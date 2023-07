Dans le but d'enrichir la communication, WhatsApp vient de dévoiler une fonctionnalité qui permet d'enregistrer et de partager de courts messages vidéo directement dans les chats individuels ou de groupe. Le géant de la messagerie estime que les messages vocaux ont considérablement révolutionné la façon dont les gens communiquent, en offrant un moyen rapide et sûr d'exprimer ses pensées. Avec cette nouvelle fonction de messagerie vidéo instantanée, WhatsApp entend donner à sa plateforme une touche passionnante.

Dans un récent billet de blog, WhatsApp a rappelé les possibilités fascinantes des messages vidéo. Les messages vidéo sont un moyen en temps réel de répondre aux chats avec tout ce que vous voulez dire et montrer en 60 secondes". L'entreprise considère ces messages comme des moyens amusants de partager des moments passionnants avec des amis et des membres de la famille, en capturant toute l'émotion inhérente à la vidéo. Qu'il s'agisse de souhaiter un anniversaire, de partager un fou rire ou d'annoncer une bonne nouvelle, les messages vidéo capturent l'essence même du moment.

Le processus d'envoi de messages vidéo est d'une simplicité rafraîchissante et s'apparente à l'envoi de messages vocaux. Les utilisateurs doivent passer en mode vidéo d'une simple pression et continuer à appuyer pour capturer la vidéo. En outre, les utilisateurs de "WhatsApp" peuvent balayer vers le haut pour verrouiller l'enregistrement et capturer des vidéos en mode mains libres. Après avoir reçu un message vidéo, celui-ci est lu automatiquement, bien qu'en mode silencieux. En tapant sur le message vidéo, la vidéo est diffusée en même temps que le son. Les messages vidéo s'appuient sur la fonction de cryptage de bout en bout pour sécuriser la communication.

Cette nouvelle fonctionnalité devrait être mise à la disposition de tous les utilisateurs du monde entier dans les semaines à venir. La fonction de messagerie vidéo fait partie d'une série de mises à jour surprenantes que l'entreprise a déployées au cours des derniers mois. Récemment, WhatsApp a introduit une fonction qui met automatiquement en sourdine les appels provenant de numéros non vérifiés. Pour améliorer le contrôle des messages envoyés, la société a offert aux utilisateurs la possibilité de modifier les messages envoyés dans un délai de 15 minutes. Des spéculations circulent également sur le fait que WhatsApp se prépare à lancer une fonction de noms d'utilisateur.