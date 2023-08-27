WhatsApp 推出高清视频共享增强用户体验

WhatsApp推出了一项创新功能，允许用户传输高清 (HD) 视频，这是一项彻底改变用户体验的决定性举措。在此更新之前，视频的分辨率仅限于 480p，需要压缩高清视频以适应这些限制。这项改变游戏规则的功能邀请用户以高达 720p 的分辨率分享视频。

共享高清视频的机制与在平台上共享高清照片的过程无缝衔接。希望传输一个或一系列高清视频的用户只需点击位于屏幕顶部新集成的“高清”按钮即可。将弹出一个对话框，提示用户确认视频质量，提供两个选项 - 标准质量或高清质量。这一创新功能包括与每个质量级别相关的相对文件大小，以便用户在按“发送”提交视频之前对自己的选择有一个合理的了解。

WhatsApp将安全性融入到这一功能中，确保平台上共享的每张图像和视频都受到该公司端到端加密的严格保护。这种强大的安全协议可以保护用户数据，使他们能够自由地共享媒体，而不必担心隐私受到侵犯。

高清视频的接收者会在应用程序内共享的视频上注意到一个小的“高清”徽章。该徽章告知他们视频已以高清共享，使他们能够考虑是否拥有在特定时刻访问高清视频所需的存储容量或带宽。

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