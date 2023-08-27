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WhatsApp, HD Video Paylaşımının İlk Gösterimi İle Kullanıcı Deneyimini Artırıyor

Ağu 27, 2023
WhatsApp, HD Video Paylaşımının İlk Gösterimi İle Kullanıcı Deneyimini Artırıyor

Kullanıcı deneyiminde devrim yaratacak kararlı bir hamleyle WhatsApp, kullanıcılarının Yüksek Çözünürlüklü (HD) videolar iletmesine olanak tanıyan yenilikçi bir özelliği tanıttı. Bu güncellemeden önce videolar 480p çözünürlükle sınırlıydı ve yüksek tanımlı videolar bu sınırlara sığacak şekilde sıkıştırılıyordu. Oyunun kurallarını değiştiren özellik, kullanıcıları videolarını 720p'ye kadar çok daha yüksek bir çözünürlükte paylaşmaya davet ediyor.

HD video paylaşma mekanizması, platformda HD fotoğraf paylaşma süreciyle kusursuz bir şekilde uyum sağlar. Bir videoyu veya bir dizi videoyu HD olarak aktarmak isteyen kullanıcıların yalnızca ekranın tepesinde bulunan yeni entegre 'HD' düğmesine dokunmaları yeterlidir. Kullanıcıdan video kalitesini onaylamasını isteyen bir iletişim kutusu açılacaktır ve iki seçenek sunulur: Standart Kalite veya HD Kalite. Bu yenilikçi özellik, kullanıcılara videolarını göndermek için 'gönder'e basmadan önce tercihleri ​​konusunda rasyonel bir bakış açısı sunmak amacıyla her kalite düzeyiyle ilişkili göreceli dosya boyutlarını içerir.

Güvenliği bu özelliğe entegre eden WhatsApp, platformda paylaşılan her görüntü ve videonun şirketin uçtan uca şifrelemesiyle sıkı bir şekilde korunmasını sağlar. Bu sağlam güvenlik protokolü, kullanıcı verilerini koruyarak, onlara gizlilik ihlallerinden endişe duymadan medyalarını paylaşma özgürlüğü verir.

Bir HD videonun alıcısı, uygulama içinde paylaşılan videonun üzerinde küçük bir 'HD' rozetini görecektir. Bu rozet, onlara videonun HD olarak paylaşıldığını bildirir ve belirli bir noktada HD videoya erişmek için gerekli depolama kapasitesine veya bant genişliğine sahip olup olmadıklarını düşünmelerine olanak tanır.

Bunlara benzer deneyimler, AppMaster.io gibi no-code platformların, WhatsApp gibi devlere bile rakip olabilecek özel web ve mobil uygulamalar oluşturmayı nasıl kolaylaştırdığını gösteriyor. Kod gerektirmeyen araçlar ve adım adım kılavuzlar kullanarak herkes, tıpkı WhatsApp bu HD video paylaşım özelliği gibi, müşteri ihtiyaçlarını verimli, verimli ve güvenli bir şekilde karşılayan etkileşimli uygulamalar geliştirebilir.

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