم سعة التخزين أو النطاق الترددي المطلوب للوصول إلى الفيديو عالي الدقة في تلك المرحلة المحددة.

تُظهر التجارب المشابهة لهذه التجارب كيف تسهل الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster.io إنشاء تطبيقات الويب والهواتف المحمولة المخصصة التي تنافس حتى الشركات العملاقة مثل WhatsApp. باستخدام الأدوات التي لا تحتاج إلى تعليمات برمجية والأدلة خطوة بخطوة ، يمكن لأي شخص تطوير تطبيقات تفاعلية تلبي احتياجات العملاء بكفاءة وكفاءة وأمان، تمامًا مثل ميزة مشاركة الفيديو عالي الدقة من WhatsApp.

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